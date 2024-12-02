Bugün TV Yayın Akışı - Son Dakika
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Bugün TV Yayın Akışı

Bugün TV Yayın Akışı

2 Aralık 2024'te yayınlanacak diziler ve programlar hakkında detaylar.

02.12.2024 05:10
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Bu akşam hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı merak konusu oluyor. Son dönemde ilgi çeken birçok yapımın yayın saatleri, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. "Bu akşam televizyonda neler var? Hangi dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler yer alıyor?" gibi sorulara yanıt arayanlar için, 2 Aralık itibarıyla Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 gibi kanalların yayın akışı listesinde hangi programların ve dizilerin yer aldığına dair detaylı bilgi önem taşıyor. Bu akşam TV'de hangi diziler var? 2 Aralık 2024 tarihli yayın akışında neler var? Detaylar haberimizde...

KANAL D TV YAYIN AKIŞI

07:00 Afili Aşk Tekrar

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:15 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Annem Ankara

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

23:45 Annem Ankara

02:15 Güllerin Savaşı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:0 Bu Sabah

10:00 Kalpazan

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 ATV Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

TRT1 YAYIN AKIŞI

06.18 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.20 Hayallerinin Peşinde

10.3 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.25 Masumlar Apartmanı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Aşk Evlilik Boşanma

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

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Son Dakika Soğuk Haber Bugün TV Yayın Akışı - Son Dakika

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