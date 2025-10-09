Van'da 4 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Van'da 4 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı

Van\'da 4 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı
09.10.2025 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

43 yaşındaki Medeni Çelik'in karnında tespit edilen 4 kg kitle başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

Van'ın Erciş ilçesine bağlı Pay Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Medeni Çelik, karnındaki şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde karnında kitle tespit edilen Çelik, ameliyata alındı.

KARNINDAN 4 KİLOGRAMLIK KİTLE ÇIKARILDI

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Çelik ve 10 kişilik ekip tarafından yapılan ameliyatta, Çelik'in karın bölgesinden 17 santimetre uzunluğunda ve 4 kilogram ağırlığında kitle çıkarıldı.

Karnın sağ tarafında, sağ akciğer ile diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen ve nadir görülen kitle, incelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderildi.

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

"KİTLE BÜYÜK VE AGRESİFTİ"

Prof. Dr. Çelik, hastanın tetkikleri sonucu karnında 4 kilogram ağırlığında kitle tespit ettiklerini söyledi. Kitlenin çok hızlı ve agresif şekilde büyüdüğünü anlatan Çelik, şu bilgileri verdi:

"Hasta, karın ağrısı, şişkinlik, nefes darlığı ve halsizlik şikayetleriyle hastanemize başvurdu. Ameliyatı göğüs cerrahisi ve üroloji bölümünden doktor arkadaşlarımızla gerçekleştirdik. Kitle, karnın sağ tarafında, sağ akciğer ve diyaframı da içine alan, bağırsaklara doğru büyüyen 4 kilogram ağırlığındaydı. İncelenmek üzere patoloji laboratuvarına gönderdiğimiz kitle, büyük ve agresifti. Ameliyatı başarılı şekilde gerçekleştirdik. Patoloji sonucunu bekleyeceğiz. Hastamızın sağlık durumu iyi. Yarın taburcu edeceğiz."

Şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvurdu, karnından çıkan şoke etti

"BU TÜR AMELİYATLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise hastanelerinde başarılı çalışmalara imza atmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Sarıkaya, şunları kaydetti: "Birden çok bölümden doktorlarımızın girdiği ameliyatta hastanın karnından büyük kitle çıkarıldı. Bu tür ameliyatlar çok önemli. Ameliyat başarılı şekilde yapıldı. Emeği geçen tüm doktorlarımıza, sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim."

"DURUMUMUN BU KADAR CİDDİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Hasta Medeni Çelik de sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Çelik, "Nefes darlığı ve karın ağrısı şikayetlerim oldu. Daha sonra hastaneye başvurdum. Durumumun bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum. Ameliyat edildim, karnımdan büyük kitle çıkarıldı. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Medeni Çelik, Karın Ağrısı, Kültür Sanat, Ameliyat, Hastane, Güncel, Sağlık, van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da 4 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Arjantin’de Devlet Başkanı Milei rock konseri verdi Yolsuzluk skandallarıyla çalkalanan Arjantin'de Devlet Başkanı Milei rock konseri verdi
Ödül töreninde akılalmaz hata Ünlü oyuncunun ismi hayatını kaybedenler arasında anıldı Ödül töreninde akılalmaz hata! Ünlü oyuncunun ismi hayatını kaybedenler arasında anıldı
Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu’nda böyle görüntülendi Gözaltındaki İrem Derici Adli Tıp Kurumu'nda böyle görüntülendi
Yavuz Bingöl, Bahçeli’nin makamında saz çalıp türkü söyledi Yavuz Bingöl, Bahçeli'nin makamında saz çalıp türkü söyledi
Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı Zabıtaların yaşlı kadına muamelesi yürekleri sızlattı
Brezilyalı Riberio amansız hastalığa yakalandı Brezilyalı Riberio amansız hastalığa yakalandı
2008 krizini tetiklemişti Ünlü banka 17 yıl sonra kepenk kapattı 2008 krizini tetiklemişti! Ünlü banka 17 yıl sonra kepenk kapattı
Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi Polisi karşısında gören uyuşturucu şüphelisi evini ateşe verdi

14:07
Galatasaray’dan Icardi hakkında yeni karar
Galatasaray'dan Icardi hakkında yeni karar
14:05
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
13:52
Bu parayı veren alır Fenerbahçe Szymanski’yi de satıyor
Bu parayı veren alır! Fenerbahçe Szymanski'yi de satıyor
13:51
Mantar toplarken göktaşı buldu
Mantar toplarken göktaşı buldu
13:43
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
13:26
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe’den ayrılıyor
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor
13:06
Bazılarının adını belki de ilk kez duyacaksınız İşte Gazze’de ateşkesi istemeyen 10 ülke
Bazılarının adını belki de ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke
12:10
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP’li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 14:36:52. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da 4 Kilogramlık Kitle Ameliyatla Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.