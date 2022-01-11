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Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı - Son Dakika

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

11.01.2022 13:26

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki Ahmet Çalık, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Otoyolda bariyerlere çarpmadan aracı şarampole yuvarlandıktan sonra takla atan Çalık'ın aracında emniyet kemeri kullanmadığı, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı bu yüzden de araçta fırladığı iddia edildi. Görgü tanıklarının iddiası büyük ses getirirken Çalık'ın Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği de öne sürüldü.

Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara- Niğde yolunda kontrolden çıkıp, bariyerlerin olmadığı bölümden şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta fırlayan ve tek başına yolculuk yapan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

İKAZ SESİNİ KAPATMAK İÇİN KEMERİN TOKASINI TAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Olay yerine yardıma giden kişiler, araç içerisinde başka kimsenin olup olmadığını kontrol ettiklerinde emniyet kemeri kullanmadığını, ikaz sesini kapatmak için de emniyet kemerini kesip tokasını taktığı iddia edildi.

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

ANKARA'YA NİKAH TARİHİ ALMAYA GİTMİŞ

Ayrıca Çalık'ın, bugün takımın izin günü olduğu için şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara'ya nikah tarihi almaya gittiği bildirildi.

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

AHMET ÇALIK'IN FUTBOL KARİYERİ

Futbola 2004 yılında Gençlerbirliği altyapısında başlayan Ahmet, 2011'in yaz mevsiminde profesyonel olup A takıma yükseldi. A takımın sezon hazırlık kamplarına, bazı antrenmanlara ve resmî müsabakalara takımı ile çıksa da ilk sezonunda Gençlerbirliği'nin A2 Takım'da görev yaptı. Aynı sezon sadece 3 Türkiye Kupası maçında sahada yer aldı.

KULÜBÜNE PARA KAZANDIRDI

2012-13 sezonunda, 21 Nisan 2013'te Fenerbahçe ile oynanan Süper Lig maçında ilk kez a takım forması giydi. 2013-2014 sezonunun devre arasında, Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu'nun 14 Ağustos 2013 tarihindeki toplantısında yürürlüğe koyduğu "Genç Futbolcu Teşvik Sistemi'ne göre, Süper Lig'de 1,170 dakika sahada kalma başarısı gösteren Ahmet Yılmaz Çalık, kulübüne 150 bin lira kazandırdı.

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

2020'DE GALATASARAY'DAN AYRILDI

2016-17 sezonu ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer oldu. Ekim 2020'de Galatasaray ile olan sözleşmesini kulübe 1,1 milyon lira ödeyerek feshetti. 4 Ekim 2020'de Konyaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili kahreden iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

17 yaş altı milli takımdan itibaren sıklıkla milli takımlara çağrılan Ahmet, 3 kez Türkiye U-16, 14 kez Türkiye U-17, 6 kez Türkiye U-18 16 kez Türkiye U-19 ve 6 kez de Türkiye U-20 forması olmak üzere toplam 45 kez milli formayı giyerken bu müsabakalarda 3 gol kaydetti. 17 yaş altı millî takımla 2010 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılan Ahmet'in de yer aldığı Türkiye, yarı finalde İspanya tarafından elendi. 20 yaş altı millî takımla 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na katılan Ahmet, Son 16'ya kalma başarısını yakaladı. Türkiye 21 yaş altı milli futbol takımı formasını da ilk kez 2009 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamındaki Malta U-21 maçında giydi. Türkiye milli futbol takımı formasını da ilk kez 17 Kasım 2015 tarihinde Yunanistan ile oynanan özel maçta giydi.

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Konyaspor, Türkiye, Tragger, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ahmet Çalık'ın ölümüyle ilgili üzücü iddia: Emniyet kemeri takılı değildi, ikaz sesini kapatmak için toka takmıştı - Son Dakika
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