2024 FIFA En İyiler Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 FIFA En İyiler Ödülleri Adayları Açıklandı

FIFA, yılın en iyi futbolcuları için adayları duyurdu; Hakan Çalhanoğlu da listede yer alıyor.

29.11.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 FIFA En İyiler Ödülleri için yarışacak adaylar belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, 9. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler artık FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullanabilecek.

Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da FIFA En İyi Erkek 11'i için aday gösterilen oyuncular arasında bulunuyor.

Yılın en iyi golü için verilen FIFA Puskas Ödülü adayları arasında geçen sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu'nun 10 Kasım 2023 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor- Konyaspor maçında attığı gol ve daha önce Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'nın 26 Mart 2024'te FIFA Serisi Cezayir- Güney Afrika maçındaki golü de yer aldı.

Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini bulacak.

Yılın en iyileri adayları şu şekilde:

En iyi erkek futbolcu adayları:

Dani Carvajal (İspanya), Real Madrid

Erling Haaland (Norveç), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Almanya), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (İngiltere), Real Madrid

Kylian Mbappe (Fransa), Paris Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (İspanya), Barcelona

Lionel Messi (Arjantin), Inter Miami

Rodri (İspanya), Manchester City

Toni Kroos (Almanya), Real Madrid (Futbolu bıraktı)

Vinicius Jr (Brezilya), Real Madrid

En iyi kadın futbolcu adayları:

Aitana Bonmati (İspanya), Barcelona

Barbra Banda (Zambiya), Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Norveç), Barcelona

Keira Walsh (İngiltere), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaika), Manchester City

Lauren Hemp (İngiltere), Manchester City

Lindsey Horan (ABD), Olimpik Lyon

Lucy Bronze (İngiltere), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (ABD), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (İspanya), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (ABD), San Diego Wave

Ona Batlle (İspanya), Barcelona

Salma Paralluelo (İspanya), Barcelona

Sophia Smith (ABD), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malavi), Paris Saint-Germain/Olimpik Lyon

Trinity Rodman (ABD), Washington Spirit

En iyi erkek kaleci adayları:

Andriy Lunin (Ukrayna), Real Madrid

David Raya (İspanya), Arsenal

Ederson (Brezilya), Manchester City

Emiliano Martinez (Arjantin), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (İtalya), Paris Saint-Germain

Mike Maignan (Fransa), Milan

Unai Simon (İspanya), Athletic Bilbao

En iyi kadın kaleci adayları:

Alyssa Naeher (ABD), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Almanya), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japonya), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (İspanya), Barcelona

Mary Earps (İngiltere), Manchester United/Paris Saint-Germain

En iyi erkek teknik direktör adayları:

Carlo Ancelotti (İtalya), Real Madrid

Lionel Scaloni (Arjantin), Arjantin Milli Futbol Takımı

Luis de la Fuente (İspanya), İspanya Milli Futbol Takımı

Pep Guardiola (İspanya), Manchester City

Xabi Alonso (İspanya), Bayer Leverkusen

En iyi kadın teknik direktör adayları:

Arthur Elias (Brezilya), Brezilya Kadın Milli Futbol Takımı

Elena Sadiku (İsveç), Celtic

Emma Hayes (İngiltere), Chelsea/ABD

Futoshi Ikeda (Japonya), Japonya Kadın Milli Futbol Takımı

Gareth Taylor (İngiltere), Manchester City

Jonatan Giraldez (İspanya), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Fransa), Paris FC

Sonia Bompastor (Fransa), Olimpik Lyon/Chelsea

FIFA Puskas Ödülü adayları:

Hassan El Haydos/ Katar - Çin | AFC Asya Kupası | 22 Ocak 2024

Terry Antonis/ Melbourne City - Western Sydney Wanderers | Isuzu UTE A-League Erkekler | 12 Mart 2024

Yassine Benzia/ Cezayir - Güney Afrika | FIFA Serisi | 26 Mar 2024

Walter Bu - Lanus - Tigre | Torneo Betano 2024 | 04 Ağustos 2024

Michaell Chirinos/ Kosta Rika - Honduras | CONCACAF Milletler Ligi | 23 Mart 2024

Federico Dimarco/ Inter Milan - Frosinone | Serie A Enilive | 12 Kasım 2023

Alejandro Garnacho/ Everton - Manchester United | Premier Lig | 26 Kasım 2023

Muhammed Kudüs/ West Ham United - Freiburg | UEFA Avrupa Ligi | 14 Mar 2024

Denis Omedi/ KCCA - Kitara | FUFA Süper 8 turnuvası | 06 Ağustos 2024

Paul Onuachu/ Trabzonspor - Konyaspor | Trendyol Süper Lig | 10 Kasım 2023

Jaden Philogene/ Rotherham United - Hull City | İngiltere Championship | 13 Şub 2024

Kaynak: AA

Hakan Çalhanoğlu, Etkinlikler, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 FIFA En İyiler Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:49 Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık’ta Asgari ücret için ilk toplantı 10 Aralık'ta
13:25 CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
12:42 İstanbul’da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı İstanbul'da metrelerce uzayan şahane cuma kuyruğu, meydana kadar taştı
11:50 Türk-İş Başkanı Atalay’dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret çıkışı: Ortada dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil
11:14 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam’ın yaptığını getirdi Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
21:11 Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray’a pahalıya patladı Maçın başındaki inanılmaz hata Galatasaray'a pahalıya patladı
21:01 Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti Beşiktaş yönetimi, İsrailli yetkilileri görünce tribünü terk etti
21:01 Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti Yücel Arzen’in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar Villası için ağaçların kesildiği iddia edilmişti! Yücel Arzen'in Suavi için seçtiği şarkı çok manidar
20:51 Bakan Tunç’tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi Bakan Tunç'tan İmralı-DEM görüşmesi açıklaması: Henüz netleşmedi
19:57 Sahte dolar nasıl ayırt edilir Canlı yayında testle anlattı Sahte dolar nasıl ayırt edilir? Canlı yayında testle anlattı
19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
19:08 Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı Turist, 800 liralık hesabı ödememek için yemeğe saç attı
19:00 Karius’tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Karius'tan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2024 14:13:17. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 FIFA En İyiler Ödülleri Adayları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.