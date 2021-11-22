Üye Girişi
"Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor" uyarısı - Son Dakika

"Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor" uyarısı

22.11.2021 14:55
"Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor" uyarısı

Bayındır Söğütözü Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cem Gündoğdu, akciğer kanserine neden olan en büyük sebebin sigara kullanımı olduğunu belirterek, sigara dumanına pasif olarak maruz kalınmasının da kanser riskini yüzde 20-30 artırdığını bildirdi.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Cem Gündoğdu, akciğer kanserine neden olan en büyük sebebin sigara kullanımı olduğunu belirterek, sigara dumanına pasif olarak maruz kalınmasının da kanser riskini yüzde 20-30 artırdığını bildirdi.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamada akciğer kanserine ilişkin görüş ve uyarıları yer alan Gündoğdu, akciğer kanserinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde önemli bir ölüm nedeni olarak görüldüğünü aktardı.

Dünya genelinde hem erkeklerde hem de kadınlarda kansere bağlı ölümlerin en sık nedeni olan akciğer kanserinin, tüm kanser ölümlerinin yüzde 19,4'ünden sorumlu tutulduğunu kaydeden Gündoğdu, bu sayının her yıl meme, kolon ve prostat kanserinden dolayı kaybedilen hasta sayısı toplamından daha yüksek olduğunu bildirdi.

Gündoğdu, akciğer kanserlerinin küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) olarak iki gruba ayrıldığını, bu iki tip kanserin büyüme hızları, yayılımları ve tedavilerinin farklı şekilde gerçekleştiğini anlattı.

KHAK'nin akciğer kanserlerinin yüzde 10-15'ini oluşturduğunu aktaran Gündoğdu, "En hızlı büyüyen ve en hızlı yayılım gösteren tipidir. Sigara ile çok yakından ilişkili. Bu tümörlerin sadece yüzde 1'i sigara içmemiş kişilerde ortaya çıkıyor. Çok hızlı metastaz yaptığından genellikle tanı konulduğu sırada vücutta yayılmış olduğu görülüyor. Bununla beraber kemoterapiye iyi yanıt veriyor." ifadelerini kullandı.

Gündoğdu, KHDAK türünün en sık görülen akciğer kanseri olarak tüm hastaların yüzde 85-90'ını oluşturduğunu kaydederek, 3 ana tipi bulunan bu hastalıkla ilgili bilgi verdi.

Akciğer kanserinin en sık görülen nedeninin sigara kullanımı olduğunu aktaran Gündoğdu, içilen sigara sayısının, sigara içme süresinin, erken başlama yaşının, dumanı derin çekmenin ve katran miktarının kanserin gelişme riskini artırdığını bildirdi.

"Sigarayı bırakmak kanser riskini zamanla azaltıyor"

Doç. Dr. Gündoğdu, sigara dumanına pasif olarak maruz kalınmasının da akciğer kanseri riskini artırdığını belirterek, şu bilgileri verdi.

"Pasif içicilik kalp hastalıkları ve diğer rahatsızlıklara neden olabileceği gibi akciğer kanseri riskini de artırıyor. Kendileri sigara içmedikleri halde ev veya iş yerlerinde pasif olarak dumana maruz kalan kişilerde akciğer kanseri gelişme riski yüzde 20-30 artıyor. Düşük tar içeren 'light' sigaraların kullanımının kanser riskinde azalmaya neden olduğuna dair ise bir kanıt bulunmuyor. Puro içenlerde risk 3 kat, pipo kullananlarda 8 kat artıyor. Akciğer kanseri hiç sigara kullanmamış kişilerde de görülebiliyor. Tüm akciğer kanserleri hastalarının yüzde 15'ini sigara içmeyenler oluşturuyor."

Gündoğdu, sigaranın bırakılması durumunda akciğer kanseri olasılığının zamanla azaldığını ve sigara bırakıldıktan 10-20 yıl sonra hiç içmemişlerin düzeyine yaklaşıldığını bildirdi.

Kanser riskini artıran diğer nedenlere değinen Gündoğdu, bunlardan bazılarının; asbest, kömür ve petrol ürünleri, ailede akciğer kanseri öyküsü bulunması, akciğerlere uygulanan radyasyon tedavisi, içilen suyun yüksek oranda arsenik içermesi ve yüksek düzeyde hava kirliliği olduğunu anlattı.

