Gözünüzde Uçuşmalar, Işık Çakmaları veya Perde Hissi Varsa Dikkat - Son Dakika
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Gözünüzde Uçuşmalar, Işık Çakmaları veya Perde Hissi Varsa Dikkat

Gözünüzde Uçuşmalar, Işık Çakmaları veya Perde Hissi Varsa Dikkat
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Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu: “Retina hastalıklarında bazı belirtileri bekletmemek gerekir” Gözümüzün arka kısmında bulunan retina, gördüğümüz görüntünün oluşmasında çok önemli bir rol oynuyor. Retina yırtılması, retina dekolmanı, şeker hastalığına bağlı göz sorunları, göz damarlarındaki tıkanıklıklar ve sarı nokta hastalığı gibi birçok farklı retina hastalığı görmeyi etkileyebiliyor.

Veni Vidi Göz Grup, Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, retina hastalıklarının bazen hiçbir belirti vermeden ilerleyebildiğini, bazen de aniden ortaya çıkan şikâyetlerle kendini gösterebildiğini söyledi.

“Birden başlayan uçuşmaları hafife almayın”

Gözümüzün önünde zaman zaman küçük siyah noktalar, iplikler veya sinek uçuşuyormuş gibi görüntüler oluşabiliyor. Bu durum her zaman ciddi bir hastalık anlamına gelmese de özellikle daha önce olmayan uçuşmaların birden başlaması önemli olabiliyor.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, “Uçuşmaların aniden artması, ışık çakmaları görülmesi veya görme alanının bir kısmında perde, gölge ya da karartı hissedilmesi retina yırtığı veya retina dekolmanının habercisi olabilir. Böyle bir durumda ‘birkaç gün bekleyeyim, geçer’ demek yerine gözün değerlendirilmesi gerekir” dedi.

Retina yırtığı erken fark edilirse önemli bir avantaj sağlar

Retinada meydana gelen küçük bir yırtık ilerleyerek retinanın bulunduğu yerden ayrılmasına, yani retina dekolmanına yol açabiliyor.

Türkçüoğlu, “Retina dekolmanı görmeyi ciddi şekilde etkileyebilen bir durumdur. Burada en önemli konulardan biri zamanında fark edilmesidir. Özellikle ani başlayan uçuşmalar, ışık çakmaları ve gözün önüne perde gelmesi gibi belirtiler önemsenmelidir” ifadelerini kullandı.

“Şeker hastası iyi görüyorum diye düşünmemeli”

Şeker hastalığı gözün retina tabakasındaki ince damarları zaman içerisinde etkileyebiliyor. Üstelik bu değişiklikler başlangıçta kişide herhangi bir görme şikâyeti oluşturmayabiliyor.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, “Diyabet hastalarında en sık karşılaştığımız yanılgılardan biri ‘Ben iyi görüyorum, gözümde sorun yok’ düşüncesi. Oysa retina etkilenmeye başlamış olsa bile kişi bunu ilk dönemde fark etmeyebilir. Bu nedenle diyabet hastalarının göz kontrollerini yalnızca şikâyet olduğunda yaptırmaması gerekir” dedi.

Tansiyon ve damar hastalıkları gözü de etkileyebilir

Göz damarlarında meydana gelen tıkanıklıklar da ani görme azalmasına yol açabiliyor.

Özellikle diyabet ve yüksek tansiyonu olan kişilerin göz sağlıklarını da yakından takip etmeleri gerektiğini belirten Türkçüoğlu, “Tek gözde aniden gelişen görme azalması mutlaka dikkate alınmalıdır. Çünkü bazı durumlarda sorun doğrudan retinayı besleyen damarlarla ilgili olabilir” şeklinde konuştu.

Yüksek miyopisi olanlar daha dikkatli olmalı

Yüksek miyopisi bulunan kişilerde retina daha hassas olabiliyor. Göze alınan ciddi darbeler de retina üzerinde sorunlara yol açabiliyor.

Türkçüoğlu, “Özellikle yüksek miyopisi olan kişilerde yeni başlayan uçuşmalar veya ışık çakmaları varsa retina kontrolü önemlidir. Aynı şekilde göze alınan bir darbeden sonra görmede değişiklik oluşması da ihmal edilmemelidir” dedi.

Düz çizgileri eğri görüyorsanız sarı noktaya dikkat

Retinanın tam merkezinde, ayrıntılı görmemizi sağlayan bölgeye sarı nokta adı veriliyor. Sarı nokta hastalığı özellikle ilerleyen yaşlarda daha sık görülüyor.

Hastaların ilk dönemlerde herhangi bir şikâyeti olmayabileceğini belirten Prof. Dr. Türkçüoğlu, “İlerleyen dönemlerde okurken zorlanma, yüzleri seçmekte güçlük, görüntünün ortasında bulanıklık veya boşluk oluşması ve düz çizgilerin eğri ya da dalgalı görülmesi gibi belirtiler ortaya çıkabilir” dedi.

Kuru tip sarı nokta hastalığında yeni gelişmeler var

Sarı nokta hastalığının kuru ve yaş tip olmak üzere farklı türleri bulunuyor. Daha sık karşılaşılan kuru tip sarı nokta hastalığı genellikle daha yavaş ilerliyor.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, kuru tip sarı nokta hastalığı konusunda son yıllarda yeni araştırmalar ve teknolojilerin geliştirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Eskiden kuru tip sarı nokta hastalığında daha çok hastalığın takibi ve risk faktörlerinin kontrolü üzerinde duruluyordu. Günümüzde ise retina hücrelerinin mevcut işlevlerini desteklemeye yönelik yeni yöntemler üzerinde de çalışmalar yapılıyor.”

Işık tedavisi nedir?

Bu yeni yaklaşımlardan biri de fotobiyomodülasyon, daha anlaşılır ifadeyle ışık tedavisi.

Tedavide göze belirli dalga boylarında ve kontrollü şekilde ışık uygulanıyor.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, “Buradaki amaç gözü ısıtmak veya yakmak değil. Belirli dalga boylarındaki düşük enerjili ışığın retina hücrelerinin enerji üretim mekanizmalarını desteklemesi hedefleniyor. İşlem cerrahi değil ve göze herhangi bir kesi yapılmıyor” dedi.

ValeDa kuru tip sarı noktada kullanılan ışık tedavisi sistemlerinden biri

Fotobiyomodülasyon teknolojisini kullanan sistemlerden biri de ValeDa Light Delivery System.

ValeDa, kuru tip yaşa bağlı sarı nokta hastalığında belirli hasta gruplarında kullanılan, farklı dalga boylarındaki ışığı retinaya kontrollü şekilde uygulayan bir sistem. ValeDa, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından 2024 yılında onaylandı.

Prof. Dr. Türkçüoğlu, “ValeDa kuru tip sarı nokta hastalığında kullanılan yeni teknoloji yaklaşımlarından biri. Ancak burada önemli olan her kuru tip sarı nokta hastasının bu tedavi için uygun olmadığını bilmek. Öncelikle retina muayenesi, OCT görüntüleri, hastalığın hangi aşamada olduğu ve kişinin görme düzeyi birlikte değerlendirilmelidir” dedi.

“Her hastaya aynı tedavi uygulanmaz”

Retina hastalıklarının birbirinden çok farklı olduğunu belirten Prof. Dr. Türkçüoğlu, tedavinin hastalığın türüne ve evresine göre değiştiğini vurguladı.

“Bazı retina hastalıklarında göz içi enjeksiyonlar, bazı durumlarda lazer, bazı durumlarda ise cerrahi tedavi gerekebilir. Sarı nokta hastalığında da kuru ve yaş tip birbirinden farklı şekilde değerlendirilir. Bu nedenle hastanın kendi durumuna uygun tedavinin belirlenmesi gerekir.”

“Ani görme değişikliklerini bekletmeyin”

Prof. Dr. Peykan Türkçüoğlu, retina sağlığı konusunda en önemli mesajın belirtileri doğru zamanda fark etmek olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Gözünüzün önünde aniden çok sayıda uçuşma başladıysa, ışık çakmaları görüyorsanız, görme alanınızda perde veya gölge oluştuysa, tek gözünüzde ani görme kaybı başladıysa ya da düz çizgileri eğri görmeye başladıysanız bunu hafife almamak gerekir. Bazı retina hastalıkları sessiz ilerleyebilir, bazıları ise çok hızlı gelişebilir. Düzenli göz kontrolleri ve belirtiler ortaya çıktığında zamanında muayene görmenin korunması açısından önem taşır.”

Şeker Hastalığı, Retina, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gözünüzde Uçuşmalar, Işık Çakmaları veya Perde Hissi Varsa Dikkat - Son Dakika

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