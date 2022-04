57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda İstanbul'da kapanacak yollar belli oldu - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 57'nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun son etabı olan İstanbul-İstanbul etabı, 17 Nisan 2022 Pazar günü koşulacak. A, B, C bölgelerinde kapanacak yolların haricinde bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala araç trafiğine kapatılacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, pazar günü İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

A BÖLGE: Sahil Kennedy Cadde Samatya Sirkeci Arası Çift Yönlü Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Atatürk Bulvarı Yenikapı İstikameti Kadir Has Caddesi Abdülezelpaşa Caddesi Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü Reşadiye Caddesi. Kapanacak yollara çıkan cadde ve sokaklar kesişim noktalarından araç trafiğine kapatılacak. Alternatif Yollar: Fevzipaşa Caddesi Balat Yolu Cemil Birsel Caddesi Vatan Caddesi Millet Caddesi Atatürk Bulvarı Taksim İstikameti Avrasya Tünel Avrupa - Asya İstikameti B BÖLGE: Beyoğlu - Sıraselviler Caddesi ile Kazancı Yokuşu Kesişimi Akm İstikameti Beyoğlu - Tak-İ Zafer Caddesi Beyoğlu - İnönü Caddesi Beyoğlu - Mete Caddesi Gidiş ve Geliş Beyoğlu - Taşkışla Caddesi Mete Caddesi Çıkışı Beyoğlu - Askerocağı Caddesi Beşiktaş - Dolmabahçe Gazhane Caddesi Şişli - Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi Beşiktaş - Dolmabahçe Tüneli Gidiş ve Gelişi Beşiktaş - Kadırgalar Caddesi Beşiktaş - Meclisi Mebusan Caddesi Gidiş ve Geliş Beyoğlu - Kemeraltı Caddesi Gidiş ve Geliş Beyoğlu - Necatibey Caddesi Beyoğlu - Tershane Caddesi Karaköy İstikameti Beşiktaş - Dolmabahçe Caddesi Gidiş ve Geliş Beşiktaş - Beşiktaş Caddesi Çırağan Caddesi İstikameti Beşiktaş - Cezayir Caddesi Beşiktaş Caddesi Çıkışı Beşiktaş - Çırağan Caddesi Gidiş ve Geliş Beşiktaş - Palanga Caddesi Beşiktaş - Muallim Naci Caddesi Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Eski Divan Kavşak Arası Gidiş ve Geliş Beşiktaş - Kuruçeşme Caddesi Bebek Arnavutköy Caddesi Bebek İstikameti Beşiktaş - Cevdet Paşa Caddesi Sarıyer - Yahya Kemal Caddesi Sarıyer - Balta Limanı Hisar Caddesi Sarıyer - Balta Limanı Çayır Caddesi Sakıp Sabancı Caddesi Katılım Sarıyer - Sakıp Sabancı Caddesi Sarıyer - Katar Caddesi Büyükdere Caddesi İstikameti Sarıyer - Sarıyer Caddesi Katar Caddesi İstikameti Sarıyer - Büyükdere Caddesi Aytekin Kotil Varyant İnişi Beşiktaş İstikameti Beyoğlu - Evliya Çelebi Caddesi Refik Saydam Caddesi Katılım İstikameti Beyoğlu - Refik Saydam Caddesi Turabi Baba Caddesi Kavşağından Unkapanı İstikameti Alternatif Yollar: Refik Saydam Caddesi Taksim İstikameti Tarlabaşı Bulvarı Cumhuriyet Caddesi Taşkışla Caddesi Barbaros Bulvarı Adnan Saygun Caddesi Süleyman Seba Caddesi Dereboyu Caddesi Portakal Yokuşu Caddesi Sekbanlar Sokak İnşirah Sokak Küçük Bebek Caddesi Köybaşı Caddesi Eski Büyükdere Caddesi C BÖLGE: Üsküdar: Gümüşyolu Caddesi Baba Nakkaş Sokaktan itibaren, Abdullahağa Cadde, Kuzguncuk Çarşı Cadde, Paşalimanı cadde gidişli gelişli olarak trafiğe kapatılacaktır. Üsküdar-Harem sahil yolunun Üsküdar Meydan ile Harem Otogarı arası Kadıköy istikameti trafiğe kapatılacak olup, Üsküdar istikameti trafiğe açık olacaktır. D-100 Karayolu Ankara istikameti Harem ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası, İstanbul istikameti Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile Avrasya Tüneli girişi arası kapalı olacaktır. Kadıköy: Uzunçayır O-1 Bağlantı Yolu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi ile Uzunçayır Köprülü Kavşağı her iki istikamet, Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi Çetin Emeç Bulvarı ve Bağdat Caddesi trafiğe kapalı olacaktır. Maltepe: Turgut Özal Bulvarı Kadıköy istikameti Küçükyalı Evlendirme Dairesi önünden Bağdat Caddesi girişine kadar olan kısım trafiğe kapatılacaktır. Alternatif Yollar: Beylerbeyi istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametini kullanacak sürücüler Beybostanı Sokağı kullanabilir. Üsküdar sahil yolunu kullanacak sürücüler, Hakimiyet-i Milliye Caddesi ve O-1 Bağlantı yolunu kullanabilir. D-100 Karayolu üzerinden Kadıköy istikametini kullanacak sürücüler, Göztepe Köprüsü'nü kullanabilir. Taşköprü Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı, Bağdat Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı'nı kullanacak sürücüler, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi ve D100 Karayolunu Kullanabilir.ÇEVRE YOLLARI TRAFİK EKİPLER AMİRLİĞİ (Kapama Saati: 08.30) D-100 Karayolu güney yol Levent - Sarıyer ayrımları (D-100 güney yoldan gelerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönüne gitmek isteyen araçlar Sarıyer - Levent ayrımlarından Büyükdere Caddesi'ne yönlendirilecek.) Sait Çiftçi katılım Alternatif Yollar: Büyükdere Caddesi Yavuz Sultan Selim Köprüsü Bisiklet konvoyu yaklaştığında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli 15 dakika kala kapatılacaktır. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kapama Saati 08.30 1. Balmumcu Ayrım (Esentepe Mevkii) 2. Sait Çiftçi Katılım Avrasya Tüneli Kapama Saati 09.45 1. Uzunçayır Köprülü Kavşak 2. O-1 bağlantı yolundan Acıbadem Harem istikameti 3. Üsküdar Çeçen Sokak'tan D-100 katılım 4. Acıbadem'den D-100 Kuzey Katılım

5. Koşuyolu'ndan Avrasya Tüneli'ne giriş