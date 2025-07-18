Nevin Begdili\'nin Oğlu İçin Mücadelesi

MEME kanserinden sağ göğsünü kaybeden depremzede Nevin Begdili (39), oğlu Barış Begdili'nin (6) kemik kanseri olduğunu öğrenince kendi tedavisini yarıda bıraktı. Nevin Begdili, Ankara'da LÖSANTE Hastanesi'nde tedavi gören oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Nevin Begdili, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 3 çocuğu ile oturduğu ev hasar görünce konteyner kente yerleşti. Begdili, depremden 1 yıl sonra meme kanseri olduğunu öğrendi. Adana'daki hastanede tedavi gören ve sağ göğsü alınan Nevin Begdili, kemoterapi tedavisi devam ederken bu kez oğlu Barış Begdili (6) rahatsızlandı. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen küçük Barış'a, kemik kanseri teşhisi konuldu. Barış, burada geçirdiği ameliyatın ardından onkoloji hastanesine yönlendirildi. Nevin Begdili, kendi tedavisini yarım bırakıp, oğlunun tedavisi için arayışa girdi. Nevin Begdili'nin, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 31 Aralık 2024'te yaptığı başvuru kabul edildi. Küçük Barış, 1 Ocak'ta LÖSANTE'de tedaviye alındı. LÖSEV bünyesindeki Lösemili Çocuklar Köyü'nde kalan Nevin Begdili, kanserle mücadele eden oğlunu bir an olsun yalnız bırakmıyor

'ÖNCELİĞİM TABİİ Kİ OĞLUM'

Nevin Begdili, '6 Şubat depreminin 1'inci yıl dönümünde sağ göğsünü kaybettiğini söyleyerek, "Ameliyat sürecim ile birlikte daha kendi hastalığımın psikolojisini aşamazken, 6-7 ay sonra çocuğumun kanser hastası olduğunu öğrendim ve 11 Eylül'de çocuğumu hastaneye götürdüm. Barış'ın ameliyat olması gerektiğini söylediler. Ameliyat başarılı bir şekilde geçti. 3 hafta sonra patoloji sonucu çıktıktan sonra doktor arayışı içerisine girdik ve kendimizi LÖSANTE Hastanesi'nde bulduk. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle hastaneyi arayıp talep oluşturdum. Hemen dönüş sağlandı. 1 Ocak'ta gece hastaneye giriş yaptık. 2 Ocak'tan beri buradayız. Ben kendi sağlığımdan ödün verdim, tedavimi yarım bıraktım, 1 senedir tedaviye gidemiyorum. En son ağustos ayında gitmiştim. Önceliğim tabii ki de oğlum. Şu an tedavimiz güzel gidiyor. Yarın son ilacı alacağız, sonra 2 hafta ara verdikten sonra pet çekimi olacak" dedi.

'TEK İSTEĞİM OĞLUMUN İYİLEŞMESİ'

Bu süreçte oğlu ile LÖSEV'in Lösemili Çocuklar Köyü'nde kalan Nevin Begdili, 3 çocuğundan birinin askerde, diğerinin de annesiyle Hatay'da konteynerde yaşadığını söyledi. Begdili, "LÖSANTE Hastanesi'nden köy evine, köy evinden hastaneye gelip gidiyoruz. Barış, Lösemili Çocuklar Köyü'nde bulunan çocuklarla bağ kurdu. Arkadaş oldular, kardeş oldular, birbirlerine ağabey, abla oldular. Tek isteğim oğlumun tekrar sağlığına kavuşması. Ondan sonra kendi yarım bıraktığım tedavimi de tekrar sürdürmek istiyorum" diye konuştu.

Galatasaray taraftarı olan Barış Begdili, hayranı olduğu futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kendisine imzalı forma gönderdiğini söyledi. Barış Begdili, formayı görünce çok mutlu olduğunu belirtti. Barış, büyüyünce pilot olmak istediğini, helikopter ve uçak kullanmak istediğini söyledi.