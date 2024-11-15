A Milli Takım Galler Maçı Hazırlıkları

Spor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

11.00 Ay-yıldızlılar, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Galler maçının hazırlıklarını tamamlayacak ve Kayseri'ye gidecek.

15.00 Milliler, İstanbul Havalimanı'nda olacak.

16.00 A Milli Takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul'dan Kayseri'ye seyahat edecek.

- Ay-yıldızlılar, Kayseri Erkilet Havalimanı'na inişi takiben direkt olarak Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'na gelecek ve burada kısa bir yürüyüş yapacak.

18.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu Galler maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

A Milli Takım, Galler maçında liderliği garantilemek istiyor

- Milliler grupta namağlup

- 3 isim çıktı, 3 isim geldi

- Kayseri'de 11 yıl sonra milli maç heyecan

- Galler ile 11'inci randevu

- 5 isim sarı kart sınırında

- Muhtemel 11

GALLER

11.45 Galler Milli Takımı, antrenmanını Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda yapacak.

13.00 Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Craig Bellamy ve bir futbolcu stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, 19 Kasım Salı gününe kadar izinli olacak.

FENERBAHÇE

20.00 Sarı-lacivertliler, milli arada Rus ekibi Zenit St. Petersburg ile Ülker Stadı'nda hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR

14.00 Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'na katılarak, Belediye ve Trabzonspor arasında yürütülen ortak çalışmalar ile bordo-mavili kulübün güncel durumu hakkında meclis üyelerine bilgi paylaşımında bulunacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

- UEFA Uluslar Ligi A, C ve D Ligi'nde toplam 9 maç oynanacak.

- 2026 Dünya Kupası Elemeleri Güney Amerika'da oynanan milli maçlarla devam ediyor. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde de mücadeleler 8 grupta oynanan maçlarla sürüyor. Türkiye'de forma giyen yabancı oyuncuların milli takımlarındaki performansları takip ediliyor.

BASKETBOL

- Turkish Airlines EuroLeague

21.00 Zalgiris - Fenerbahçe Beko

FEDERASYON SEÇİMİ

- Bedensel Engelliler Federasyonu'nda başkanlık seçimi Ankara'da yapılacak.