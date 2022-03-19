Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti - Son Dakika
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Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti

19.03.2022 15:44
Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Rus milyarder Roman Abramovich'in, Süper Lig takımı Göztepe'yi satın alacağı iddia edildi. İngiliz basını, Abramovich'in son günlerde Türkiye ziyaretlerini Göztepe'ye bağladı.

AB, ABD ve İngiltere'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaptırımlara maruz kalan Roman Abramovich için İngiliz ve İspanyol basınında çok ilginç iddialar ortaya atılıyor. Ünlü milyarderin bu süreçte iki kez Türkiye'yi ziyaret etmesi bomba haberlerin de ortaya atılmasına neden oldu.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

CHELSEA'DEN SONRA GÖZTEPE

İngiliz basını Rus oligarka ait iki mega yatın Türkiye'ye doğru yola çıktığını duyurdu. Karadağ'da bulunan Solaris isimli yatla, Cezayir açıklarında bulunan Edipse isimli yatın İstanbul Boğazı'ndan geçerek Rusya'ya yol alacakları belirtildi.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

HEDEFİ GÖZTEPE

Akşam'ın İngiliz ve İspanyol basınından aktardığı haberde şu önemli ayrıntılara yer verildi: "Ünlü Rus işadamı Roman Abramovich de Türkiye'de daha kalıcı işler yapmak için bir futbol takımı satın almayı planlıyor. Roman Abramovich'in 2003teki Chelsea gibi 1950'lerden beri lig şampiyonluğu kazanmamış olan Göztepe Spor Kulübü için teklif verebileceği tahmin ediliyor. Abramovich, Chelsea'nin satışından sonra bu konudaki planlarını yürürlüğe koyacak.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

RİCKETTS AİLESİ ÖNE ÇIKTI

Chelsea için teklif verme süresi dün gece sona erdi. Kulübün satışını üstlenen ABDli Raine Group, çok sayıda teklif bulunduğunu ve bunların sayısını 4'ü düşürmeyi planladığını söyledi. İngiliz basını, Müslüman karşıtı görüşleriyle bilinen Ricketts Ailesinin satış için ön plana çıktığını da vurguladı.

Spor dünyasında yer yerinden oynadı! Abramovich, Chelsea'yi satıp Süper Lig'den takım alıyor

ABD'DE 1.3 MİLYAR DOLAR

Rus milyarder Roman Abramovich'in 2001 ve 2016 yıllan arasında ABD şirketlerine gizlice en az 1,3 milyar dolar yatırım yaptığı iddia edildi. Söz konusu şirketlerin kurumsal yapılarında sürekli değişiklik yaparak, bu durumu gizledikleri de öne sürüldü.

PORTEKİZ'E KISITLAMASI YOK

Portekiz basını Abramovich'in, Portekiz'e seyahat etmesi konusunda bir kısıtlama olmadığını duyurdu. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramovich'e karşı AB düzeyinde kararlaştırılan tüm yaptırımları uygulayacağını ancak vatandaş olduğu için ülkeye girişini yasaklayamayacağını söyledi.

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