Halk Arasında Yanlış Bilgilerle Kullanılan Sarı Serum Tehlikesi

Sağlık

KAYSERİ'de İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selahattin Erdem, "Sarı serum eşittir ölüm olabilir. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir" dedi.

Hüma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selahattin Erdem, son zamanlarda gündem haline gelen sarı serum hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Erdem sarı serumun, tıp camiasında 'Serum Fizyolojik, Ringer Laktat, Dekstrozlu Sıvı' denilen, sıvıların içine katılan vitamin preperatları sonrası, sarı rengini alması sonucunda oluşan sıvıya 'sarı serum' dendiğini aktardı. Halk arasında serum hakkında inanışlara değinen Dr. Erdem, "Halk arasında bir şekilde bunun vücut immun sistemini güçlendirdiği, griplere karşı koruduğu, bir anda insanı dinçleştirdiği düşünülmektedir. Ancak sarı serum, bir vitamin kompleksidir. Bu hastalık evresinde çok kullandığımız bir durum değildir. Ancak halk arasında böyle bir ilgi, bilgi ya da bu şekilde bir inanç sonrasında kullanımı artmaktadır. Daha çok evlerde, sağlık kabinlerinde bazen eczanelerde, bazen çok yetkili olmayan ancak daha önce bu tarzda tedaviler uygulamış kişiler tarafından uygulanmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KALP DURMASINA KADAR GİDEN SONUÇLARA NEDEN OLABİLMEKTEDİR'

Sarı serumun içinde bulunan bazı maddelerin alerjil olduğunu aktaran Dr. Erdem, "Sarı serum, içerisindeki B vitamini kompleksini, özellikle de 'B2 Riboflavin' dediğimiz maddenin verdiği renk sonrası oluşur. B vitamini grubu oldukça alerjik bir gruptur. Anaflaktik reaksiyon dediğimiz, en çok korktuğumuz reaksiyonlardan birini oluşturmaktadır. Bu reaksiyonlar da solunum güçlüğü, nefes darlığı, ani kas güçsüzlüğü, ritim bozukluğu ve kalp durmasına kadar giden sonuçlara neden olabilmektedir. Bu anlamda yetkisiz kişiler, bilmeyen kişiler ya da acil müdahale edilmeyecek yerlerde bu serumların verilmesini önermemekteyiz. Sarı serumlar, bilgili kişilerde, gerekli hastalarda, gerekli hastalara müdahale edilebilecek durumlarda ve uygun olduğunu düşündüğümüz hastalık gruplarında verilebilir. Ancak bilinen bir yanlış da şudur; Bu kesinlikle bir gribal enfeksiyonun etkisini ortadan kaldırmaz. Vücudun savunma sistemini tamamen güçlendirmez. Vücudu tamamen bağışıklıklara karşı korumaz. Yemek olarak alabildiğimiz vitaminler bizim için daha değerlidir" diye konuştu.

'HER SARI SERUM, ALERJİK SERUM DEĞİLDİR'

Sarı serum hakkında bilinmesi gerekenlere değinen Dr. Erdem, "Yine bilinen bir yanlış da şudur; Her sarı serum, alerjik serum değildir. Bazı vitamin grupları da bu serumları sarı renge boyamaktadır. Ancak bu Anaflaktik reaksiyona yol açan serum grubu değildir. Bunu uygularken, uygulayıcı, doktor, profesyonel kişi, bunun size vitamin kompleksi mi, antibiyotiğe ya da başka bir İlaca bağlı mı? Onun bilgisini verebilmektedir. Yine bu grupta, eğer uygun ellerde ise tek başına serum yerine ağızdan alınabilen ilaçlarda yeterlidir. Biz aslında serumu daha çok oral alamayan, yani beslenemeyen, beslenmesi bozulmuş, çok kusan ve bir şekilde genel durumu kötüleşen kişilerde hızlıca vücutta yanıt alabilmek için uyguladığımız bir tedavi yöntemidir. Herkese her şekilde bu serumlar ya da bu tarz tedaviler uygulanmaz. Uygulayacak kişi, uygun şekilde, uygun dozda, uygun yerde ve acil müdahale edebilecek şekilde bir ekipman bulunduruyorsa uygulanabilir ve bu anlamda, 'daha önce bunların testi yapılmış mı, yapılmamış mı?' gibi bir bilgi dolaşmaktadır" dedi.

'ALERJİK REAKSİYON DİREKT ÖLÜME YOL AÇABİLMEKTEDİR'

Sarı serum uygulanmadan önce herhangi bir alerji testi olmadığını söyleyen Dr. Erdem, şöyle konuştu: Bu tarz sarı serum içerisine kattığımız ilaçların özel bir alerji testi yoktur. 1-2, 5 kez yaptırırsınız, alerji gelişmeyebilir ancak 6-7'nci yaptırışta gelişebilir. Bu anlamda da bu noktalara dikkat edip dikkatli olmak gerekir. Her ilaç, her verildiğinde alerji gelişme ihtimali göz önünde bulundurulması gerekir. Sarı serum eşittir ölüm olabilir. Bu anlamda çok dikkatli olmamız gerekir. Çünkü bunların yol açacağı alerjik reaksiyon direkt ölüme yol açabilmektedir. Bu anlamda her uyguladığımız İlaçlar ve sarı serumda, ilk defa karşılaşıyormuş, direkt alerjik reaksiyon gelişiyormuşçasına dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü birçok uygulayıcı tarafından uygulandığı zaman, bir kısmı ölüme kadar gidebilmekte. Bir kısmı da çeşitli hastalıklar ya da 'seker' dediğimiz vücutta sakatlıklara yol açabilecek şekilde alerjik reaksiyonlar göstermektedir. Bu anlamda sarı serumun kullanımına, kullanıcısına, kullanıldığı yere ve acil müdahale şartlarının olup olmamasına dikkat etmeliyiz."