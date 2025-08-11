Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu
11.08.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da yaşayan 21 yaşındaki D.K., sosyal medyadan sipariş edip, ardından sürdüğü krem nedeniyle hastanelik oldu. 4 gün yoğun bakımda kalan D.K., tedavisi sonrası dermatoloji servisine alındı. YYÜ'den Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, "Yurt dışından getirilen kremleri lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün" dedi.

İpekyolu ilçesinde D.K., 15 gün önce'cildi beyazlatıyor' ve 'sivilce izlerini yok ediyor' iddiasıyla tanıtılan bir kremi internet üzerinden sipariş verdi. Ürün eline ulaştıktan sonra yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine uygulayan D.K., kısa süre sonra yüzünde şişlik, yanma ve kızarıklık hissetti.

HEMEN HASTANEYE KALDIRILDI

Ailesi tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne kaldırılan D.K., yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından D.K, dermatoloji servisine alındı. Kremin etkisiyle vücudunda ve kollarında yaralar oluşup leke izleri kalan D.K.'yi ölümden kurtaran Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, doktorların tavsiyesi dışında krem ya da diğer ürünlerin kullanılmaması uyarısında bulundu.

Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

"GERÇEKTEN DURUMU ÇOK KÖTÜYDÜ"

Hastanın 15 gün önce hastanenin acil servisine ciddi yanma hissiyle başvurduğunu anlatan Prof. Dr. Özkol, D.K.'nin internet üzerinden aldığı kremi kullandığını belirterek, "Hastanın durumunun ciddileşmesi üzerine 4 gün boyunca yoğun bakımda tuttuk. Ciddi ilaçlar verdik. Tek toz kortizonlar, yüksek doz baskılayıcı ilaçlar verdik. Gerçekten durumu çok kötüydü. Bir kremin insanı nasıl yoğun bakımlık ettiğini bizzat şahit oldum. Buradan halkımıza şunu söylemek istiyorum. Lütfen internetten cilt beyazlatıcı, renk açıcı gibi kremlere lütfen itimat etmeyin. Yoksa günlerce yoğun bakımda kalacak şekilde ciddi yanıklarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle belirtmek istediğim mutlaka dermatoloğunuza başvurun. Deri ile ilgili problemlerinizi doktorunuzla giderin. Yoksa hakikaten hayati tehlike oluşturacak problemlerle karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.

Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu

"BİR LEKE UĞRUNA HAYATINIZI KAYBETMEYİN"

Prof. Dr. Özkol, "Lekeden kurtulayım derken daha ciddi lekelerle karşılaşılıyor. Hastanın özellikle boyun ve kollarındaki yaralarından kaynaklı iz kalabilir. Şu an nemlendirici ve koruyucu kremlerle tedavi uyguluyoruz. Tüm halkımız bilsin ki; özellikle yurt dışından getirilen kremleri lütfen yüzünüze sürmeyin. İçeriğine baktık; yoğun miktarda kojik asit içeriyor. Bu kojik asit de yüz yakıcı, kezzap gibi bir ürün. Lütfen menşei belli olmayan kremleri kullanmayın ve yüzünüze sürmeyin. Hasta ilk geldiğinde nefes darlığı, yoğun halsizlik, konuşama zorluğu vardı. Yüzü kezzap dökülmüş gibiydi. Ciddi anlamda hayati tehlikeye sokacak kadar kötüydü. Şu an durumu iyi, 15 gündür takip ediyoruz. Özellikle bu durumun kamuoyu tarafından bilinmesini istedik. Lütfen dikkat edelim. Bir leke uğruna hayatınızı kaybetmeyin" diye konuştu.

Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu
Kaynak: DHA

Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Tokyo’da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti Öldüren turnuva Tokyo'da iki boksör peş peşe hayatını kaybetti! Öldüren turnuva
Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Doğacan Taşpınar genç yaşta hayatını kaybetti
Romanya’da uçak kazası: 2 ölü Romanya'da uçak kazası: 2 ölü
70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti 70 yıllık dev silah şirketi konkordato ilan etti
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya

09:43
6.1’lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
6.1'lik deprem sonrası 237 artçı sarsıntı meydana geldi
08:09
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
Balıkesir depreminde ünlü oyuncu Eylül Tumbar amcasını kaybetti
07:13
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
Depremin vurduğu Sındırgı havadan görüntülendi
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
16:06
Bursa’da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
Bursa'da gençlerin kavgası caddeyi boks ringine çevirdi
15:56
Çanakkale’de küle dönen evde bir tek Kur’an-ı Kerim’ler yanmadı
Çanakkale'de küle dönen evde bir tek Kur'an-ı Kerim'ler yanmadı
15:52
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi
15:33
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
15:32
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü
Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
15:29
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 10:14:17. #7.13#
SON DAKİKA: Sipariş ettiği krem yüzünden yoğun bakımlık oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.