Freya, İsveç'te bir psikiyatri kliniğine Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) değerlendirmesi için girerken gergindi.

Dünyanın dört bir yanında son yıllarda DEHB teşhislerinde büyük bir artış görüldü. Bu durum birçok insan için olumlu anlamda dönüm noktası olabiliyor. Kendilerini daha iyi anlamalarına ve destek almalarına yardımcı bir süreç olarak tanımlıyorlar.

Ancak Freya (gerçek adı değil), uzun zamandır beklediği randevuya, teşhis almak için gitmiyor.

Devlet tarafından finanse edilen bu klinik, otizm ve DEHB teşhislerinin yeniden değerlendirilmesini sunuyor. Buradaki doktorlar, bunun yalnızca bu amaca adanmış dünyadaki ilk klinik olduğuna inanıyor.

Freya, 12 yaşındayken okulda kaygı sorunları yaşıyordu ve profesyonel yardım aradı.

"DEHB'im olduğunu düşündüler" diyor.

Ancak büyüdükçe DEHB belirtileri yaşamadığını hissetmeye başladı.

Şimdi "Başından beri buna sahip olduğumu sanmıyorum" diyor.

Teşhisle ilgili şüpheleri, ergenlik yıllarında İsveç'te polis olma hayalinin bu nedenle engellenebileceğini öğrenince daha da arttı.

"Bütün seçeneklerimin açık olmasını istiyorum" diye anlatıyor.

Eğer klinikteki doktorlar Freya'nın DEHB kriterlerini karşılamadığına karar verirse, tıbbi kayıtları güncellenecek ve polis teşkilatında işe başvurması daha kolay olacak.

Mottagning Neuropsykiatri olarak bilinen klinik, DEHB ve otizm teşhis oranlarının mercek altına alındığı bir dönemde açıldı. Birçok kişi teşhislerdeki artışın, belirtilere yönelik farkındalığın artmasından ve daha önce ihmal edilen grupların, özellikle de kadınlar ve kız çocuklarının daha fazla dahil edilmesinden kaynaklandığını söylüyor. Ancak başkaları da artan sayıların aşırı teşhisten kaynaklandığını savunuyor.

İngiltere'deki ilgili kurumların ve Dünya Sağlık Örgütü'nün klinik rehberleri, otizmi yaşam boyu süren bir durum, DEHB'yi ise yetişkinliğe kadar devam edebilen nörogelişimsel bir durum olarak tanımlıyor. Tıbbi görüş birliği, belirtiler dalgalansa bile her iki teşhisin de yaşam boyu geçerli olduğu yönünde.

Bazı nöroçeşitlilik savunucuları ise, İsveç'teki gibi özel bir yeniden değerlendirme hizmetinin, DEHB veya otizm teşhisi almanın istenmeyen bir şey olduğu fikrini güçlendirebileceği ve her iki durumla ilgili damgalanmayı derinleştirebileceği konusunda uyarıyor.

Buna rağmen yüzlerce kişi yeniden değerlendirme için kliniğe başvurdu.

POLİSLİK VE ASKERLİK ENGELİ

Freya gibi diğer genç yetişkinler de önlerinde bir engel haline geldiğini hissettikten sonra teşhislerinin yeniden değerlendirilmesine yöneldi.

Bunun nedeni, İsveç'te tarihsel olarak DEHB veya otizm tanısı almış kişilerin askerlik yapmak, polis memuru, tren makinistliği ve pilotluk gibi bazı mesleklere girmelerine izin verilmiyor olmasıydı. Bu durum, bazı nöroçeşitlilik özelliklerinin belirli görevlerde avantaj sağlayabileceğini öne süren araştırmalara rağmen geçerliydi. Bu kurallar dünya genelinde farklılık gösteriyor.2022'den bu yana, DEHB'li kişiler ilaç kullanmamaları koşuluyla İsveç ordusuna katılabiliyor. Ayrıca 2021'den beri DEHB veya otizm tanısı almış kişiler polis teşkilatına başvurabiliyor, ancak bunun için özel olarak alınan ve yaklaşık 15.000 SEK (yaklaşık 75 bin TL) tutabilen bir sağlık raporu sunmaları gerekiyor.

Freya, kliniğe yönlendirildiğinde teşhisini burada ücretsiz olarak yeniden değerlendirebileceğini öğrenince rahatladığını söylüyor.24 yaşındaki Johanna'ya, okulda sergilediği ve kendi ifadesiyle kötü davranışlarla geçen bir dönemin ardından 14 yaşında DEHB teşhisi konuldu. Teşhisi başlangıçta faydalı buldu ve öğretmenlerinden ek destek aldı.

Ancak yetişkinliğe adım attıkça, artık ek desteğe ihtiyaç duymadığını hissetmeye başladığını söylüyor. Ayrıca bunun polis memuru olmasının önünde bir engel olduğunu öğrendikten sonra, teşhisin doğru olup olmadığını sorgulamaya başladı.

Johanna, kısa dikkat süresi gibi bazı DEHB özelliklerine sahip olduğunu, ancak bunun "DEHB teşhisi almak için yeterli olmadığını" düşündüğünü söylüyor.

