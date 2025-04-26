60. Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor - Son Dakika
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Spor

60. Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor

60. Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya'dan start alarak 8 etapta 1.153 km sürecek.

26.04.2025 13:56
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Bu yıl 60.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) basın toplantısı Antalya'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun basın toplantısı yapıldı. Antalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkan Vekili Fikret Hayali, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okan Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin, Antalya Protokolü, Tour of Türkiye Yarış Direktörleri Mutlu Erçevik ve Vladimiros Petsas katıldı.

Bu yılki organizasyon; 3 kıtadan 13 ülkeden 23 takım ve 161 sporcunun katılımıyla 8 etapta 1.153 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek. Start yarın Antalya'dan verilecek; etaplar sırasıyla Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme'den geçerek 4 Mayıs'ta İzmir'de sona erecek. Tur, aynı zamanda Türkiye'nin spor turizmi alanındaki uluslararası marka olma özelliğini sürdürürken 60. yılına özel hazırlıklar, teknik ekipmanlar, güvenlik ve sağlık protokolleriyle yarış boyunca toplamda binin üzerinde görevli ve gönüllü sahada olacak.

Emin Müftüoğlu: "Bir turun ötesidir bu yarış"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yarış için hala aynı heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Bugün çok heyecanlıyım. Turun 50. yılını yaptığımız dönemi hatırlıyorum. 50. yıl organizasyonunda birçok yenilik ve farklı bir heyecan vardı. 100 yılın ikinci yarısı için start alıyoruz sloganıyla başlayarak 60. yıla geldik ve aynı heyecanı duyuyoruz. 2008'de TRT ile ilk kez ekranlara taşınan TUR, Türkiye'de bisiklet algısının değişmesine büyük etki yaptı. Türkiye'de bisiklet farklı bir boyuta geldi. 2008'de bisiklet satış adetleriyle bugün aradaki farkı görebiliyoruz. Gittikçe yükselen bir trend var. Ülkemizde sadece sportif bir organizasyon değil, ülkemizin tanıtımıyla ilgili de önemli bir tur düzenliyoruz. Konya'daki velodromumuz ve madalyalarımız da başarılarımızın bir kanıtı. Dünya Kupası'na Konya'da ev sahipliği yaptık. Ülkemizin tanıtım anlamında da ciddi haber değeri oldu. Bisikletin gelişimiyle ilgili, tanıtımla ilgili çok önemli gelişmeler bunlar. Bir turun ötesidir bu yarış. Hem sportif hem de tanıtım anlamında çok önemli bir 60. yıl yarışı yapacağız. 60 yıldır medyanın desteği çok büyük, sizlerle birlikte bugünlere geldik. Bu tur umarız ki 60 değil, 100. senesinde de yapılacak. 60 yılda sadece pandemi hariç kesintisiz devam etti. Her turun ayrı bir hikayesi var. Türkiye olarak tüm kurumlarıyla büyük emek verdik. Bisiklet turizminde de bakanlığımızın önemli girişimleri var. Ülke olarak bu konuda tüm kurumlarımızla sinerji içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu.

Hulusi Şahin: "Antalya, bisiklet turizminin amiral gemisi konumunda"

Antalya Valisi Hulusi Şahin ise Antalya'nın bisiklet sporundaki öneminin altını çizerek, "Çok önemli ve değerli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. Antalya, bisiklet turizminin amiral gemisi konumunda. Kültür ve Turizm Bakanımızın desteğiyle ciddi adımlar attık, Avrupa'nın büyük bisiklet takımları kışın burada kamp yapıyor. Otellerimiz bisiklet dostu sertifikalar alıyor. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etaplarına Antalya'nın ev sahipliği yapmasından gurur duyuyoruz. TUR, önemli badireler atlatmış ama 1963'ten beri devam eden, pandemi hariç hiç ara vermeyen büyük bir organizasyon. Bu organizasyonun parçası olduğumuz için gurur duyuyoruz. Nice 60 yıllar diliyorum. Bu organizasyon 100. yılı da daha ilerisini de görecektir. Akdeniz ve Ege kıyılarını canlı yayınlarla tanıtma fırsatını bulacağız. Akdeniz ve Ege kıyıları muhteşem manzaralara ev sahipliği yapacak. 200'e yakın ülkede canlı yayınlanacak ve bisiklet sayesinde bu güzellikler kitlelere ulaştıracağız. Turkuaz rengi Türkistan'dan gelen bir renktir. Evrensel bir Türk rengidir. Mayonun da turkuaz olması çok hoş, özel ve değerlidir. Tüm sporculara başarılar diliyorum. Şu ana kadar yaptığımız organizasyonlar var ama hepsinden en önemlisi ve prestijlisi bu turdur" ifadelerini kullandı.

8 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapalı olacak

Antalya'dan başlayacak dev yarış, Kemer, Kalkan, Fethiye, Marmaris, Akyaka, Aydın, Selçuk ve Çeşme'den geçerek İzmir'e noktalanacak. Etapların geçiş güzergahlarında, yarış güvenliğini sağlamak amacıyla belirli saat aralıklarında yollar trafiğe kapatılacak. Yerel yönetimlerin koordinasyonuyla alınacak önlemler doğrultusunda, sürücülerden alternatif güzergahları kullanmaları ve yol kapatma saatlerine dikkat etmeleri istenecek. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 60. Türkiye Bisiklet Turu Başlıyor - Son Dakika

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