Nevin Begdili'nin Oğlu İçin Mücadelesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Nevin Begdili'nin Oğlu İçin Mücadelesi

Nevin Begdili\'nin Oğlu İçin Mücadelesi
18.07.2025 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meme kanseri tedavisini bırakan Nevin Begdili, oğlu Barış'ın kemik kanseriyle savaşıyor.

MEME kanserinden sağ göğsünü kaybeden depremzede Nevin Begdili (39), oğlu Barış Begdili'nin (6) kemik kanseri olduğunu öğrenince kendi tedavisini yarıda bıraktı. Nevin Begdili, Ankara'da LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Nevin Begdili, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 3 çocuğu ile oturduğu ev hasar görünce konteyner kente yerleşti. Begdili, depremden 1 yıl sonra meme kanseri olduğunu öğrendi. Adana'daki hastanede tedavi gören ve sağ göğsü alınan Nevin Begdili, kemoterapi tedavisi devam ederken bu kez oğlu Barış Begdili (6) rahatsızlandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen küçük Barış'a, kemik kanseri teşhisi konuldu. Barış, burada geçirdiği ameliyatın ardından onkoloji hastanesine yönlendirildi. Nevin Begdili, kendi tedavisini yarım bırakıp, oğlunun tedavisi için arayışa girdi. Nevin Begdili'nin, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 31 Aralık 2024'te yaptığı başvuru kabul edildi. Küçük Barış, 1 Ocak'ta LÖSANTE'de tedaviye alındı. LÖSEV bünyesindeki Lösemili Çocuklar Köyü'nde kalan Nevin Begdili, kanserle mücadele eden oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor

'ÖNCELİĞİM TABİİ Kİ OĞLUM'

Nevin Begdili, '6 Şubat depreminin 1'inci yıl dönümünde sağ göğsünü kaybettiğini söyleyerek, "Ameliyat sürecim ile birlikte daha kendi hastalığımın psikolojisini aşamazken, 6-7 ay sonra çocuğumun kanser hastası olduğunu öğrendim ve 11 Eylül'de çocuğumu hastaneye götürdüm. Barış'ın ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ameliyat başarılı bir şekilde geçti. 3 hafta sonra patoloji sonucu çıktıktan sonra doktor arayışı içerisine girdik ve kendimizi LÖSANTE Hastanesi'nde bulduk. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle hastaneyi arayıp talep oluşturdum. Hemen dönüş sağlandı. 1 Ocak'ta gece hastaneye giriş yaptık. 2 Ocak'tan beri buradayız. Ben kendi sağlığımdan ödün verdim, tedavimi yarım bıraktım, 1 senedir tedaviye gidemiyorum. En son ağustos ayında gitmiştim. Önceliğim tabii ki de oğlum. Şu an tedavimiz güzel gidiyor. Yarın son ilacı alacağız, sonra 2 hafta ara verdikten sonra pet çekimi olacak" dedi.

'TEK İSTEĞİM OĞLUMUN İYİLEŞMESİ'

Bu süreçte oğlu ile LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Köyü'nde kalan Nevin Begdili, 3 çocuğundan birinin askerde, diğerinin de annesiyle Hatay'da konteynerde yaşadığını söyledi. Begdili, "LÖSANTE Hastanesi'nden köy evine, köy evinden hastaneye gelip gidiyoruz. Barış, Lösemili Çocuklar Köyü'nde bulunan çocuklarla bağ kurdu. Arkadaş oldular, kardeş oldular, birbirlerine ağabey, abla oldular. Tek isteğim oğlumun tekrar sağlığına kavuşması. Ondan sonra kendi yarım bıraktığım tedavimi de tekrar sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray taraftarı olan Barış Begdili, hayranı olduğu futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kendisine imzalı forma gönderdiğini söyledi. Barış Begdili, formayı görünce çok mutlu olduğunu belirtti. Barış, büyüyünce pilot olmak istediğini, helikopter ve uçak kullanmak istediğini söyledi.

Kaynak: DHA

Meme Kanseri, Meme Kanseri, Hastane, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Nevin Begdili'nin Oğlu İçin Mücadelesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti Şas Partisi koalisyondan çekildi, Netanyahu parlamentoda çoğunluğu kaybetti
’Beyaz altın’ nöbeti Sabaha kadar silahla bekliyorlar 'Beyaz altın' nöbeti! Sabaha kadar silahla bekliyorlar
KKTC’nin kaderini değiştirecek keşif Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu KKTC'nin kaderini değiştirecek keşif! Miktarı açıklanmayan zengin su rezervi bulundu
1’i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans “Hayata değer“ sloganıyla tanıtılmış 1'i bebek 3 kişiye mezar olan rezidans "Hayata değer" sloganıyla tanıtılmış
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı
İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı İnternette cinsel içerikli görüntüler sattığı tespit edilen öğretmen görevden uzaklaştırıldı
Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu Aracının üzerini 2 ay sonra açan vatandaş karşılaştığı manzara karşısında şoke oldu
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu

11:36
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
600 bin kamu işçisinin son zam teklifi belli oldu
10:52
81 ilde geçerli olacak ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
81 ilde geçerli olacak! ATM kullanan herkes artık bu uyarıyla karşılaşacak
09:57
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda’ya gidiyor
Dürzi-Bedevi çatışması yeniden başladı, Suriye ordusu Süveyda'ya gidiyor
16:43
“Etkin pişmanlık“ sorusuna dikkat çeken yanıt İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı’nın ifadesi
"Etkin pişmanlık" sorusuna dikkat çeken yanıt! İşte tutuklanan Şile Belediye Başkanı'nın ifadesi
16:37
Şanssızlığın bu kadarı Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
Şanssızlığın bu kadarı! Hem omzu çıktı hem de çapraz bağları koptu
16:32
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Market sahibini şoke eden ihanet
Kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı! Market sahibini şoke eden ihanet
16:29
Pep Guardiola’dan Galalatasaray’a müjde
Pep Guardiola'dan Galalatasaray'a müjde
16:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şara’ya telefon İsrail’e gözdağı olacak mesajı verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şara'ya telefon! İsrail'e gözdağı olacak mesajı verdi
16:17
Rusya, Ukrayna’daki AVM’ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
Rusya, Ukrayna'daki AVM'ye 500 kilogramlık bombayla saldırdı
16:03
Menajeri İstanbul’a geldi Galatasaray’dan ayrılıyor
Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor
15:52
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
15:47
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
Muhtar 8 yıl boyunca köylüyü kandırdı, gerçek seçimi kaybedince ortaya çıktı
15:33
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 12:22:37. #7.13#
SON DAKİKA: Nevin Begdili'nin Oğlu İçin Mücadelesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.