Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye Ateş, uyandırılmaya başlandı - Son Dakika

Gaziantep'te, 22 Aralık Çarşamba günü, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde pazar günü 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı. Sırtından ve bacağından alınan dokuların yüzüne ve kafa derisine nakledildiği minik Asiye'nin tedavisi, yoğun bakımda devam ediyor.

UYANMAYA BAŞLADI, TEPKİ VERİYOR

Sabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi.

Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ SAATLERDE NORMAL ODAYA ALINACAK"

Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Asiye buraya geldiğinde yüksek enfeksiyonu vardı. Yoğun tedavi uyguladık ve ameliyata hazır hale getirdik. Asiye yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Şu an enfeksiyonu kontrol altında. Önümüzdeki saatlerde Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınmasını bekliyoruz" dedi.

"SOLUNUM CİHAZINDAN AYIRILDI"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, ise Asiye Ateş'in son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Çete, Asiye'nin uyandırıldığını belirterek, "Hastamızın genel durumu iyi. Uyandırıldı ve solunum cihazından ayırıldı. Yoğun bakımda takibi devam ediyor. Stabil seyretmesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ünitesinden servis takibine alınacaktır" dedi.