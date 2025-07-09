Kapalı Bypass ile Hayati Tehlike Atlattı

KARACİĞER yetmezliğinin tedavisi için İstanbul'a gelen 62 yaşındaki Cezayirli Abdelhak Bouarioua'nun yapılan tetkiklerde, iki kalp damarının tıkalı olduğu anlaşıldı. Karaciğer fonksiyonları bozuk olduğu için standart bir bypass ameliyatı riskli görüldü. Medipol Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi uzmanları Prof. Dr. Cengiz Köksal, Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay ve Doç. Dr. Emre Selçuk'tan oluşan ekip devreye girdi. Ekip, kalbi durdurmadan, kapalı yöntemle bypass ameliyatı yapmaya karar verdi. Bu yaklaşım sayesinde Bouarioua hem hayati tehlikeyi atlattı hem de karaciğer nakli için yeni bir şans elde etti.

'RİSKLİ DURUMDA STANDART CERRAHİ MÜMKÜN DEĞİLDİ'

Hastanın genel durumu hakkında bilgi veren Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Hastamızın hikayesi, Türkiye'de verilen sağlık hizmetlerinin kalitesini duymasıyla başladı ve Cezayir'den ülkemize kadar uzandı. Esas geliş nedeni karaciğer yetmezliğiydi ve karaciğer nakli olmak üzere başvurmuştu. Ancak asıl sorun da burada ortaya çıktı. Böyle büyük bir ameliyat öncesinde yapılan koroner anjiyografi sonucunda, iki ana damarının tıkalı olduğu belirlendi. Sorun şu ki, karaciğeri çalışmadığı için vücudundaki pıhtılaşma sistemi tamamen bozulmuştu ve bu nedenle standart bir bypass ameliyatı, hasta açısından çok yüksek risk taşıyordu. Karaciğerle ilgili mevcut problemleri göz önünde bulundurarak, ona özel, daha güvenli bir tedavi planladık. Çünkü ancak bu bypass işlemleri başarıyla gerçekleştirilirse, karaciğer nakli yapılabilirdi" diye konuştu.

'KALP DURDURULMADAN KAPALI YÖNTEMLE BAŞARI SAĞLANDI'

Cezayirli hastanın son bir yıl içinde dört kez mide kanaması geçirdiğini ve her seferinde midesine bant işlemi uygulandığını dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Deniz Günay ise "Kanama riski çok yüksek olduğu için damar tıkanıklıklarına yönelik klasik sistem çözümleri uygulanamamış. Aynı şekilde, standart bypass ameliyatı da riskliydi çünkü bu yöntemde hasta kalp-akciğer makinesine bağlanıyor ve kalbi durduruluyor. Biz burada farklı bir yol izledik. Kapalı yöntemle, kalbi durdurmadan ve makineye bağlamadan iki damarına başarılı bir şekilde bypass ameliyatı yaptık. Bu yöntem, sistemik etkiyi minimumda tuttuğu için hastanın karaciğerine, böbreklerine, akciğerine ve beynine daha az yük bindirdi. Ayrıca erken dönemde damarlar hemen çalışmaya başladığı için yoğun kan sulandırıcı kullanma ihtiyacı da ortadan kalktı. Böylece Abdelhak Bey, zaman kaybetmeden güvenli bir şekilde karaciğer nakline hazırlanmış oldu" ifadelerini kullandı.

'HOCALARIMA VE TÜM SAĞLIK EKİBİNE MİNNETTARIM'

Ameliyat sürecini anlatan hasta Abdelhak Bouarioua ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Cezayir'de kanamayla başlayan süreçte nakil gerektiği söylendi. Tetkikler sonucu kalp damarlarımda tıkanıklık olduğu anlaşıldı. Cengiz hocam, tüm süreci bana çok net açıkladı ve güven verdi. Ameliyat başarılı geçti. Allah'a şükrediyorum, ama aynı zamanda hocama, hemşirelere, temizlik personeline kadar tüm hastane ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Kendimi çok güvende hissettim."