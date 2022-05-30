Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi

30.05.2022 22:24

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 4 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi, 908 yeni vaka tespit edildi. Bir günde toplam 133 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı ise bin 5 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 30 Mayıs'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 908 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 oldu. Bir günde toplam 133 bin 352 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 5 olarak kaydedildi.

2 DOZ AŞILAMA YÜZDE 85,49 OLARAK BELİRLENDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalaması yüzde 85,49 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,19 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 728 bin 185'e yükseldi.

Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 4 kişi vefat etti, 908 yeni vaka tespit edildi

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,5 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
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Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 3 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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22:24 Ülkemizde 26 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, 908 yeni vaka tespit edildi
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