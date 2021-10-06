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Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak - Son Dakika

Uzmanından "Bağışıklık sistemini güçlü tutun" uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak

06.10.2021 11:43

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, geçen sene ciddi oranda azalma görülen grip vakalarının, maske ve hijyen kurallarının aksatılması sonucu Ekim ve Kasım aylarında yeniden artış yapacağını açıkladı. Akgül, vatandaşların bağışıklıklarını güçlü tutması gerektiğini ifade etti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle maske ve hijyen kuralları da zorunlu hale geldi. Salgının ilk yılında maske ve hijyen kurallarının en üst seviyeye çıkarılması, grip vakalarının da ciddi oranda azalmasına neden oldu. Ancak bu kuralların aksamasıyla birlikte Ekim ve Kasım aylarında grip vakalarının yeniden pik yapacağı belirtiliyor. Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunarak, "Koronavirüs aşısı yaptıranlar bu sene grip aşısını da yaptırmalı. Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak" dedi.

"GRİP VAKALARI, MASKE VE HİJYENLE İLGİLİ"

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı Öğr. Gör. Şemsettin Akgül, grip vakalarındaki artışın maske, mesafe ve hijyenle alakalı olduğunu söyledi. Akgül, "Bu sene maske kullanım oranı düştü ve grip vakalarının temel artış nedenlerinden bir tanesi oldu. Hijyen, sanitasyon ve maske kullanımı konusunu artık pek önemsemiyoruz. Bu da influenza virüsünü artırıyor" ifadelerini kullandı.

"PCR TESTİYLE BELİRLENMESİ EN DOĞRU"

Bu aylarda ortaya çıkabilecek influenza virüsünün koronavirüsten farkını ayırt etmenin çok zor olduğuna dikkat çeken Akgül, "Bunun temel ayrım metotlarından bir tanesi PCR. Influenza virüsü ile koronavirüs aynı vücutta bulunabiliyor ama bir tane virüs hasta ediyor. Bunun içindir ki biz bu konudaki ayrımın uzman hekimler tarafından anamnez ve semptomlara göre en iyi şekilde analiz edileceğini ve gerekli olduğunda da ivedi şekilde PCR testinin istenip sonuca varılacağını biliyoruz" dedi.

Grip testlerinde yanılma payı olacağını da belirten Akgül, "Bu yüzden PCR testleri daha güvenli. Grip testinde yanılma ihtimali olabilir.Hasta belki koronadır ama biz semptomları grip gibi düşünebiliriz" diye konuştu.

'Bağışıklık sistemini güçlü tutun' diyen uzman isim, grip salgınının pik yapacağı tarihi verdi: Ekim ve Kasım ayları
Öğretim Görevlisi Şemsettin Akgül

"EKİM VE KASIM AYINDA PİK YAPACAK"

Koronavirüs aşısı yaptıranların bu sene grip aşısı yaptırması gerektiğini vurgulayan Akgül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Grip bu sene ekim ve kasım aylarında pik yapacak. Koronavirüs de hala devam ediyor. Grip aşısı da mutlaka yaptırılmalı. Grip de damlacık yoluyla tıpkı koronavirüsün yayılma şekli gibi yayılıyor. Temizlik, maske, mesafe konusunda koronavirüsteki gibi çok dikkat etmemiz gerekiyor.12 yaş altı çocuklar için grip aşısı çocuk hekimlerine danışılarak yapılmalı. Aşı, koruyuculuğu olan bir önlemdir. Grip ya da koronavirüs aşısı olsun herkesin bu zamanda aşı olmasını tavsiye ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına almış ve sürekli mutasyon geçiren bir virüs. Influenzanın da koronavirüsle birleşip daha ağır gribal enfeksiyonları bu sene bu şekilde geçirileceği tahmin ediliyor."

ÇOK ÖNEMLİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ UYARISI

Gribe yakalanmamak için iyi bir bağışıklık sistemine ihtiyaç duyulduğunu belirten Akgül, "İyi beslenilmeli, iyi uyunmalı ve çok fazla kapalı ortamlarda bulunmamamız gerekiyor. Temas konusunda da fiziksel mesafeye dikkat edip, maskeyi çıkartmamamız gerekiyor. Gripten korunurken koronavirüsten de korunabiliriz. Kış çaylarını bu aylarda tüketmek lazım, haftada en az 2 kez balık, C vitamini içeren meyve ve sebzelere ağırlık verilmeli ve biraz daha sebze ağırlıklı beslenilmeli" diye konuştu.

Uzmanından Bağışıklık sistemini güçlü tutun uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak
Uzmanından Bağışıklık sistemini güçlü tutun uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak

İstanbul, Kasım, Ekim, Grip, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından 'Bağışıklık sistemini güçlü tutun' uyarısı geldi! Grip salgını Ekim ve Kasım ayında pik yapacak - Son Dakika


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