Akciğer kanserinin belirtileri

Bayındır Söğütözü Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölüm Başkanı Gündoğdu, akciğer kanserine ilişkin belirtilerden bahsederek, bunların bazılarının; devamlı yoğun öksürük, göğüs, omuz ve sırt ağrısı, balgam miktar ve renginde değişme, kanlı balgam ve kan tükürme, nefes darlığı, ses kısıklığı, yutma bozukluğu, boyun ve yüzde şişlik, göz kapağında düşme, hışıltılı solunum olduğunu bildirdi.

Tümörün göğüs kafesi dışına, diğer organlara yayıldığında başağrısı, bulantı/kusma, denge bozukluğu, cilt altı şişlikler, kemik veya eklem ağrısı, genel halsizlik, kanama, pıhtılaşma bozuklukları, iştah kaybı, açıklanamayan kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıktığını anlatan Gündoğdu, sigara içen ve belirtilen şikayetlerden bir veya birkaçı bulunanların mutlaka göğüs hastalıkları hekimine başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Gündoğdu, hastaneye başvurulması halinde teşhis ve tedavi sürecinde yapılanlardan bahsederek, salgın süresince mecbur kalınarak çekilen akciğer tomografilerinin kanserin erken evrede yakalanmasını sağladığını anlattı.

Doç. Dr. Gündoğdu, geç kalmadan en büyük risk faktörü olan sigara ve ürünlerini bırakma tavsiyesinde bulundu.

Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor uyarısı

Akciğer Kanseri, Gündoğdu, Kanser, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor' uyarısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek 14:57 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor 14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! 14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı 14:40 Canlı yayında kahreden anlar! Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı 14:11 Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı AK Parti 13:37 AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!
Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! 13:20 Yüksek gerilim trafosuna girdi! Hatasının bedelini canıyla ödedi! Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım 12:08 Polis memurunu şehit eden 16 yaşındaki alkollü sürücü: Cezayı peşimden yazarlar diyerek kaçtım

Son Dakika Haberleri
14:58 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!
14:56 Adalet Bakanı: Hükümlüler orman yangınlarına müdahale edecek
14:48 Denize sıfır arsa almak isteyenlere müjde! Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor
14:47 İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"
14:45 Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!
14:32 Binali Yıldırım'ın kardeşi İlhami Yıldırım: Abimden özür dilerim
14:27 Bilim insanlarından ev kadınlarına uyarı! Buzdolabının içerisindeki büyük gıda zehirlenmesi tehlikesi
14:24 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı
14:14 Birce Akalay, kadın cinayetlerini anlatacak Netflix dizisinin başrolünde
14:12 Serdar Ali Çelikler'in Fatih Terim iddiası ses getirdi
71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı! 71 yaşındaki yaşlı adamın kesik başı bulundu! Kayıp başı gömüldüğü yerden komandolar çıkardı!         
14:59
Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar Galatasaray tribünlerinden Mesut Özil'e neden çakmak ve şişe yağdı? İşte yaşananlar         
14:55
21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz 21 Evim şirketinin mağduru TMSF önünde eylem yaptı: Sadaka istemiyoruz, paramızı istiyoruz         
14:48
Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var! Yumurtayı uzun süre haşlamayın! Faydasından çok zararı var!         
14:46
2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı 2 hafta önce anne olan Bergüzar Korel, kızını emzirdiği anı paylaştı         
14:24
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi 8,5 aylık hamile Özge Özpirinçci, bikinisiyle peş peşe poz verdi         
13:21
TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun TBMM'de gergin anlar! İçişleri Bakanı CHP'li vekile sert çıktı: Orada şehit veriyoruz sen gevrek gevrek gülüyorsun         
12:12
İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı İstanbul'da 1 tonluk dana, sahibinin üzerine atladı         
11:35
Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal Marcao'nun oyunda kalabilmesi skandal         
11:22
"Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi "Gelirimiz eridi, yok oldu" diyen Nagehan Alçı, canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi         
10:43
Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak Un çuvalının zamlanmasıyla birlikte fırıncılar bugünden itibaren ekmeği 4 TL'den satacak         
10:21
Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı Miguel Crespo'nun derbideki başarısı hem yönetimi hem de taraftarı şaşırttı         
10:16
Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti Kadir İnanır'ın ameliyatı başarılı geçti         
09:30
İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti İstismara direnince başı ezilen genç kız, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
09:07
Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak Meteoroloji uyardı! İstanbul, Ankara ve İzmir'de sağanak, Van, Muş ve Bitlis çevresinde kar yağışı etkili olacak         
08:45
Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı! Bir çocuğun yaşamını yitirdiği kaza Şanlıurfa'yı karıştırdı!         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2021 15:04:08. #1.12#
SON DAKİKA: "Pasif içicilik akciğer kanseri riskini yüzde 20-30 artırıyor" uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement