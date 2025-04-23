İzmir\'de Çapraz Nakille İki Hasta Hayata Döndü

İZMİR'de, kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle aile üyelerinden organ alamayan böbrek hastası Ayşe Yılmaz (12) ve Naci Baltaş (51), çapraz nakille sağlığına kavuştu. Nakil sayesinde diyalize girmekten kurtulduğunu söyleyen Yılmaz (12), "Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeydim. Şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim" dedi.

Nevşehir'de yaşayan 6'ncı sınıf öğrencisi Ayşe Yılmaz ve İzmir'de yaşayan Naci Baltaş böbrek yetmezliği nedeniyle girdikleri diyalizden, çapraz organ nakli sayesinde kurtuldu. Aile üyelerinden kan uyuşmazlığı nedeniyle nakil alamayan 2 hastaya, Acıbadem Kent Hastanesi Organ Nakli Koordinatörlüğü'ne yaptıkları başvurunun ardından uyumlu donörlerden nakil gerçekleştirildi. Kozaklı ilçesinde kasaplık yapan Cafer Yılmaz (58) kendi kızına organ vermek istediğini ama uymadığı için bu yolu seçtiklerini belirtip, "Ayşe 5 yaşında rahatsızlandı. 1,5 yıl önce böbrek nakli olması gerektiği söylendi. Nakil olamadığı için diyalize başladı. Kısmet bugüneymiş. Geçen cumartesi günü nakil olduk. Şu anda bütün değerlerimiz çok iyi. Ben veremedim çünkü kan gruplarımız ayrıydı ve organ nakli koordinatörlüğü bize çapraz nakli önerdi. Ben karşı aileye verdim onlar da benim kızıma verdiler. Bunu herkes yapabilir ama Allah kimseye vermesin. Böbrek hastaları gidip bulunduğu yerde organ nakli koordinatörlüğüne başvurabilir" diye konuştu.

AYNI AİLEDEN ÜÇÜNCÜ BÖBREK HASTASI

Diyaliz sürecinin oldukça yorucu olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ayşe'nin ablası 2008'de nakil oldu. Ona annesi verdi. En büyük abisi 2015'te nakil oldu. Ona da halası böbreğini verdi. Onlar çapraz olmadı direkt vericiden oldu. Ayşe de günde 4 saat diyalizde kalıyordu. Nevşehir'den Kayseri merkeze gidiyorduk 2 saat geliş 2 saat gidiş tam günümüz geçiyordu. Allah kimseye yaşatmasın. Şu anda çok mutluyuz. Kızım, bundan sonra okula da gidebilecek her şeyden mahrum kalıyordu"

BU BAYRAM DAHA MUTLU

Acıbadem Kent Hastanesi'nin 23 Nisan için hazırladığı animasyon sürprizi ile büyük bir mutluluk yaşayan Ayşe Yılmaz ise kendisini çok iyi hissettiğini belirtip, "Ameliyata gireceğim için biraz heyecanlıydım sonra çok rahatladım. Artık okula gidip daha rahat oyun oynayabileceğim. Her sene 23 Nisan'da ya evde ya da hastanedeydim. Ama şimdi daha mutlu, acı çekmeden, ağrım sızım olmadan 23 Nisan kutlayabileceğim" ifadelerini kullandı.

'7 KEZ KATATER TIKANDI'

6 çocuk annesi Gülsüm Yılmaz (53) da "Çok zor günlerden geçtik. Daha önce diğer çocuklarımda da bunu yaşamış olmam bize avantaj sağladı. En azından ne ile karşı karşıya olduğumuzu ve savaştığımızı biliyoruz. Ayşe hemodiyalize girdiği için kateter sorunları olmuştu. Kateter çok tıkandı ve 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. En son Ramazan Bayramı'ndan 3 gün önce hastaneden çıkmıştık. 1 ay içinde iki kez ameliyat geçirdi. Ama doktorlarımıza çok güvendik. Şükürler olsun" dedi.

'ALICININ ÇOCUK OLDUĞUNU DUYUNCA DUYGULANDIM'

İzmir'de tekstil işi yaparak geçimini sağlayan Naci Baltaş da 2013 yılında böbrek hastası olduğunu ve 2024 yılından itibaren böbreğinin tamamen işlevini yitirdiğini ifade etti. Baltaş, "Kadavradan bekledim 10 ay diyalize girdim. Acıbadem'de çapraz nakil oldu. Diyalize haftada 3 gün giriyordum. Sosyal yaşantım yoktu. İnşallah kurtulacağım" diye konuştu.

Naci Baltaş'ın ablası Aynur Baltaş (54) küçük bir çocuğun sağlığına kavuşmasını sağladığı için ayrı bir mutluluk hissettiğini söyleyip şöyle konuştu:

"Kardeşim 1 yıl içinde sabah 6'dan 11'e kadar diyalize giriyordu. Çok zor bir süreçti. Tüm kardeşleri nakil için başvurdu ama kan grubu uymamıştı. Çok şükür hepiniz iyiyiz. Ben bir çocuk için bağışçı oldum bunu duyunca çok duygulandım. Arada ne kadar yaş farkı var ama demek ki oluyormuş. Güzel bir duygu"

'BÜYÜK BİR BÖBREK KÜÇÜK BİR ÇOCUĞA YERLEŞTİRİLEBİLİR'

Acıbadem Kent Hastanesi Çocuk Nefrolojisi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu da kadavra bağışlarının pandemiden sonra giderek azaldığına dikkat çekti. Prof. Dr. Keskinoğlu, "Günümüzde zorunlu olarak canlı vericiden organ nakilleri yapılmaktadır. Hastamız Ayşe'ye de ne yazık ki aile bireylerinden kan grubu uyuşmazlığı nedeniyle çapraz nakil yapılmak zorunda kalmıştır. Anne, baba, büyükanne ya da dedelerden çocuklara böbrek nakli yapılmaktadır. Bu konudaki en büyük engel, kan grubu uyumsuzluğudur" diye konuştu.

Çapraz nakil sayesinde Ayşe'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mutlu bir güne uyanmasını sağladıklarını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, "Bugüne kadar Ayşe uzun soluklu olarak okula devam edemiyordu. Bundan sonra eğitim hayatına devam edecek. Bu nakillerde büyükten küçüğe organ nakli yapılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Cerrah arkadaşlar büyük bir böbreği küçük bir çocuğa yerleştirebilirler ve başarıyla organ işlevini sürdürebilmektedir. Hem vericilerin hem alıcıların sağlık durumu gayet iyi. Hastalar bundan sonra diyalizden kurtuldu. Özellikle çocuklarda son dönem böbrek yetmezliğinin en önemli tedavi seçeneği organ naklidir. Çünkü organ nakli ile tamamen diyalizden kurtulacak eğitim süreçleri ve sosyal yaşamları kesintiye uğramayacaktır" dedi.