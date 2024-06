Sağlık

Yaz ishalinde et uyarısı

Uzman Diyetisyen Betül Merd: "Et grubu bozulmaya ve bakteri üretmeye açıktır"

"Et baharatlanınca tadındaki değişiklik de fark edilmiyor ve zehirlenme ile ishale sebep olabiliyor"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Uzman Diyetisyeni Betül Merd, ısınan havalarda bozulan ürünlerin ishale sebep olduğunu ve genelde et grubunda yaşandığını söyleyerek, "Et grubu bozulmaya ve bakteri üretmeye açıktır" dedi.

İshal durumunda muz ve patates tüketiminin olması gerektiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Betül Merd, "Havaların ısınması ile birlikte gıdalarda da bozulma riski artabiliyor ve bu sebepten ishallerde artışlar olabiliyor. Burada da ishal durumunda elektrolit kaybı olduğu için kişilerin öncelikle mutlaka su tüketimini arttırması lazım. İshal geçene kadar da lifli besinlere biraz ara vermeleri gerekiyor. Muz tüketimi artırılabilir, patates tüketimi ishale çok iyi gelecektir tüketimi arttırılabilir. Su ve mineral kaybı olduğu için yine sade bir maden suyu tüketimi önerebiliriz kaybı yerine tekrardan koymaları için. Tuz tüketimini orada arttırmış oluyoruz çünkü bir miktar tuz kaybı da oluyor" dedi.

Batül Merd, özellikle et grubunun bozulmaya ve bakteri üretmeye açık olduğunu söyleyerek, "İshal vakalarını azaltmak için saklama koşullarına dikkat etmemiz lazım. Dışarıda ürün bekletmememiz lazım, bulaş riskine dikkat etmemiz lazım ve artı 4 derecede saklamamız lazım gıdaları. Genelde et grubu ile ilgili sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Et grubu bozulmaya açıktır. Mikrop ve bakteri üretmeye açıktır. O yüzden bu besinlere dikkat edilmesinde fayda var. Mesela pidecilerde en çok rastladığımız şey dışarıda bekleyen kıyma sürekli pide haline getiriliyor ama uzun saatler dışarıda kalıyor. Orada farkına çok varılmıyor ve baharatlı olduğu için tadıyla ilgili de çok farkında olamıyor kişiler. Fakat sonrasında zehirlenmelere ve ishale sebep olabiliyor" ifadelerini kullandı.