A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda medya günü etkinliği düzenlendi

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Challenger Kupası'nda başarılı olacağına inandığını söyledi.

Güney Kore'nin ev sahipliğinde 28-31 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek FIVB Challenger Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda düzenlenen medya günü etkinliğinde, TBF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, oyuncular ve teknik ekip, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülke olarak çok önemli turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Üstündağ, şöyle konuştu:

"Her şeyin en iyisini yapan bir ülkeyiz. Voleybolda kurumsal anlamda, başarı anlamında, kulüpler, ligler bazında üst seviyedeyiz. Dünyanın en iyi liglerine sahibiz. 'Voleybol ülkesiyiz.' dedik ve bunu her zaman söylüyorum. Spor ülkesi olmalıyız. Bugün erkek takımının hazırlık maçı var. Erkek voleybolu adına çok önemli bir organizasyon için bu ayın 24'ünde Güney Kore'ye seyahat edeceğiz. İnşallah erkek takımımızla FIVB Challenger Kupası'nda 1 takımın çıktığı etapta, birinci olmak istiyoruz. Burası erkek takımının olmadığı bir turnuvaydı. Burada da artık şans bizim elimizde. Bu mücadeleyi en iyi şekilde vereceğiz. Hemen ardından 28 yıl aradan sonra Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Kadın ve erkek takımları bu ülkenin gururu olmaya devam ediyor. Voleybol ülkesi deniliyorsa, burada bir emek ve mücadele var. Bu emeği en iyi şekilde sahada yansıtan oyuncularımız var."

Özbey: "Dünya Ligi'ne katılmak istiyoruz"

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, kadınlar düzeyinde eldeline başarıları kendilerinin de yaşatmak istediklerini belirterek, "Buraya gelmek için 3 yıldır çok çalıştık. Kazandığımız puanlarla, Golden Lig şampiyonluğuyla, elde ettiğimiz Dünya Şampiyonası'na direk gitme hakkıyla, olimpiyat elemelerine katılma hakkıyla, önemli bir iş yaptık. Yavaş yavaş istediğimiz yerlere doğru gideceğiz. Hedefimiz olimpiyatlara kadar gitmek. Öncesinde Güney Kore'de oynayacağımız iki gruplu maçlarda kendi grubumuzda birinci olup, diğer grubun birincisiyle final oynayıp kazanarak Dünya Ligi'ne katılmak istiyoruz. Oraya katılırsak, erkek voleybolu için çok büyük bir iş yapmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kadroda genç oyuncular bulunduğunun altını çizen Özbey, "Bu yıl voleybolun inanılmaz organizasyonları var. İslam Oyunları, Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası elemeleri, Dünya Şampiyonası, Golden Lig var. Bunların hepsinin üstesinden gelebilecek seviyede voleybol erkek altyapısına sahibiz. Bunların hepsine yetişebiliyorsak, burada bazı işler doğru yapılmıştır ve doğru yapılmaya da devam ediliyordur. Uzun yıllardır bu işi yapan bir antrenör olarak tek amacım, takımımı önce Dünya Ligi'nde, ardından olimpiyatlarda görmek. Onun için uğraşıyoruz. Bize desteğini esirgemeyen federasyon başkanımız ile Gençlik ve Spor Bakanı'mıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Nedim Özbey, Dünya Şampiyonası'ndaki hedefin sorulması üzerine, "Dünya Şampiyonası'na katılma hakkını elde ettikten sonra grubumuzda İtalya, Çin ve Kanada ile eşleştik. O gruptan en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. En iyisi de ilk 2'dir. Hayal etmeyi çok seviyorum, Avrupa Şampiyonası'na gittiğimizde dünyanın en büyük ekolü Rus takımıyla karşılaştık ve onları yendik. Takımımızdan çok umutluyum. En iyi şekilde o gruptan çıkacağımızı ve yolumuzun açılacağını düşünüyorum. Oyuncu grubum inanılmaz şekilde istekli. Çok sakatımız var, zor günler geçiriyoruz ama şu son dönemde hazırlandığımız tempoyla hiç karşılaşmadım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaptan Ekşi: "En önemli turnuvalardan birine gidiyoruz"

A Milli Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi, başarıya odaklandıklarının altını çizerek, şöyle konuştu:

"Erkek Voleybol Milli Takımı adına bugüne kadarki en önemli turnuvalardan birine gidiyoruz. Dünya Ligi'ne katılma hakkı kazanabileceğimiz, Türk erkek voleybolu için bir basamak olarak gördüğümüz çok önemli bir turnuva. Çok iyi çalışıyoruz. İki hazırlık maçımız var öncesinde. Challenger Kupası bizim için çok önemli. Dünya Şampiyonası öncesi seviye olarak kendimizi görebileceğimiz bir turnuva olacak. İlk gün Katar'la oynayacağız, yarı finale çıkacağımızı inanıyorum. O kadar emin konuşuyorum. Yendikten sonra Güney Kore- Avustralya galibiyle yarı final oynayacağız. İlk hedefimiz burada final oynamak. Diğer grupta Küba ve Çekya gibi ciddi rakipler var. Küba'nın çok iyi bir kadro ile geldiğini duyduk. Bu da seviyemizi görebilmek için çok önemli bir şans. Bu turnuvada şampiyon olup hak ettiğimiz yerde, Dünya Ligi'nde olmak istiyoruz."

Dünya Şampiyonası'nı da değerlendiren kaptan Ekşi, "Dünya Şampiyonası'nda ise Kanada, Çin ve İtalya ile eşleştik. İtalya'nın ne kadar güçlü olduğunu gördük. Kanada ve Çin de Dünya Ligi takımı olduğu için, bizim adımıza müthiş bir turnuva olacak. Tüm takım arkadaşlarıma ortaya koydukları emek için teşekkür ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.