Adana haberi... Adana Demirspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Adana ekibi maç hazırlıklarını sürdürüyor.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, mavi-lacivertlilerin antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Montella, geçen hafta 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında genel olarak takımın isteğinden ve oynama tarzından memnun olduklarını belirterek, sadece galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu söyledi.

Gelecek haftaki Kasımpaşa maçının önemli olduğunu belirterek, "O yüzden konsantreyiz, hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda Adıyaman FK ile 18 Ekim'de oynayacakları maçın hatırlatılması üzerine Montella, hedeflerinin her zaman maçları kazanmak olduğunu belirtti.

Montella, "Kupada da aynı şekilde. Kupada hak eden ama oynamayan futbolcularımızı oynatmak, onlara dakika kazandırmak hedefimiz." diye konuştu.

VAR hakkında görüşleri sorulan Montella, "VAR'da bazen pozisyonlar çok net olmasına rağmen farklı değerlendirilebiliyor. O yüzden bazen sizin aleyhinize bazen de rakibin aleyhine kararlar çıkabiliyor. Bu nedenle bazen mutlu etse de bazen çok gerebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Samet Akaydın: "Kasımpaşa maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz"

Savunma oyuncusu Samet Akaydın, son iki haftada sahada oynadıkları oyun ile skorun birbirini tutmadığını ifade etti.

Her iki maçta da takım olarak gayet iyi oynadıklarını düşündüğünü anlatan Akaydın, şöyle dedi:

"Bazı şansızlıklar oldu, gol bölgesinde bazı sıkıntılar oldu, atamadık. Beraberlikler artık bizi sevindirmiyor. Zirveye alıştık diyebilirim, zirveye oynamak istiyoruz. Çok çalışıyoruz. Takım olarak çok istiyoruz. Bu haftaki Kasımpaşa maçıyla bir çıkış yakalamak istiyoruz. O maçı kazandıktan sonra inşallah zirveden kopmayacağız diye düşünüyorum."

Akaydın, disiplinli bir takım olduklarını, iyi de çalıştıklarını, her zaman galibiyet için deplasmana gittiklerini belirtti.