Johanna, yeniden değerlendirme kliniğinin ilk pilot uygulamalarından biri sırasında 21 yaşındayken yeniden değerlendirildi ve DEHB tanı kriterlerini karşılamadığı sonucuna varıldı. Şu anda babasının şirketinde çalışıyor ve polis memuru olmayı planlamıyor.

YENİDEN DEĞERLENDİRME NEDİR?

Hem DEHB hem de otizm, insanların düşünme ve dünyayla etkileşim kurma biçimlerini etkileyen nörogelişimsel durumlar. Bu teşhisler, tek bir klinik testten ziyade, anketler ve görüşmeler de dahil olmak üzere ayrıntılı değerlendirmeler yoluyla konulur.

Mottagning Neuropsykiatri Kliniği'ndeki doktorlar, yaklaşımlarının geleneksel değerlendirmelerden farklı olduğunu, çünkü kişinin geçmişine daha az, şu anda yaşadığı belirtilere ise daha fazla odaklandığını söylüyor.

Kliniğin baş psikoloğu Sebastian Lundström, "Bu, teşhisin kaldırılması değil, bugün sahip olduğunuz işlevselliğin yeniden değerlendirilmesidir" diyor.

Doktorlar, ilk değerlendirmenin doğru olup olmadığı konusunda hüküm vermediklerini, bu nedenle hastaların tıbbi kayıtlarından ilk teşhisi silmek yerine yeni değerlendirmeyi bir not olarak eklediklerini söylüyor.

Lundström, bir zamanlar teşhis almış ancak klinikte yapılan değerlendirmede kriterleri karşılamadığı görülen bazı kişilerin yanlış teşhis edilmiş olabileceğini söylüyor. Ancak aynı zamanda, küçük bir azınlık için DEHB ve otizmin yaşam boyu süren durumlar olmadığına ve bireylerin yaşlandıkça belirtileri yaşamayı bırakabileceğine inanıyor.

Ancak bir kişinin şu anda belirti göstermemesi nedeniyle teşhisinin değiştirilmesi tartışmalı bir yaklaşım.

İsveç'te otistik bireyler ve aileleri için çalışan yerel bir sivil toplum kuruluşu olan Autism Skåne'nin başkanı Navid Ghannad, "Bunların yaşam boyu süren durumlar olduğunu unutmamalıyız" diyor.

"Bir kişinin yetişkinlik döneminde, klinik bir ortamda belirli bir noktada teşhisinin kaldırılması, DEHB'nin veya otizmin ortadan kalktığı anlamına gelmez" diye ekliyor.

Belirtilerin yaşamın daha ilerleyen dönemlerinde yeniden ortaya çıkabileceğini söylüyor.

"Sorun şu ki, belirtiler yeniden ortaya çıktığında, artık teşhisi olmayan bu kişi zamanında ve doğru desteği alamayacak."

Lundström ise insanların yeniden değerlendirilip gerekli destekten mahrum kalmasının büyük bir risk olduğunu düşünmediğini söylüyor.

Pilot uygulama sırasında, teşhislerinden "gerçekten kurtulmak isteyen" kişilerle karşılaştığını, ancak psikoloğun onlara "hala kriterleri karşıladığınızı düşünüyoruz" dediğini aktarıyor.

22 yaşındaki Vilda, yaşadığı bir travmanın ardından konulan otizm teşhisinin yeniden değerlendirilmesini istedi.

"Kendimi otizm tanımında bulamadım" diyor. "Sıkışıp kalmıştım. Bunun ben olmadığını biliyorum ama bu konuda yapabileceğim bir şey yoktu."

Lundström, Johanna ve Vilda gibi insanlardan gelen taleplerin kliniğin kurulmasına yol açtığını açıklıyor.

"Kendiliğinden ivme kazandı ve kulaktan kulağa yayıldı. Çok sayıda kişi bizimle iletişime geçti ve bu hizmeti başlatmak için geçerli bir gerekçe olduğuna karar verdik" diyor. Klinik ayda yalnızca bir gün hizmet veriyor.

Lundström, kliniği açmadan önce hakemli küçük bir çalışma yürüttü. Çalışmaya katılan 72 kişinin yaklaşık %80'inin DEHB veya otizm kriterlerini karşılamadığı görüldü. Katılımcıların tamamı rastgele seçilmiş kişiler değil, zaten teşhislerinden kurtulmak isteyen kişilerdi.

"Bu hasta grubunun otizm ve DEHB'li herkesi temsil etmeyebileceğini vurgulamak önemli" diye ekliyor.

Pilot uygulamanın ilk yılında, aynı zamanda Göteborg Üniversitesi'nde çocuk ve ergen psikiyatrisi bilimleri alanında doçent olan Lundström ile yaklaşık 400 ila 500 kişi yeniden değerlendirme yaptırmak hakkında görüştü.

Proje, çocuk ve ergen psikiyatrisi alanında uzman kıdemli danışman Sophia Eberhard da dahil olmak üzere İsveç psikiyatrisinin önde gelen isimlerinden destek görüyor.

