Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı

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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılılar, taraftarı için sürpriz bir hamle yaptı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ TARAFTARIN BEĞENİSİNE SUNULDU

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'ın yeni marşı, maça sayılı saatler kala taraftarların beğenisine sunuldu.

GEÇER NOT ALDI

Taraftarları büyük çoğunluğundan geçer not alan marş, bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçında Nef Stadyumu'nda da çalınacak.

İşte marşın sözleri:

"Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederim

Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter"