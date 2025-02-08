12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası Antalya\'da Başladı

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ANTALYA'da düzenlenen 12'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'na (Türkiye Open 2025), 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katıldı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, " Antalya, Avrupa Şampiyonası kalitesinde organizasyona ev sahipliği yapıyor" dedi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen 12'nci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Türkiye Open 2025), Antalya Spor Salonu'nda başladı. 8- 16 Şubat'ta 60 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı turnuva, bu yıl ilk kez G2 seviyesine yükseltilerek sporculara 20 puan kazandıran uluslararası müsabaka haline geldi. Turnuva hakkında bilgi veren Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Türkiye Open 2025'in uluslararası alanda büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Bu organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek için aylar öncesinden hazırlıklarımızı tamamladık. Türkiye Açık Tekvando Şampiyonası, daha önce G1 seviyesinde düzenlenirken, girişimlerimizle G2 seviyesine çıkarıldı. Böylece sporcularımıza daha fazla puan kazandıran bir turnuva haline geldi" diye konuştu.

ANTALYA'NIN SPOR TURİZMİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Antalya'nın spor turizmi açısından büyük bir merkez olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'na katıldım ve bugün burada o kaliteye sahip bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Antalya'ya gelen sporcularımızın konaklamasından ulaşımına kadar tüm detaylar planlandı. Dünya Tekvando Federasyonu ve Avrupa Tekvando Federasyonu'ndan üst düzey yetkililer turnuvayı yakından takip ediyor. Antalya, Avrupa Şampiyonası kalitesinde bir organizasyona ev sahipliği yapıyor" ifadelerini kullandı.

GEN3 ELEKTRONİK SİSTEMİ İLK KEZ KULLANILIYOR

Türkiye Open 2025'te bu yıl ilk kez GEN3 elektronik sistemi kullanılmaya başlandığını belirten Tanrıkulu, "Daha önce GEN1 ve GEN2 sistemleriyle müsabakalar yapılıyordu. 2025 itibarıyla Avrupa'daki tüm resmi turnuvalarda kullanılacak olan GEN3 sistemini kazandırdık. Bu sistemin kullanılması için uzun süredir çalışmalar yürütüyorduk ve büyük bir başarıya imza attık" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Tanrıkulu, turnuvada sporcuların yıldızlar, gençler, büyükler, poomsae ve para tekvando kategorilerinde mücadele edeceğini söyledi. 35 ülkeden 90 hakemin görev yaptığından bahseden Tanrıkulu, 14 hakemin olimpiyatlarda görev alan uluslararası hakemlerden oluştuğunu dile getirdi. Turnuvanın, milli takım seçimleri açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Tanrıkulu, "Bu yıl başında milli takım seçme kriterlerini belirledik. Türkiye Şampiyonası'nda ilk dörtte yer alan sporcular, burada milli takım adına yarışma fırsatı buluyor. Alacakları puanlar, Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım açısından büyük bir avantaj sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

SPORSEVERLERE DAVET

Türkiye Open 2025'in resmi açılış töreninin 10 Şubat Pazartesi günü saat 16.00'da gerçekleştirileceğini aktaran Tanrıkulu, organizasyon kapsamında uluslararası tekvando şampiyonlarının katılımıyla gösteri maçları, genç sporcular için eğitim seminerleri ve motivasyon etkinlikleri düzenleneceğini söyledi. Tanrıkulu, Antalya'daki tüm spor severleri turnuvayı izlemeye davet etti.

TURNUVA PROGRAMI

Türkiye Open 2025, 8 Şubat'ta para tekvando ve para poomsae müsabakalarıyla başladı. 9 Şubat'ta yıldızlar kızlar, 10 Şubat'ta yıldız erkekler, 11 Şubat'ta büyük kadınlar, 12 Şubat'ta büyük erkekler, 13 Şubat'ta genç kadınlar, 14 Şubat'ta genç erkekler, poomsae müsabakaları ise 15-16 Şubat'ta gerçekleştirilecek.