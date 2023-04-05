Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesiyle Galatasaray, şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklara yavaş yavaş başladı. Maç eksiği olan Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran sarı-kırmızılılar, taraftarı için sürpriz bir hamle yaptı.
Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray'ın yeni marşı, maça sayılı saatler kala taraftarların beğenisine sunuldu.
Taraftarları büyük çoğunluğundan geçer not alan marş, bu akşam oynanacak Galatasaray-Başakşehir maçında Nef Stadyumu'nda da çalınacak.
İşte marşın sözleri:
"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederim
Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"
Son Dakika › Spor › Cimbomdan şampiyonluk marşı! İşte Galatasaray'ın yeni şarkısı - Son Dakika