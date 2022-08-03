Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika
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Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak

03.08.2022 11:26
Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak

12-13-14 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu.

12-13-14 Ağustos tarihlerine yapılacak olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz ve Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Ankara'da bir dizi ziyarette bulundu. Başkanlar, bakanlar, siyasetçiler ve yöneticileri kırmızı dipli mum ile güreşlere davet ettiler.

Bu yıl 62. si düzenlenecek olan Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri, 12-13-14 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek. Yaklaşık 2 bin 500 güreşçinin er meydanına çıkacağı güreşler öncesi Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Güreş Ağası Abdullah Altıntaş ile Yağlı Güreş Birliği Organizasyon Komitesi Başkanı Başar Atikbay, Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundular. Ziyaretlerde Başkan Yılmaz, Başkan Orkan, Atikbay ve Altıntaş, kırmızı dipli mum ile bakanlar, siyasetçiler ve yöneticileri geleneksel güreşlere davet ettiler.

İlk ziyaret Gençlik ve Spor Bakan Yardımcıları Hamza Yerlikaya ve İhsan Selim Baydaş'a yapıldı. Balıkesir heyeti bakan yardımcılarını 62. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet etti.

Başkan Orkan: "Ata sporumuza sahip çıkıyoruz"

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada; "Ankara'da bir dizi ziyarette bulunduk. Değerli bakan ve yöneticilerimizi 12-13-14 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne davet ettik. Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın şehri Karesi'mizde bu önemli değeri yaşatıp ata sporumuza sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yücel Yılmaz Başkanımıza da teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Yılmaz: "Yağlı güreş Türk kültürünün önemli bir parçası"

Yağlı güreşin, Türk kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Yağlı Güreş Birliği Başkanı Yücel Yılmaz yağlı güreşleri yaşatmak, kalite ve standartlarını yükseltmek amacıyla Yağlı Güreş Birliği ile Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu'nu kurduklarını ifade etti. Ata sporu yağlı güreşleri güç birliğiyle dünyaya tanıtmak için gayret ettiklerini vurgulayan Başkan Yılmaz, "Hep birlikte güreş alanlarını dünyanın en güzel er meydanlarına dönüştürecek, güreşimizi gençlere sevdireceğiz." açıklamasında bulundu.

Kurtdereli Güreşleri'nin Balıkesir ve Türkiye'nin önemli bir markası olduğunun altını çizen Başkan Yücel Yılmaz, "12-13-14 Ağustos günlerinde Kurtdere Er Meydanında, Karesi Belediyemiz ile birlikte düzenleyeceğimiz 62. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'ne tüm güreşseverleri bekliyoruz" dedi. Başkan Yılmaz ayrıca Ankara'da kendilerini ağırlayan protokole de samimi ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Daha sonra AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Güreş Ağası Abdullah Altıntaş, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, AK Parti İvrindi İlçe Başkanı Muharrem Akçal ve Yağlı Güreş Birliği Organizasyon Komitesi Başkanı Başar Atikbay ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ederek güreşlere davet ettiler. Balıkesir ekibi daha sonra Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadri İnan ve Ankara Balıkesirliler Derneği Servet Camgöz'ü de ziyaret ederek güreşlere davet ettiler. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Yücel Yılmaz, Balıkesir, Karesi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kurtdere Güreşleri 12-13-14 Ağustos'ta yapılacak - Son Dakika

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