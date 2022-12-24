Korona kabusu tekrar başladı! Morglarda yer kalmayan ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyon oldu - Son Dakika
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Korona kabusu tekrar başladı! Morglarda yer kalmayan ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyon oldu

24.12.2022 13:09

"Sıfır covid" uygulaması sebebiyle halkın sert tepkisini toplayan Çin, bir süredir katı önlemleri kaldırmıştı. Fakat ülkede koronavirüs vakalarında tekrar yaşanan patlama endişe yaratıyor. Geçtiğimiz günlerde morglarda yer kalmadığı haberleri dünya basınında yankılanırken, şimdi de 20 günde 250 milyon kişinin koronaya yakalandığı ifade ediliyor.

2019'un sonunda Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, aşılar ve toplum bağışıklığıyla kısmen kontrol altına alınmış olsa da salgının etkileri hâlâ tüm dünyada devam ediyor. Özellikle de virüsün merkezi olarak görülen Çin'de… Sıfır Covid uygulamasıyla halkından ciddi tepki toplayan ülke, şimdi de bu uygulamayı kaldırdıktan hemen sonra yaşanan Covid vakalarındaki patlamayla gündemde.

20 GÜNDE 250 MİLYON VAKA

Neredeyse 3 yıldır hastalığı kontrol altına alan sıkı "sıfır covid" uygulamalarının kaldırılmasıyla, aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon kişiye; yani nüfusun yüzde 18'ine Covid-19 bulaştığı tahmin ediliyor.

Korona kabusu yeniden hortladı! Morgların dolup taştığı ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyona ulaştı

YAYILMA HIZI HALA ARTIŞTA

Yalnızca salı günü enfekte olan 37 milyon kişi (nüfusun yüzde 2,6'sı) dahil olmak üzere tahminler, Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Sun Yang tarafından çarşamba günü düzenlenen bir sağlık toplantısında ortaya çıktı. Toplantı hakkında bilgi veren kaynaklar, Sun'ın ülkedeki Covid yayılma hızının hâlâ artışta olduğunu, Pekin ve Siçuan'daki nüfusun yarısından fazlasının zaten enfekte olduğunu tahmin ettiğini söyledi.

Korona kabusu yeniden hortladı! Morgların dolup taştığı ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyona ulaştı

1 ARALIK'TAN BU YANA YALNIZCA 8 ÖLÜM BİLDİRİLDİ

Sun'ın kapalı bir toplantıda sağladığı rakamların, aynı dönemde 62.592 Covid vakası bildiren Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından açıklanan verilerle çelişmesi ise dikkat çekti. 250 milyon vakaya ilişkin tahminler, Pekin'in hastalık kaynaklı ölümleri nasıl açıkladığı konusundaki şüpheleri artırıyor. Ülke, 1 Aralık'tan bu yana resmi olarak yalnızca 8 ölüm bildirdi.

Korona kabusu yeniden hortladı! Morgların dolup taştığı ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyona ulaştı

HASTANELERDE CESETLER BİRİKTİ

Bununla birlikte, Çin'in başkentindeki krematoryumlar, artan ölümlerle başa çıkmakta zorlanıyor ve hastanelerde cesetlerin biriktiğine dair haberler Financial Times, Bloomberg gibi yayınlarda yer alıyor. Bloomberg, Çin'de oluşan yeni "Covid tsunamisinin" yeni ve daha tehlikeli bir varyanta evrilebileceğini ve böyle bir durumun ise bütün dünyayı etkisi altına alabileceğini belirtiyor.

1 MİLYON KİŞİ HAYATINI KAYBEDEBİLİR

Ülkede sıfır Covid uygulamasının kaldırılmasıyla beraber hastalık nedeniyle 1 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği de tahmin ediliyor. ABD merkezli Sağlık Metrikleri ve Değerlendirme Enstitüsü'nün (IHME) tahminlerine göre de, 1,4 milyar nüfuslu Çin'in Covid'le mücadelede katı kısıtlamaları aniden kaldırması ülkede bir milyondan fazla insanın ölümüne neden olabilir. IHME Direktörü Christopher Murray de o döneme kadar Çin nüfusunun yaklaşık üçte birinin enfekte olacağını söyledi.

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Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Korona kabusu tekrar başladı! Morglarda yer kalmayan ülkede vaka sayısı 20 günde 250 milyon oldu - Son Dakika
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