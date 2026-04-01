A Milli Takım'ın Zaferi Coşkuyla Kutlandı

01.04.2026 01:26
Kosova'yı yenen A Milli Takım, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta kutlandı.

Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Niğde ve Sivas'ta, A Milli Futbol Takımı'nın Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi coşkuyla kutlandı.

Kayseri'de çok sayıda vatandaş, maçın ardından Sivas Caddesi'nde araçlarıyla korna çalarak tur attı.

Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak tezahürat yaptı.

Nevşehir

Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde dev ekranda ellerinde Türk bayrakları ile müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenmesiyle birlikte sevinç yaşadı.

Vatandaşlar daha sonra Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla kent merkezinde korna çalarak tur attı.

Kırşehir

Milli maçı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'ndeki dev ekranda izleyen taraftarlar, galibiyetle birlikte kutlama yaptı.

Araç konvoyu oluşturan çok sayıda sürücü, Türk bayrakları eşliğinde korna çalarak tur attı.

Kent meydanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş da galibiyeti doyasıya kutladı.

Yozgat

A Milli Futbol Takımı'nın maçını Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen birçok taraftar, kutlamalara katıldı.

Türk bayraklarıyla milli zaferi kutlayan vatandaşlar, Lise Caddesi'nde araçlarla konvoy oluşturup korna çaldı.

Niğde

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla galibiyeti coşkuyla kutladı.

Meydanda toplanan kalabalık, tezahüratta bulunarak doyasıya eğlendi.

Konvoy oluşturan sürücüleri ise Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla caddelerde korna çalarak tur attı.

Sivas

Sivas'ta kent meydanına kurulan dev ekrandan milli maçı takip eden vatandaşlar, 1-0 biten karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin yaşadığı sevinç ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA

Savaşı sona erdirecek gelişme Pezeşkiyan resmen ilan etti Savaşı sona erdirecek gelişme! Pezeşkiyan resmen ilan etti
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım AK Parti Genel Sekreteri İnan: Karşıyaka Stadı’nı yapın, ilk alkışlayan biz olalım
İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı
Siirt’te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti Siirt'te halı sahada fenalaşan kişi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek Netanyahu'dan manidar savaş mesajı: İran rejimi bence içten çökecek
Küresel kriz kapıda İran’dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
Çin’de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti Çin'de tünel inşaatında patlama: 4 işçi hayatını kaybetti
Markette infial yaratan olay Görüntüyü izleyen polis harekete geçti Markette infial yaratan olay! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
ABD Büyükelçiliği Caracas’ta yeniden açıldı ABD Büyükelçiliği Caracas'ta yeniden açıldı

00:26
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
Nihat Kahveci tarihi zaferden sonra kendinden geçti
00:19
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
İbrahim Hacıosmanoğlu 3 kelime ile Dünya Kupası'ndaki hedefimizi açıkladı
00:08
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
Neler yaptın öyle Uğurcan! Bütün Türkiye onu konuşuyor
23:53
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
23:42
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
23:42
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda
23:09
Vincenzo Montella tarihe geçti
Vincenzo Montella tarihe geçti
22:17
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler
21:38
İran’dan, Suudi Arabistan’da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
İran'dan, Suudi Arabistan'da ABD’li pilotların bulunduğu bölgeye saldırı
20:20
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
Brent petrol, 105 doların altına geriledi
