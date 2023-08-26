Yunanistan'da deniz kazası geçiren Sabancı çiftinin son durumları

Yunanistan'da deniz kazası geçiren ve hastanede tedavi altına alınan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin sağlık durumunun iyiye gittiği ve titizlikle takip edildiği öğrenildi.

"SAĞLIK DURUMLARI DAHA DA İYİYE GİTMEKTEDİR"

Esas Holding'ten yapılan açıklamada, "Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tüm operasyonları başarıyla sonuçlanmış olup, sağlık durumları daha da iyiye gitmektedir ve titizlikle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunar, geçmiş olsun dilekleri için teşekkürlerimizi iletiriz" ifadeleri yer aldı.

ALİ SABANCI AMELİYATA ALINMIŞTI

Önceki gün ameliyatla dalağı alınan Ali Sabancı'nın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenildi. Ali Sabancı, dün aort damarına stent takılmasının ardından 'çoklu travma' ameliyatına alınmıştı.

VUSLAT DOĞAN SABANCI YÜZ TRAVMASI GEÇİRDİ

Kazada başını botun önündeki cam bölmeye çarpan Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüz travması nedeniyle operasyona alınmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.

ÇOCUKLARININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Öte yandan botta Sabancı çiftinin çocuklarının da bulunduğu, ancak durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ÇİFTE 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİNDE BULUNDULAR

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Valisi Davut Gül, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ile Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Başkanı Nail Olpak, hastaneye gelerek çiftin yakınlarına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Vuslat Doğan Sabancı'nın annesi Sema Doğan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Aydın Doğan'ın torunu Aydın Doğan Yalçındağ da hastaneye geldi. Güler Sabancı, hastaneden ayrılırken gazetecilerin Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarına ilişkin soruları üzerine, "Çok şükür." yanıtını verdi.