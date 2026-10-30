Diyarbakır'da su baskınları DİSKİ'nin milyarlık altyapı yatırımını tartışmaya açtı - Son Dakika
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Diyarbakır'da su baskınları DİSKİ'nin milyarlık altyapı yatırımını tartışmaya açtı

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Diyarbakır\'da su baskınları DİSKİ\'nin milyarlık altyapı yatırımını tartışmaya açtı
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Diyarbakır\'da su baskınları DİSKİ\'nin milyarlık altyapı yatırımını tartışmaya açtı
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Diyarbakır'da yağış cadde ve sokaklarda su birikmesine yol açtı; belediyeye 322 çağrı geldi, 205 noktaya müdahale edildi. DİSKİ'nin 2025'te sözleşmeye bağladığı toplam 1 milyar 283 milyon 800 bin liralık iki altyapı ihalesinin kapsamı ve tamamlanma durumu tartışılıyor.

Diyarbakır’da etkili olan yağış, kentin yıllardır tartışılan altyapı sorunlarını bir kez daha gündeme taşıdı. Bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları ulaşımı olumsuz etkilerken, trafikte aksamalar yaşandı. Yağışın ardından ortaya çıkan görüntüler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) tarafından gerçekleştirilen yüksek bütçeli altyapı yatırımlarının ne ölçüde sonuç verdiği sorusunu gündeme getirdi.

MİLYARLIK İHALELER, BİTMEYEN ALTYAPI SORUNU

Paylaşılan EKAP bilgilerine göre DİSKİ tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen iki ayrı altyapı ihalesinin toplam sözleşme bedeli 1 milyar 283 milyon 800 bin liraya ulaşıyor.

İlk ihalenin 6 Ocak 2025 tarihinde yaklaşık 521,5 milyon lira, ikinci ihalenin ise 3 Mart 2025 tarihinde yaklaşık 762,3 milyon lira bedelle sözleşmeye bağlandığı belirtiliyor.

Ancak aradan geçen sürenin ardından yaşanan su birikintileri, bu yatırımların hangi mahalleleri kapsadığı, hangi altyapı sorunlarını çözdüğü ve ne kadarının tamamlandığı konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacını ortaya koydu.

İhale bedellerinin tamamının harcandığı veya söz konusu projelerin su baskını yaşanan bütün bölgeleri kapsadığı henüz doğrulanmış değil. Buna rağmen kentte yaşanan sorunlar, yatırımların sonuçlarının şeffaf biçimde açıklanmasını gerekli kılıyor.

HASTANEYE 400 METRELİK HAT, PEKİ RİSKLİ CADDELER?

Tartışmaların bir diğer odağında ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yerleşkesinde yürütülen kanalizasyon çalışması bulunuyor.

DİSKİ'nin yaklaşık iki ay önce hastane yerleşkesinde başlattığı çalışmalar kapsamında yaklaşık 400 metrelik yeni kanalizasyon hattı döşendiği ifade ediliyor.

Hastane altyapısının yenilenmesi, sağlık hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz sürdürülebilmesi açısından önem taşıyor. Ancak kent genelinde yağmur suyu tahliyesiyle ilgili sorunlar yaşanırken, altyapı yatırımlarında risk analizlerinin ve öncelik sıralamasının nasıl yapıldığı da merak ediliyor.

Özellikle geçmiş yıllarda su baskınlarının yaşandığı güzergâhlarda hangi önleyici çalışmaların gerçekleştirildiği ve yağış öncesinde hat temizliği ile bakım faaliyetlerinin ne ölçüde tamamlandığı sorularının yanıtlanması bekleniyor.

SİLVAN YOLU'NDA YETKİ KARMAŞASI MI VAR?

Kentteki altyapı tartışmalarının bir başka boyutunu ise Silvan Yolu oluşturuyor.

Bazı güzergâhlardaki sorunlarda Karayolları Genel Müdürlüğünün sorumluluğuna işaret edilmesi, kurumlar arasındaki görev ve yetki paylaşımını yeniden gündeme getirdi.

