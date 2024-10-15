Fenerbahçe'den Meme Kanseri Farkındalığı - Son Dakika
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Sağlık

Fenerbahçe'den Meme Kanseri Farkındalığı

Fenerbahçe\'den Meme Kanseri Farkındalığı

Fenerbahçe Medicana, voleybol maçında meme kanserine karşı farkındalık etkinliği düzenledi.

15.10.2024 10:49
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Fenerbahçe Medicana'dan 'meme kanseri'ne karşı farkındalık etkinliği

Gürsoy OLCA - Efe ALDEMİR/ İSTANBUL,

2024-2025 Sezonu Sultanlar Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Medicana'nın, Nilüfer Belediye spor Eker'i konuk ettiği maçın öncesi ve sonrasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın isim ve sağlık sponsoru olan Medicana tarafından, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi.

Fenerbahçeli voleybolcuların "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktığı maçta, tribünlerde aynı tişörtleri giyerek meme kanseri konusunda dikkat çekerek kamuoyunda farkındalık yaratmaya çalışan sporseverler vardı.

Özellikle çok çekişmeli geçen ilk iki seti 25-23 ve 32-30 skorlarla kazanan sarı-lacivertliler son sette de üstünlüğünü koruyarak 102 dakika süren maçtan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

KAPTAN EDA'DAN KADINLARA UYARI: LÜTFEN KONTROLLERİNİZİ YAPTIRIN

Burhan Felek Spor Salonu'ndaki karşılaşma sonrası Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Takım Kaptanı Eda Erdem, etkinlik ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe Medicana olarak evimizde ilk maçımıza çıktık. Bu ay meme kanserine karşı farkındalık ayı bizler de tişörtümüzü giyip farkındalık yaratmaya çalıştık. Lütfen kontrollerinizi eksik etmeyin. Gerçekten çok önemli"

DOÇ. DR. NİLAY ŞENGÜL: KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN KANSERLERDEN

Fenerbahçe Medicana'nın Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendiği maçın ardından "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Medicana Sağlık Grubu onkoloji doktorlarından Doç. Dr. Nilay Şengül, tüm dünyada kadınlar arasında en yaygın kanser türü olan meme kanseri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekim ayının meme kanseri farkındalık ayı olduğunu hatırlatan Şengül, "Bugün de Fenerbahçe Medicana Voleybol Takımı'yla birlikte meme kanseri farkındalık ayında pembe file ile meme kanserine karşı dur demek için buradayız. Meme kanserine karşı farkındalık yaratmak istiyoruz. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerden bir tanesi. Bu bir halk sağlığı problemi. 40 yaş üstü her kadının mutlaka her yıl mamografi yaptırmasını öneriyoruz. Erken teşhis edildiğinde iyileştirebildiğimiz kanserlerden bir tanesi. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

DR. METİN ÇEVENER: ERKEN TEŞHİŞLE ÖNÜNE GEÇEBİLİRİZ

Medicana Sağlık Grubu Girişimsel Radyoloji Uzmanı. Dr. Metin Çevener yaptığı değerlendirmede sağlık ve sporun iç içe kavramlar olduğunu, dolayısıyla spor kulüplerinin farkındalık aylarına önem vermesi gerektiğini belirterek Fenerbahçe Medicana'ya teşekkür etti. Uzm. Dr. Çevener, değerlendirmesine şöyle devam etti: "Bizim hekimler olarak amacımız insanlara meme kanseri ile ilgili farkındalığı anlatmak. Bir kişi bile etrafındakilere meme kanseri ile alakalı bilgi verirse bu bilgi büyüyerek devam edecektir. Meme kanseri dünyada kadınlarda en sık görülen kanser. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki verilere göre yılda 300 binden fazla insan meme kanserine yakalanıyor. Yaklaşık 40 bin civarı ölümle sonuçlanıyor. Erken teşhis yaparsak bunun önüne geçebiliyoruz. Eğer erken yakalarsak meme kanserini insanlarımızın hayatını kurtarabiliyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Fenerbahçe'den Meme Kanseri Farkındalığı - Son Dakika

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