5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 12'ncisi düzenlenen 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenya'dan Emmanuel Bor, kadınlarda ise yine Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden 1100 atletin katılımıyla Fuzuli Caddesi'nden başlayan yarı maratonun startını Vali Süleyman Elban, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar verdi.

Aralarında engellilerin de olduğu sporcular, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyonda erkeklerde Kenya'dan Emmanuel Bor 1 saat 1 dakika 39 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Etiyopya'dan Getaye Fisseha Gelaw 1 saat 1 dakika 56 saniyeyle ikinci, Kenya'dan Benard Cheruiyot Sang da 1 saat 4 dakika 58 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 13 dakika 42 saniyelik derecesiyle birinci, Burcu Subatan 1 saat 13 dakika 58 saniyeyle ikinci, Büşra Nur Koku da 1 saat 15 dakika 23 saniyeyle üçüncü oldu.

Kutlamalar kapsamında ayrıca 10 kilometre koşu, halk koşusu ve çocuk koşusu yapıldı.

Koşunun ardından dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.