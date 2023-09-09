Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor - Son Dakika

Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor

Son Güncelleme: 09.09.2023 14:28

Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Köklüce köyü yakınlarında balık ölümleri yaşanıyor. Balık hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Doç. Dr. Hakan Işıdan, balık ölümlerinin sebeplerini açıkladı.

Sivas'tan doğup Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümlerinde balık ölümleri yaşanıyor. Balık hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nden (SCÜ) Doç. Dr. Hakan Işıdan, "Toplu balık ölümleri dediğimizde aklımıza gelecek belli başlı ihtimalleri; çözülmüş oksijen miktarının azlığı, zehirlenme ve hastalık sebepleri sayabiliriz" dedi.

BALIKLARDA MORLUK VE ŞİŞLİK GÖRÜLDÜ

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup; Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum ve Samsun illerinden geçerek Karadeniz'e dökülen 1355 kilometrelik mesafesi ile Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak'ta balık ölümleri yaşanıyor. Köklüce köyü yakınlarından geçen bölümlerinde nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu görüldü. Bazı bölümlerde ise balıkların ağaçlara ve kayalıklarda takıldığı gözlendi.

Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor

BİRKAÇ İHTİMAL VAR

Balık hastalıklarıyla ilgili çalışmalar yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü, Veterinerlik Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Işıdan, "Toplu balık ölümleri dediğimizde aslında aklımıza gelecek belli başlı ihtimaller bulunuyor. Bunları sıralayacak olursak çözülmüş oksijen miktarının azlığı, zehirlenme ve hastalık sebepleri sayabiliriz. Fakat bildiğiniz gibi çok sıcak geçen bir yaz dönemini geride bırakıyoruz. Uzun süren bu kuru dönemde ırmakların tabii ki debileri de azaldı. Bu hem sıcağın etkisiyle sudaki çözülmüş oksijen seviyesindeki düşüşe sebep oluyor. Bu da balıklar için ölümcül olabiliyor. Azalan su debisi yine bakterilerin sıcakla beraber, bakteriyel üremeyi de arttırdığından dolayı hızlı, dramatik bir şekilde oksijen seviyesinde azalma oluyor ve bu oksijen yetersizliğine sebep oluyor. Dünyanın her yerinde bu sebeple her yıl yüzlerce, binlerce balık maalesef ölüyor. Diğer sebep zehirlenmeler olabilir. Zehirlenmeler de akut, ani, hızlı ölümlere sebep olabilir" diye konuştu.

Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor

YÜKSEK SICAKLIK VE ŞİDDETLİ YAĞIŞ ETKİSİ

Yağmurların etkisini de anlatan Doç. Dr. Işıdan, "Uzun süren bu kuru dönemin ardından bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ülkemiz şiddetli yağışlar aldı. Sivas da bundan nasibini alan illerimizden oldu. Bu şiddetli yağışlar o kuru dönemin ardından topraktaki özellikle demir ve alüminyum gibi ağır metalleri çözüyor. Bu da balıkların yine solungaçlarından oksijeni alabilmelerini engelliyor. Doğal sebeplerden dolayı oluşan zehirlenmelerin temel sebeplerinden birisi de budur. Onun dışındaki ihtimaller çeşitli kimyasallar, fabrika atıkları, tabii ki zehirlenmelere sebep olabilir. Fakat bu her yıl yaşadığımız bu tür toplu balık ölümleri bize ilk olarak bu sebebi aklımıza getiriyor" ifadelerini kullandı.

Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor
Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor
Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Kızılırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşanıyor - Son Dakika


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