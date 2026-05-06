Regl Dönemi: Bedenle Yeniden Bağ Kurma Fırsatı

06.05.2026 02:53
Op. Dr. Sibel Ekici, regl döneminin sağlık ipuçları barındırdığını ve dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

REGL döneminin yalnızca fiziksel bir süreç olarak görülmemesi gerektiğine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Ekici, "Bu dönem, bedenin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için bir fırsattır. Hormonlardaki değişimle beden farklı bir ritme girer. Dinlenme, dengeli beslenme ve kendine özen gösterme bu süreçte büyük önem taşır" dedi.

İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sibel Ekici, regl kanamasının toplumda yanlış algılandığını belirterek, bu sürecin aslında kadın sağlığına dair önemli ipuçları barındırdığını söyledi. Op. Dr. Ekici, reglin yalnızca fizyolojik bir süreç değil, aynı zamanda bedenin verdiği güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi.

'ADET KANI BİYOLOJİK BİR DÖNGÜNÜN PARÇASI'

Regl kanamasının çoğu zaman 'kirli' ya da 'istenmeyen' bir durum olarak değerlendirildiğine dikkat çeken Op. Dr. Ekici, "Her ay gerçekleşen bu kanama, rahmin iç yüzeyini oluşturan endometrium tabakasının dökülmesidir. Bu süreç, vücudun olası bir gebelik için yaptığı hazırlığın ardından gerçekleşen doğal bir yenilenmedir. Dolayısıyla adet kanı bir atık değil, sağlıklı işleyen bir sistemin parçasıdır" dedi.

'KANAMANIN ÖZELLİKLERİ SAĞLIK HAKKINDA İPUCU VERİR'

Regl kanının içeriğinin sıradan bir sıvı olmadığını belirten Op. Dr. Ekici, "Kanamanın miktarı, rengi ve pıhtılaşma şekli; hormonal denge, demir düzeyi ve genel üreme sağlığı hakkında önemli bilgiler verebilir. Bu nedenle regl süreci dikkatle gözlemlenmesi gereken bir dönemdir" diye konuştu.

'ADET KANI BİLİMSEL OLARAK DA FARKLI BİR SIVIDIR'

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların regl kanının farklı özellikler taşıdığını ortaya koyduğunu ifade eden Op. Dr. Ekici, "Adet kanı, klasik anlamda kandan farklıdır. İçeriğinde endometriyal stromal ve epitelyal hücreler gibi rahme özgü hücreler bulunur. Bu da onun yalnızca kan değil, aynı zamanda doku bileşenleri içeren özel bir sıvı olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

'TANI SÜREÇLERİNDE KULLANILABİLECEK VERİLER İÇERİYOR'

Adet kanının gelecekte tanı süreçlerinde önemli bir rol oynayabileceğini belirten Op. Dr. Ekici, "Bilim dünyası bu sıvıyı 'sıvı biyopsi' olarak değerlendirmeye başlamıştır. Özellikle endometriozis gibi tanısı zor hastalıklarda bazı enzim ve belirteçlerin adet kanında artış gösterdiği görülmüştür. Bu durum, ileride birçok hastalığın teşhisinde regl kanından yararlanılabileceğini düşündürmektedir" diye konuştu.

Toplumda regl algısının büyük ölçüde kültürel etkilerle oluştuğunu vurgulayan Op. Dr. Ekici, "Geçmişten günümüze birçok kültürde adet döngüsüne farklı anlamlar yüklenmiştir. Ancak modern dönemde bu süreç daha çok 'saklanması gereken' bir durum gibi gösterilmektedir. Bu yaklaşım, kadınların bedenleriyle olan ilişkisini olumsuz etkileyebilmektedir" dedi.

'REGL DÖNEMİ BEDENLE YENİDEN BAĞ KURMA FIRSATIDIR'

Regl döneminin yalnızca fiziksel bir süreç olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Ekici, "Bu dönem, bedenin ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için bir fırsattır. Hormonlardaki değişimle birlikte beden farklı bir ritme girer. Dinlenme, dengeli beslenme ve kendine özen gösterme bu süreçte büyük önem taşır" ifadelerini kullandı.

Op. Dr. Sibel Ekici, regl kanamasının doğru anlaşılmasıyla kadınların kendi bedenleriyle daha sağlıklı bir ilişki kurabileceğini belirterek, bu doğal sürecin bir sorun değil, aksine önemli bir biyolojik rehber olarak görülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

regl dönemi, Sağlık, Son Dakika

