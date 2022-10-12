Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı

Milli maçlarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken başarılı voleybolcu Zehra Güneş gerek kariyeri gerek özel hayatıyla sevenlerinin yakın markajında.

SURVİVOR BERKAN'IN KUZENİ ÇIKTI

Başarıdan başarıya koştuğu voleybola 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, genç yaşında sadece Türkiye'de değil dünyada tanındı. Başarısının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Güneş'in Survivor Berkan'ın kuzeni çıktı.

"GURURUMUZSUN KUZEN"

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, efendi duruşu ve kendine has tavırlarıyla yarışmaya damga vurmuştu. Berkan Karabulut, maç esnasında Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp "Gururumuzsun kuzen" notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı.