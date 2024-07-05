663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Seremonisi - Son Dakika
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663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Seremonisi

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Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış seremonisi Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi, Edirne Belediye Başkanı, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı ve birçok davetli katıldı. Açılış konuşmalarında Kırkpınar'ın önemi vurgulandı ve güreşlerin heyecanlı geçeceği belirtildi.

05.07.2024 18:55
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Edirne'de bu yıl 663'üncüsü düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin açılış seremonisi Sarayiçi Er Meydanı'nda düzenlendi. Geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in Türk bayrağını taşıdığı törende cazgırlar, hakemler, minik pehlivanlar ile Kırkpınar'ın vazgeçilmezi davul- zurna ekibi geçit töreni yaparak protokol ve seyircileri selamladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organizasyonun açılış töreni Sarayiçi Er Meydanı'nda saat 17.00'de gerçekleştirildi. Törene Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, 663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Kırkpınar eski ağaları, davetli topluluğu ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Edirne Belediye bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken; Türk bayrağını göndere Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek çekti. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Beyazıt Sansı'nın söz ve bestesi olan Kırkpınar Marşı, Edirne Belediye Bandosu'nun eşliğinde söylendi.

SEYFETTİN SELİM: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE, TÜRKİYE'Yİ SEVENE

Törenin açılış konuşmasını Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Seyfettin Selim yaptı. Selim, konuşmasında Kırkpınar'a yakışan güreşlerin geçmesini diledi. Selim, "Ne mutlu ata sporuna, peygamber sporuna, bu yiğit spora 15 seneden beri gönül vererek ağalık yapmak bizlere nasip oldu. Bu herkese nasip olmaz. Buraya vermiş olduğum emekler az bile. Ne mutlu Allah bunu bize nasip etti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türkiye'yi sevene. Ne mutlu Türk vatandaşı olmaktan gurur duyana. Allah'a şükürler olsun, ben de bir Türk vatandaşı olarak doğdum, ata sporu güreşi seviyorum, sevdireceğim" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM TÜRKİŞ: HERKES GERÇEK ANLAMDA GÜREŞE DOYACAK

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş de, bu yıl güreşlerin yeni konseptiyle daha güzel ve heyecanlı geçeceğini kaydetti. Türkiş, "Ne mutlu bize ki 663'üncüsünü bu sene yapacağımız Kırkpınar güreşinin bir kere daha burada seyircileriyle, sporcularıyla, pehlivanlarıyla hep birlikte olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah bugün başlayan güreşlerimiz, yarın ve yarından sonra yeni konsepti içerisinde çok daha güzel, çok daha heyecanlı ve bizi çok daha mutlu edecek. İnşallah Kırkpınar'ımızın son iki gündür söylediğim gibi, son 40 yılın en güzel kırkpınarını yaşayacağız ve hepimiz güreşe ve gerçek anlamda güreşe doyacak" şeklinde konuştu.

'KIRKPINAR DEMEK YİĞİTLİK DEMEKTİR'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da, Kırkpınar'ı geleceğe aktarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Asırlardır süregelen Türk'ün ata sporu, yağlı güreş geleneğini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için bu yıl da sizlerle birlikte büyük bir mutluluk duyuyorum. Evladını, torununu yanına alıp dualı çayıra er meydanına gelen tüm güreş severlere minnettarım, iyi ki varsınız. Kırkpınar demek yiğitlik demektir, dost demektir, kardeşlik demektir. Kırkpınar demek, mücadele demektir, saygı demektir. Kırkpınar demek, ağalık demektir. Kırkpınar demek dört minareden gelen ezan sesiyle yirmi davul, yirmi zurna sesi demektir. Kırkpınar demek yağlı güreşlerin zirvesi demek. Kırkpınar'ı Kırkpınar yapan sizlersiniz. Kalbi her daim yağlı güreşlerle atan, tribünleri dolduran güreş severlere, ülkemizin dört bir yanından gelen yürekleri güç ve cesaretle dolu pehlivanlarımıza, cazgırlarımıza, hakemlerimize, yağcılarımıza, davul, zurna ekibimize ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

YUNUS SEZER: HERKESE NASİP OLMAYACAK BAYRAMI HEP BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Edirne Vali Yunus Sezer ise Kırkpınar'ın Edirne'nin bayramı olduğunu söyledi. Sezer, "Bugün hiçbir şeye nasip olmayacak bir bayramı hep beraber gerçekleştiriyoruz. 663 yıllık geleneği sürdürmenin onuruyla bugün karşınızdayız. Bugüne kadar yağlı güreşlerin yaşatılmasına emek veren terini akıtan ve dualarla, milli ve manevi değerlerimizi bugüne taşıyan tüm pehlivanlarımızı rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz. Bundan sonra da sahip olduğumuz bu değeri gelecek nesillere aktarmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isteriz" diye konuştu.

Sezer'in konuşmasının ardından pehlivanlar, cazgırlar, hakem heyeti, saha görevlileri, Edirne Belediyesi Bandosu ve Kırkpınar davul-zurna ekibinden oluşan kortejin geçit töreni gerçekleştirildi. Kortejde Türk bayrağını ise geçen yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek taşıdı.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Seremonisi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor 663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Açılış Seremonisi - Son Dakika

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