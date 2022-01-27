Son Dakika: Türkiye'de 27 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 82 bin 180 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 174 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 83 bin 225 hasta taburcu olurken bugün 424 bin 164 test yapıldı.

"RİSK YÜKSEK"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Bu havada aşı? Sağlık çalışanlarımız görevlerinin başında. Aşı hatırlatma dozunuzun zamanı gelmişse, hava koşullarından kaynaklanan göze alınması mümkün zorlukları engel kabul etmeyin. Kış aylarında Covid-19 riski yüksek. Aşının zamanında yapılması önemli." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,34 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,45 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,34 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 141 milyon 416bin 957 doza yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 335 BİN 677 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 383 bin 642 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 335 bin 677 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 24 milyon 677 bin 63 kişiye aşı yapıldı.

15 GÜN ÖNCE DE REKOR KIRMIŞTI

Koronavirüs tablosuna göre; vaka sayıları son olarak 12 Ocak 2022 tarihinde 77 bin 722 ile rekor kırmıştı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 77 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken 77 bin 434 de yeni vaka tespit edilmişti.