"Bu teşhisleri başlangıçta koyan psikiyatriydi" diyor. "Bu genç yetişkinlerin yollarına devam etmelerine yardımcı olma sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum."

Eylül ayında BBC'ye, hem erkeklere hem de kadınlara hizmet veren yeni açılan kliniğe gelen ilk hasta olan Freya'ya eşlik etme izni verildi.

Randevusu sırasında Freya, DEHB kriterlerini karşılayıp karşılamadığını görmek için anketlere ve sözlü değerlendirmelere katılıyor. Sorular farklı olsa da süreç hem DEHB hem de otizm için aynı şekilde işliyor.

Freya, randevunun ardından DEHB teşhisinden "kurtulabileceğini" umduğunu söylüyor.

Ancak doktorlar, başvuranlara yalnızca istedikleri sonucu vermediklerinde ısrar ediyor. Beden dili ve iletişim becerilerini değerlendirmek, genç hastaların ebeveynleriyle görüşmek ve devam eden tedavileri görmek için tıbbi dosyaları incelemek gibi başka kontroller de yapıyorlar.

DAMGALANMA KORKUSU

Kliniğin açılması, otizm ve DEHB hakkında yanlış bir mesaj verdiğinden endişe edenlerin eleştirilerine yol açtı.

Otistik yetişkinler tarafından ve onlar için kurulan bir savunuculuk örgütü olan Organiserade Autister Västernorrland'dan Jenny Hedin, "Klinik, nöroçeşitliliği ve otistik insanları kötü bir şeymiş, düzeltilmesi gereken bir sorunmuşuz gibi sunuyor. Oysa öyle değiliz" diyor.

Kendisi de otistik olan ve DEHB tanısı bulunan Hedin, nörotipik davranışları başarıyla "maskeleyebilen" ya da taklit edebilen kişilerin, toplum tarafından daha iyi kabul görmek için teşhislerinden kurtulma baskısı hissedebilecekleri konusunda uyarıyor.

"Bu özellikle kadınlar ve kız çocukları için bir sorun, çünkü kız çocukları genellikle maskeleme konusunda çok iyidir" diye ekliyor.

Diğerleri ise, DEHB veya otizmi olan kişilerin belirli meslekleri sürdürmesini zorlaştıran kuralların değiştirilmesine odaklanılması gerektiğini söylüyor.

İsveç'teki ulusal yardım kuruluşu Riksförbundet Attention'ın başkanı Eric Donell, nöroçeşitliğe sahip bireyleri etkileyen ve kendisinin haksız bulduğu istihdam kısıtlamalarının kaldırılması için lobi çalışmaları yürütüyor.

Teşhis almanın birçok insan için son derece önemli olduğunu vurguluyor.

"İnsanlardan teşhislerinden kurtulmalarını istemek yerine, bazen kuralların kendilerinin haklı olup olmadığını sormalıyız" diyor.

Yeniden değerlendirmelerin, "toplumu insan farklılıklarına uyarlamak yerine bireyi topluma uyarlamanın bir yolu" haline gelme riski taşıdığını da ekliyor.

Lundström'e göre, İngiltere, Danimarka, Norveç ve Almanya'dan da insanlar yeniden değerlendirme talebiyle kendilerine ulaştı, ancak klinik yalnızca yerellere hizmet verdiği için bu kişiler geri çevrildi.

İngiltere'den 35 yaşındaki Georgina, 25 yaşında aldığı otizm teşhisinin "kaldırılmasını" istediği için klinikle iletişime geçti.

"Bu, sanki sihirli bir büyü gibiydi; bu etiketi alacağım ve dünya bana karşı daha anlayışlı olacakmış gibi hissettim" diyor.

Ancak bunun yerine, iş arkadaşlarının kendisini küçümsediğini söylüyor.

Georgina'ya daha sonra ulusal sağlık hizmetleri tarafından yeniden değerlendirme teklif edildi. Yöntem ilk muayenesiyle aynı olacak ama farklı sonuçlar alınması mümkün.

İsveç'teki yeniden değerlendirme kliniği ise insanlara başka yerlere yönlendirmeden yeni veya ek teşhisler koymadığını söylüyor. Georgina'nın ilgisini çeken de buydu çünkü İngiltere'deki yeniden değerlendirmede şimdiye kadar almadığı ek teşhisler alabilecekti.

"İçeri girip başka etiketlerle çıkabileceğiniz bir durum... bu gerçekten caydırıcı" diyor. Şimdilik İngiltere'nin yeniden muayene sürecine girmemeye karar vermiş. Bunun yerine, devam edip etmeyeceğine karar vermeden önce bir teşhisin ne sıklıkla yeniden değerlendirildiğini öğrenmeye çalışıyor.

İsveç'e döndüğümüzde, Freya kliniğe girdikten birkaç saat sonra muayene odasından çıkıyor. Buradaki doktorlar, şu anda Freya'nın DEHB teşhisi için gerekli kriterleri karşılamadığı sonucuna varmış.

Freya bunun, teşhisini sorgulamakta haklı olduğunun bir "teyidi" olduğunu söylüyor.

"Artık sonunda herkesle aynı fırsatlara sahibim."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti.