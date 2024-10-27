14 Yaşında Tarihe Geçti

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TFF Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki forveti Sümeyye Aydın, sezonun ilk maçında ceza sahası dışından kaydettiği golle tarihe geçti. Kadın liglerinde gol atan en genç oyuncu olan Sümeyye, "Yurt dışında önemli kulüplerde oynamak istiyorum. 2-3 yıla kadar olacağından eminim" dedi

Kadınlar 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nün 14 yaşındaki forveti Sümeyye Aydın adını tarihe yazdırdı. Sezonun ilk maçında 1207 Antalyaspor'u ağırlayan Kocaeli ekibi sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Oyuna ikinci yarı giren Sümeyye Aydın, 82. dakikada ceza sahası dışından yaptığı vuruşla takımına beraberlik golünü getirdi. Aydın böylece kadın liglerinde gol atan en genç oyuncu oldu.

U15 Milli Takımı'nda da forma giyen Sümeyye Aydın, okullararası futbol turnuvalarında dikkatleri üzerine çekti. Birçok büyük kulübün kadrosuna katmak istediği 14 yaşındaki futbolcu, Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nü seçerek yeni sezonda Kocaeli'ye geldi. Spor lisesinde 2. sınıf öğrencisi olan Sümeyye Aydın, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, neden Kocaeli'yi seçtiğini, hedeflerini ve gol atınca neler hissettiğini anlattı.

Sümeyye Aydın: "Okulu ve antrenmanları birlikte yürütürken çok zorlanmıyorum"

Batman'da yaşayan aşçı Mahmut Aslan ve ev hanımı Mekiye Aslan'ın 4 çocuğundan biri olan Sümeyye Aydın, ailesinden ayrıldığı ilk günlerde çok zorlandığını ancak artık buna alıştığını söyledi. Okul ve antrenmanların birlikte zor olduğunu ancak üstesinden gelebildiğini de kaydeden genç futbolcu, "Futbola 7 yaşında Batman'da başladım. Okul takımımda ve sonra 4 yıl kulüpte oynadım. Ardından Kocaeli'ye geldim. Hasan Hoca, Türkiye finallerinde beni beğendi. Burayı tercih ettim çünkü U15 milli takımının hocası, Hilal Hoca buradan çıktı. Ayrıca Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de buradan çıkan ablalarımız var. İyi bir kulüp olduğunu düşünüyorum. O yüzden Kocaeli'yi tercih ettim. Buraya geldiğim için de çok mutluyum. Spor lisesinde okuyorum. Okulu ve antrenmanları birlikte yürütürken çok zorlanmıyorum. Ama ikisini birlikte yapmak kolay da değil.

Herkesin burayı tercih etmesini isterim" dedi.

"Yurt dışında önemli kulüplerde forma giymek istiyorum"

Oyuna girdikten sonra beraberlik golünü atmasının çok güzel duygu olduğunu söyleyen Aydın, "Çok gururluyum. Hocalarımı sevindirdiğim için de ayrıca mutluyum. Gol attığım zaman çok mutlu ve gururlu oluyorum. Gol atmak çok ayrı bir şey. Özellikle önemli goller atmak çok ayrı bir şey. Futbolda Hilal Başkol'u örnek alıyorum. İleride A Milli Takım'a çıkmayı hedefliyorum. Yurt dışında profesyonel ve önemli kulüplerde forma giymek istiyorum. Bunun da 2-3 yıla kadar olacağından eminim" diye konuştu.

Hasan Alemdar: "Yabancısı olmayan tek takım olarak ligde mücadele ediyoruz"

Kadın futboluna sayısız futbolcu kazandıran Kocaeli Bayan Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Hasan Alemdar ise, "2024-2025 Kadınlar 1. Ligi'nde müsabakalara katıldık. Geçen yıl kadınlar 1. Ligi'nde play-off oynadık. En genç kadrosuyla, yabancısı olmayan tek takım olarak ligde mücadele ediyoruz. Bu yıl takımımızı daha da gençleştirdik. Büyük takımlara, Süper Lig takımlarına 3 oyuncu verdik. Trabzonspor'a kalecimizi verdik, Ünye'ye forvetimizi verdik. Diğer takımlara da birçok oyuncu vererek lige genç oyuncularımızla giriş yaptık. 2010-2009 ve 2008 doğumlu oyuncularımızla 1. Lig'de mücadele ediyoruz. İlk hafta ligin zorlu takımlarından, hedefi olan takımlarından Antalya ile oynadık. Gerçekten iyi mücadele ettik. Yurt dışından transferler yaptılar. Süper Lig'deki geçen yılki kadrosunu korudu ve takviye yaptı. Hedefi yeniden Süper Lig'e dönmek. Biz de tamamen kendi yetiştirdiğimiz genç oyuncularla maça çıktık" şeklinde konuştu.

"Sümeyye ceza sahası dışından muhteşem bir gol attı"

Alemdar, maçın keyifli ve güzel geçtiğini belirterek, "İlk yarı 2-0 geri düşmemize rağmen oyunu bırakmadık. Oyuna gerçekten genç oyuncularımız yüreklerini koydular ve maçı 2-2 tamamladık. Sümeyye oyuna girdikten sonra çok güzel oynadı. Muhteşem bir gol attı. Attığı gol de ceza sahası dışından. Bir genç oyuncu için o cesaret, o güven muhteşemdi. Her genç oyuncu oradan şut atmayı denemeyebilir. Orada iki oyuncu çalımlayıp stres, heyecan atmosferinde o golü atmak çok yetenekli oyuncu olan Sümeyye'ye nasip oldu. Bildiğim kadarıyla kadın futbol tarihinde 14 yaşında gol atan ilk oyuncu oldu. Bu hafta Adana'ya gideceğiz. Hedefimiz, güzel futbol ve 3 puanla dönmek" açıklamasında bulundu.

"Birçok Süper Lig takımı ona talipti"

Sümeyye'yi keşfetmelerinden kadrolarına katma süreçlerine ve oyuncuyla ilgili kariyer hedeflerine değinen Hasan Alemdar, "Sümeyye'yi ortaokul müsabakalarında gördük. 2,5-3 yıldır takip ediyorduk. Anadolu Yıldızlar Ligi'nde Türkiye şampiyonu olduğumuz dönemde, rakibimiz olan Batman ile eşleştiğimizde Sümeyye'yi orada takip ettik, çok beğendik. O günden beri ailesiyle devamlı konuşuyorduk. Bize çok yardımcı oldular. Oradaki Batman Kadın Futbol Takımı'nın hocalarına ve Sümeyye'nin ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar da araştırdılar. Birçok Süper Lig takımı Sümeyye'ye talipti. Fakat bizim daha önce Süper Lig'e vermiş olduğumuz oyuncular, genç oyunculara verdiğimiz değer ve ligde genç oyuncularla mücadele etmemiz Sümeyye'nin ve ailesinin bizi tercih etmesine sebep oldu. Gerçekten Türk futbolu, kadın futbolu çok büyük yıldız kazanacak diye düşünüyorum. Sümeyye çok büyük yıldız olacak. İlk hafta antrenman eksiği olduğu için oyuna ikinci yarı soktuk. İlerleyen dönemlerde Sümeyye ilk on birde oynayacak ve kadın milli takımlarına uzun süreler katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