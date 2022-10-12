Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı

12.10.2022 12:09
Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı

A Milli Kadın Voleybol takımımızın yıldız isimlerinden Zehra Güneş'in Survivor'ın yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu öğrenildi.

Milli maçlarda gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken başarılı voleybolcu Zehra Güneş gerek kariyeri gerek özel hayatıyla sevenlerinin yakın markajında.

SURVİVOR BERKAN'IN KUZENİ ÇIKTI

Başarıdan başarıya koştuğu voleybola 13 yaşında başlayan Zehra Güneş, genç yaşında sadece Türkiye'de değil dünyada tanındı. Başarısının yanı sıra güzelliği ile de dikkat çeken Güneş'in Survivor Berkan'ın kuzeni çıktı.

Filenin Sultanı Zehra Güneş, Survivor'ın yıldız yarışmacısıyla kuzen çıktı

"GURURUMUZSUN KUZEN"

Survivor 2020 ve 2022'de yarışan Berkan Karabulut, efendi duruşu ve kendine has tavırlarıyla yarışmaya damga vurmuştu. Berkan Karabulut, maç esnasında Zehra Güneş ve kız arkadaşı Lale Onuk ile çekilmiş bir kareyi paylaşıp "Gururumuzsun kuzen" notunu düştü. İkilinin kuzen olduğunu duyanlar şaşkınlık yaşadı.

Filenin Sultanı Zehra Güneş, Survivor'ın yıldız yarışmacısıyla kuzen çıktı
Filenin Sultanı Zehra Güneş, Survivor'ın yıldız yarışmacısıyla kuzen çıktı
Filenin Sultanı Zehra Güneş, Survivor'ın yıldız yarışmacısıyla kuzen çıktı
Filenin Sultanı Zehra Güneş, Survivor'ın yıldız yarışmacısıyla kuzen çıktı
Filenin Sultanı Zehra Güneş, Survivor'ın yıldız yarışmacısıyla kuzen çıktı
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Berkan Karabulut, Zehra Güneş, Magazin, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milli voleybolcu Zehra Güneş'in, Survivor yarışmacısı Berkan Karabulut'la kuzen olduğu ortaya çıktı - Son Dakika
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