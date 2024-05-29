Sivas'ta Solunum Sıkıntısı Çeken Kediye Estetik Operasyon - Son Dakika
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Sivas'ta Solunum Sıkıntısı Çeken Kediye Estetik Operasyon

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Sivas'ta dar burun yapısı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 1,5 yaşındaki 'Yulaf' isimli kedi, estetik operasyon geçirdi. Veteriner Hekim İbrahim Özmen, 'Burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı' dedi.

29.05.2024 14:15
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SİVAS'ta dar burun yapısı nedeniyle solunum sıkıntısı çeken 1,5 yaşındaki 'Yulaf' isimli kedi, estetik operasyon geçirdi. Veteriner Hekim İbrahim Özmen, "Burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı" dedi.

Ataberk Dursun, Scottish Fold cinsi kedisi Yulaf'ın rahat nefes alamaması nedeniyle Veteriner Hekim İbrahim Özmen'e başvurdu. Özmen, incelemesinde burun yapısı dar olan kedinin estetik ameliyat olmasına karar verdi. Yulaf, başarılı bir operasyon geçirdi. İbrahim Özmen, Yulaf'a estetik yaparak burun kanatlarını genişlettiğini söyledi. Özmen, "Veteriner tıpta da beşeri tıptaki gibi bu tip uygulamalar yapılıyor. Tabii ki amaçlarımız farklı, orada daha ziyade estetik ve kozmetik amaçlı yapılıyor. Ama bizde medikal sebeplerle yapılıyor" dedi.

'HAYAT KALİTESİ DAHA İYİ OLACAK'

Yulaf'ın solunum sıkıntısı şikayetiyle geldiğini anlatan Özmen, "Bu durum dar burun yapısından kaynaklanıyordu ve burun kanatlarını operasyonla genişlettik. Kontrollerinde gayet iyi, biraz ödemi var; onun azalmasını bekliyoruz. Eğer bu operasyon yapılmasaydı, sık ve sığ nefes aldığı için bir süre sonra kalp, nabız ve dolaşım problemleri yaşayacaktı. Akciğer enfeksiyonlarına yatkınlığı ve çabuk yorulma olacaktı. Bundan sonra hayat kalitesi inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

Sivas\'ta Solunum Sıkıntısı Çeken Kediye Estetik Operasyon
Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Sivas'ta Solunum Sıkıntısı Çeken Kediye Estetik Operasyon - Son Dakika

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