Sağlam Kornea Üzerinde İlaç Geçişi İlk Kez Doğrudan Ölçüldü

Bu önemli sınırlamaya dikkat çeken çalışmalardan biri, Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yasar Sakarya ve ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Türkçeye "SMILE Cerrahisi Sırasında Çıkarılan Korneal Lenticüllerde Moksifloksasin Penetrasyonunun Değerlendirilmesi" olarak çevrilebilecek bu araştırma, 2025 yılında oftalmoloji alanının saygın dergilerinden International Ophthalmology (Hollanda)'de yayımlandı.

Sağlam Korneadan İlk Kez Doğrudan Ölçüm

Refraktif cerrahide kullanılan SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) yönteminde, miyoptedavisi sırasında korneanın ön tabakasından ince bir doku parçası çıkarılmaktadır. Bu doku genellikle tıbbi atık olarak imha edilmektedir.

Doç. Dr. Sakarya ve ekibi, bu dokuları bilimsel amaçla değerlendirerek önemli bir yeniliğe imzaattı. SMILE ameliyatı sırasında çıkarılan bu sağlıklı kornea dokuları kullanılarak, ameliyat öncesinde damlatılan antibiyotik göz damlasının kornea içindeki gerçek düzeyi ölçüldü. Böylece dünyada ilk kez sağlıklı insan korneasında ilaç penetrasyonu doğrudan analiz edilmiş oldu.

Hangi İlaç İncelendi?

Çalışmada, göz cerrahisinde enfeksiyon riskini azaltmak için yaygın olarak kullanılan %0.5moksifloksasin adlı antibiyotik göz damlası incelendi. Ameliyat öncesinde hastalara tek doz damla uygulandı ve daha sonra çıkarılan kornea dokularında ilaç düzeyleri ileri laboratuvar teknikleriyle ölçüldü.

Toplam 37 hastadan elde edilen örnekler, damlanın uygulanmasından sonraki süreye göre üç gruba ayrıldı. Araştırma sonuçları, ilacın ilk bir saat içinde en yüksek düzeye ulaştığını ve zamanla azaldığını ortaya koydu.

Ölçülen değerlerin, çoğu bakteriye karşı etkili kabul edilen düzeylerin üzerinde olduğu saptandı. Bubulgu, ameliyat öncesi antibiyotik kullanımının enfeksiyon riskini azaltmadaki önemini bilimsel olarak destekledi.

Göz Biliminde Yeni Bir Dönem

Bu çalışma yalnızca moksifloksasin adlı bir antibiyotiğin etkinliğini göstermesi açısından değil, aynı zamanda araştırma yöntemi bakımından da büyük önem taşıyor.

Daha önce insanlarda kornea ilaç geçişi çalışmaları yalnızca kornea nakli yapılan hastalarda gerçekleştirilebiliyordu. Ancak bu hastaların korneaları çoğu zaman sağlıklı değildi. Doç. Dr.

Sakarya ve ekibinin çalışmasıyla ilk kez tamamen sağlıklı bir kornea dokusunda farmakolojik ölçüm yapılabildi.

Araştırmacılar, SMILE cerrahisinin yalnızca görme kusurlarını düzeltmekle kalmayıp, aynı zamanda kornea üzerinde ilaç araştırmaları için benzersiz bir model sunduğunu vurguluyor.

Geleceğe Işık Tutan Bir Çalışma

Bu yöntem sayesinde ilerleyen yıllarda:

• Yeni antibiyotiklerin,

• Antiviral ilaçların,

• Antienflamatuvar damlaların,

• Farklı oftalmik tedavilerin

kornea içindeki dağılımı doğrudan insan dokusunda araştırılabilecek.

Çalışmanın sonuçları, göz cerrahisinde enfeksiyon önlenmesi, ilaç geliştirme süreçleri ve tedavi protokollerinin iyileştirilmesi açısından önemli bir bilimsel altyapı oluşturuyor.

Doç.Dr. Yasar Sakarya ve ekibinin bu çalışması, Türk oftalmoloji camiasının uluslararası bilim dünyasındaki yerini güçlendirirken, göz hastalıkları alanında yeni araştırmaların da önünü açıyor.