"78 yaşındaki annemi evden aldılar" demişti, ünlü yorumcu Önder Özen oyunun rengini belli etti

Uzun yıllar Fenerbahçe'de görev yaptıktan sonra Beşiktaş'ta da çalışan Vole'nin ünlü yorumcusu Önder Özen, seçimler öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

"ANNEMİ EVDEN ALDILAR"

Önder Özen gönderi serisinin ilk paylaşımını, "2 yıl önce 78 yaşındaki annemi (22 yıl MEB'de devlet hizmeti vardır) evden alıp emniyete götürdüler. İfadesini aldılar. Suçu 4-5 yerden maaş alan bir milletvekilinin gazeteye konu olan haberinin altına yorum yazmakmış. Bir de utanmadan uzlaşma için para istediler. Avukat arkadaşımla dosyayı inceledik. Kendi kendime sordum; Adalet bunun neresinde?" ifadeleriyle yaptı.

"SERMAYEYE OYUM YOK"

Seçimlerde adayları incelediğini belirten Özen, "Oyumu isteyen adaylar (iktidar ya da muhalefetten) tüm sorunları çözeceğiz diyorlar. Üşenmedim baktım. Sanayici, turizmci, tüccar yani sermaye sahibi. Kusura bakmayın efendim. Sermayeye oyum yok. Oyumu isteyen diğer adaylar, üst düzey bürokratlar ya da serbest meslek sahibi. Yani avukat, doktor, mühendis vb. Yani üst gelir gurubu. Sizlere işinizi layıkıyla yapıyorsanız saygım sonsuz ama üzgünüm. Size oy vermeyeceğim. Herkes seçimine saygı duyar. Kendi seçimime saygı beklerim. Güçlü bir muhalefet için kendi mahallemde Sera Kadıgil arkadaşım için sandığa gideceğim. Sonuçta sevdiğim stil gegenpress" sözleriyle görüş belirtti.

İşte Özen'in paylaşımları: