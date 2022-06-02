2 Haziran Perşembe Spor Gündemi

SPOR TOTO 1. LİG PLAY-OFF FİNALİ

20.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor (Kocaeli Stadı)

GALATASARAY

18.00 Başkan adayı Dursun Özbek Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği'nin (1905 AGS) konuğu olacak.

FENERBAHÇEPortekizli teknik adam Jorge Jesus'un anlaşma şartları ve süresinin açıklanması bekleniyor.A MİLLİ TAKIM11.00-17.30 A Milliler, çift idmanla Faroe Adalar'ı maçının hazırlıklarına devam edecek.

ÜMİT MİLLİ TAKIM18.00 Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.19.00 Ümit milliler, Kazakistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

ATA KOLEJİ11.00 Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı, Ata Koleji fuaye alanında gerçekleşecek söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayacak.

BAKAN KASAPOĞLU13.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanlarından oluşan Şanlıurfa heyetiyle bir araya gelerek, kente yapılacak yatırımlarla ilgili protokol imza törenine katılacak.

UEFA ULUSLAR LİGİA Ligi Grup 221.45 İspanya - Portekiz21.45 Çekya - İsviçreB Ligi Grup 221.45 İsrail - İzlandaB Ligi Grup 421.45 Slovenya - İsveç21.45 Sırbistan - NorveçC Ligi Grup 219.00 Güney Kıbrıs - Kosova21.45 Kuzey İrlanda - YunanistanC Ligi Grup 419.00 Bulgaristan - Kuzey Makedonya19.00 Gürcistan - CebelitarıkD Ligi Grup 219.00 Estonya - San Marino

BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Finali20.30 Galatasaray Nef (1) - (2) Anadolu Efes (Sinan Erdem)

- Erkekler Basketbol 1'inci Lig Yarı Finali18.00 Sigortam.net (0) - (2) Beysu Konyaspor Basketbol

VOLEYBOLFIVB Milletler Ligi13.00 Tayland - Sırbistan16.00 Bulgaristan - Hollanda

19.00 Belçika- İtalya