Silvan Yolu üzerinde DİSKİ tarafından yağmur suyu borusu döşeme çalışmaları yürütüldüğünün belirtilmesi ise şu soruyu beraberinde getiriyor:

Karayolları ve DİSKİ'nin sorumluluk alanları nerede başlıyor, nerede sona eriyor?

Bir güzergâhta yolun bakımından sorumlu kurum ile yağmur suyu tahliye altyapısını işleten kurumun farklı olabilmesi, koordinasyonun önemini artırıyor. Bu nedenle hangi kurumun hangi çalışma ve bakım faaliyetinden sorumlu olduğunun kamuoyuna açık biçimde anlatılması gerekiyor.

BELEDİYENİN AÇIKLADIĞI RAKAMLAR DURUMUN BOYUTUNU ORTAYA KOYDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin 30 Ekim 2026 tarihli resmi açıklaması, yağışın kentte yarattığı sorunların boyutunu gözler önüne serdi.

322

ALO 153'e gelen çağrı

205

Müdahale edilen nokta

90

İtfaiyenin müdahale ettiği vaka

120

Belediye, 3 ev ve 22 işyerinde biriken suların tahliye edildiğini, su baskınları nedeniyle kapanan yolların yeniden trafiğe açıldığını duyurdu.

Bu rakamlar, müdahale ekiplerinin sahadaki çalışmalarını ortaya koyarken aynı zamanda kentte yağmur suyu tahliye sisteminin kapasitesinin sorgulanmasına neden oldu.

DİSKİ'DEN AÇIKLAMA: KARAYOLLARI SORUMLULUK ALANINA DA MÜDAHALE ETTİK

Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda önceden hazırlık yapıldığını, yağışın başlamasıyla birlikte ekiplerin görevlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Karayollarının sorumluluk alanındaki köprülü kavşaklar ve ana arterlerde de su tahliyesi gerçekleştirildiği belirtildi. 

Öte yandan, 14 Ekim tarihli resmi belediye duyurusu, Silvan Yolu bağlantısında Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ile DİSKİ'nin ortak çalışma yürüttüğünü doğruluyor. 

Bu tablo, kurumlar arası iş birliğinin yanı sıra altyapı sorumluluklarının ve bakım yükümlülüklerinin açıkça ortaya konulmasının önemini gösteriyor.

KAMUOYU YANIT BEKLİYOR: MİLYARLIK YATIRIMLAR HANGİ SORUNLARI ÇÖZDÜ?

Diyarbakır'da yaşanan son su baskınları, DİSKİ yönetiminin yanıtlaması beklenen soruları yeniden gündeme getirdi:

2025 yılında sözleşmeye bağlandığı belirtilen 1 milyar 283 milyon liralık projelerin ne kadarı tamamlandı?

Bu yatırımların ne kadarı doğrudan yağmur suyu tahliye sistemlerine ayrıldı?

Su baskını yaşanan bölgeler söz konusu projelerin kapsamında mı?

Yağış öncesinde mazgal ve yağmur suyu hatlarında hangi bakım çalışmaları gerçekleştirildi?

Altyapı hatlarının kapasitesi, artan kentleşme ve şiddetli yağışlar dikkate alınarak yeniden değerlendirildi mi?

Diyarbakır'da tartışmanın merkezinde artık yalnızca ne kadar yatırım yapıldığı değil, bu yatırımların hangi somut sorunları çözdüğü bulunuyor.

Milyarlık projelerin başarısının ölçüsü yalnızca ihale bedelleri, döşenen boruların uzunluğu ya da tamamlanan iş kalemleri değil; vatandaşların yağışlı havalarda güvenle evine, işine ve hastaneye ulaşabilmesi.

Kentte yaşanan son tablo, altyapı yatırımlarının tamamlanma durumunun, teknik yeterliliğinin ve sonuçlarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Diyarbakır'ın beklediği yanıt açık: Milyarlık yatırımların ardından kent neden hâlâ su baskınlarıyla mücadele ediyor?

Kaynak: Haber Platformu
DiyarbakırEkonomiGüncelSon Dakika

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