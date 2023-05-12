"78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti - Son Dakika
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"78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti

"78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti

12.05.2023 19:23

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de görev yapan ünlü futbol yorumcusu Önder Özen, seçimlere 2 gün kala yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada çokça konuşulmuştu. "2 yıl önce 78 yaşındaki annemi yazdığı bir yorum için evden alıp emniyete götürdüler" diyen Özen, milletvekili seçiminde TİP'in basın sözcüsü Sera Kadıgil'e oy vereceğini açıkladı.

Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra Beşiktaş'ta da çalışan Vole'nin ünlü yorumcusu Önder Özen, seçimler öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

"ANNEMİ EVDEN ALDILAR"

Önder Özen gönderi serisinin ilk paylaşımını, "2 yıl önce 78 yaşındaki annemi (22 yıl MEB'de devlet hizmeti vardır) evden alıp emniyete götürdüler. İfadesini aldılar. Suçu 4-5 yerden maaş alan bir milletvekilinin gazeteye konu olan haberinin altına yorum yazmakmış. Bir de utanmadan uzlaşma için para istediler. Avukat arkadaşımla dosyayı inceledik. Kendi kendime sordum; Adalet bunun neresinde?" ifadeleriyle yaptı.

Ünlü yorumcu Önder Özen gerekçesini söyleyip, oy vereceği ismi açıkladı: 78 yaşındaki annemi evden aldılar

"SERMAYEYE OYUM YOK"

Seçimlerde adayları incelediğini belirten Özen, "Oyumu isteyen adaylar (iktidar ya da muhalefetten) tüm sorunları çözeceğiz diyorlar. Üşenmedim baktım. Sanayici, turizmci, tüccar yani sermaye sahibi. Kusura bakmayın efendim. Sermayeye oyum yok. Oyumu isteyen diğer adaylar, üst düzey bürokratlar ya da serbest meslek sahibi. Yani avukat, doktor, mühendis vb. Yani üst gelir gurubu. Sizlere işinizi layıkıyla yapıyorsanız saygım sonsuz ama üzgünüm. Size oy vermeyeceğim. Herkes seçimine saygı duyar. Kendi seçimime saygı beklerim. Güçlü bir muhalefet için kendi mahallemde Sera Kadıgil arkadaşım için sandığa gideceğim. Sonuçta sevdiğim stil gegenpress" sözleriyle görüş belirtti.

İşte Özen'in paylaşımları:

'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
'78 yaşındaki annemi evden aldılar' diyen ünlü yorumcu Önder Özen, kime oy vereceğini açıkladı
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Önder Özen, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor '78 yaşındaki annemi evden aldılar' demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: "78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti - Son Dakika
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