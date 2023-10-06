A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı - Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı\'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı
Son Güncelleme: 06.10.2023 18:06

Türkiye Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu belirlendi. Yeni teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk aday kadrosunda, Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız da yer aldı. Milliler, 12 Ekim'de Hırvatistan ile deplasmanda, 15 Ekim'de ise Letonya ile Konya'da karşılaşacak.

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşacağı Hırvatistan ve Letonya maçlarının kadrosu açıklandı.

2 İSİM İLK KEZ DAVET EDİLDİ

Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk aday kadrosunu belirledi. Yukatel Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir ve Juventus'tan Kenan Yıldız ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

İŞTE ADAY KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim'de deplasmanda Hırvatistan, 15 Ekim'de Letonya ile Konya'da oynanacak maçların aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Ertaç Özbir (Yukatel Adanademirspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Kaan Ayhan (Galatasaray), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Rıdvan Yılmaz (Rangers)

Orta saha: Berkan Kutlu (Genoa), Emre Akbaba (Yukatel Adana Demirspor), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester City), Yusuf Sarı (Yukatel Adana Demirspor), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun (Beşiktaş), Kenan Yıldız (Juventus), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Milliler, 8 Ekim Pazar akşamı Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, Hırvatistan maçının hazırlıklarına 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla başlayacak.

Kaynak: AA

A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan, Letonya, Futbol, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
18:05 A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı
17:26 Esenyurt Belediyesi Fare Görüntüleri Hakkında Açıklama Yaptı
17:07 Gaziantep'te freni patlayan kamyon, kırmızı ışıkta araçları biçti: 5 ölü, 17 yaralı
17:02 A Milli Takım'da Selçuk Şahin sürprizi! Montella'nın yardımcısı oldu
16:58 Hollanda'da Kuran-ı Kerim yakma girişimi bir genç tarafından engellendi
16:50 Galatasaray'ın Antalya kadrosunda Hakim Ziyech yer almadı
16:49 İmamoğlu bu kez Fatih Sultan Mehmet üzerinden Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi
16:48 Paris'te tahtakurusu istilası sürüyor! Otobüslerden sinema salonlarına kadar her yeri sardı
16:49 Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi
16:33 Seda Sayan'ın izinden giden Gülşen de Instagram hesabından herkesi sildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2023 18:16:34. #1.11#
SON DAKİKA: A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ve Letonya maçları kadrosu açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement