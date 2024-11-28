Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 29 Kasım itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 29 Kasım 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Annem Ankara
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
00:15 Uzak Şehir
08:00 Bu Sabah
10:00 Kalpazan
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
00:15 Siyah Kalp
03:00 Bahar
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13: 00 ATV Gün Ortası
14: 00 Sen Anlat Karadeniz
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00: 20 Yerli Dizi - Tekrar
06.03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.05 Hayallerinin Peşinde
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.40 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Kara Ağaç Destanı
Son Dakika › Soğuk Haber › 29 Kasım TV Yayın Akışı - Son Dakika
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