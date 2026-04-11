AKRA Gran Fondo Antalya Tırmanış Etabıyla Başladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 22:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İlk kez tırmanış etabı ile başlayan AKRA Gran Fondo Antalya'da sporcular kıyasıya mücadele etti.

AKRA Gran Fondo Antalya, organizasyon tarihinde ilk kez yer alan ve tırmanış performansının ön plana çıktığı Fraport TAV Antalya Airport etabıyla başladı.

Kemer Olbia Parkı'ndan saat 16.00'da verilen start ile başlayan 17,81 kilometrelik etap, Olympos Teleferik'te sona erdi. Yarışın startını; Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Barut, Fraport TAV Antalya Airport Genel Müdürü Deniz Varol, AG Tohum Genel Müdürü Burak Gönen, BHM Otelcilik Operasyon Direktörü Asım Burak Kıpçak ve AKRA Kemer Hotels Genel Müdürü Emre Bora Baran verdi.

TIRMANIŞ ETABINDA DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

Fraport TAV Antalya Airport tırmanış etabında dereceye giren sporcular şu şekilde:

Kadınlarda 0: 34: 25.90 dereceyle Şeniz Pamuk birinci, 0: 35: 45.10 ile Aylin Yüce ikinci, 0: 36: 18.73 ile de Rus sporcu Viktoryia Aleksandrova üçüncü oldu. Erkeklerde ise 0: 27: 59.03'lük dereceyle Oleg Dereviagin birinci, 0: 28: 54.54'lük dereceyle Ömer Faruk Yılmaz ikinci, 0: 29: 13.22'lik dereceyle de Evgenii Arinin üçüncü geldi.

KEMER BELEDİYE BAŞKANI NECATİ TOPALOĞLU: GÜZEL BİR DOĞADA HERKES ÇOK MUTLU

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, sporcuların Kemer'in doğal güzellikleri içinde yarışmasının ayrı bir değer yarattığını dile getirerek, "Bu sene 8'incisini düzenliyoruz. Bu kadar güzel bir doğada herkes çok mutlu. Az önce burada da gezerken her şeyin çok güzel olduğunu gördüm. 15 ülkeden 578 sporcumuz katılıyor. Bu yıl ilk defa da tırmanış etabıyla devam edeceğiz. Tüm ortam güzel, sporcular güzel, hava güzel, inşallah da start verdikten sonra güzel bir yarış olacaktır. Tüm sporculara başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

HALUK ÖZSEVİM: İLK DEFA TIRMANIŞ ETABINI EKLEDİK VE İLGİ DE ÇOK GÜZEL

AKRA Gran Fondo Antalya Proje Koordinatörü Haluk Özsevim, organizasyona bu yıl ilk kez eklenen tırmanış etabının heyecan verici bir yenilik olduğunu belirterek, "Daha önce biliyorsunuz biz bu tırmanış etabını Tour of Antalya'da profesyonel sporcularla yapmıştık ve çok beğenilmişti. Değerli partnerim Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, 'bu sene Gran Fondo'ya ek bir şey yapalım' dedi ve tırmanış fikrini öne attı. Bizim de organizasyon komitesi olarak çok hoşumuza gitti. Biraz araştırıp sporculardan da olumlu tepkiler alınca bugün ilk defa tırmanış etabını ekledik ve ilgi de çok güzel. Zor da bir yarış olacak. Benim beklentim, önümüzdeki senelerde Gran Fondo'ya katılan amatör yarışçılar bu tırmanmada ödül aldıkça onlar açısından sportif bir ayrıcalık olacak diye düşünüyoruz. Burada yarışı bitirmek, hatta kürsü yapmak ayrı bir özellik diye umuyoruz. O yüzden hem hava çok güzel, ortam çok güzel, keyifli bir yarış olacağını düşünüyorum" dedi.

'KEMER'DE BU İŞİ FESTİVAL HALİNE GETİRMEYİ DE PLANLIYORUZ'

Katılımcı sayısına da dikkat çeken Özsevim, "Bu sene bizi çok mutlu eden bir durum var. Günümüz gerçeklerine baktığımız zaman ekonomik şartlar zorlaştı ve bir de savaş ortamı var dünyada. Buna rağmen 578 sporcuyla start vereceğiz. 15 ülkeden de katılım var ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Zaten kısa etabımız da kendi çapında çok güzel, uzun etabımız da efsane. Bütün sporcular da bitirmesi zor ama çok keyifli bir etap olduğunu söylüyor. Önümüzdeki yıllarda hedefimiz; bu bisiklet etkinliğini baz alarak, Kemer'de bu işi festival haline getirmeyi de planlıyoruz. Bu yüzden de bu sene 2 güne çıkardık. 8 yıldır aynı sponsorlarla düzenlediğimiz organizasyonumuz başta valiliğimiz olmak üzere belediyelerimizin de desteğiyle sürdürülebilirlik anlamında çok önemli bir konumda. Daha da büyülterek, bir festival havasına getirerek binler, iki binler, üç binler gibi sporcu katılımı bekliyoruz" diye konuştu.

AYDIN AYHAN GÜNEY: İLK KEZ BİR TIRMANIŞ YARIŞI EKLEDİK

AKRA Gran Fondo Antalya Genel Direktörü Aydın Ayhan Güney, organizasyonun yıllar içinde önemli bir spor kültürü oluşturduğunu vurgulayarak, "2014 yılında Türkiye'ye ilk kez Gran Fondo'yu getirdikten sonra çok hızlı büyümeye başladı. Şu an Türkiye'de onlarca bu tür amatörlere açık yarışlar olmaya başladı. Bu iki yönden bizleri sevindiriyor. İlki bu yarışları ayakta tutacak kadar sporcumuzun oluşması. Türkiye'de amatör şekilde bisiklet yarışlarına katılanların sayısı binleri geçiyor. İkincisi de bu kadar yarışı organize edebilecek ekiplerin oluşması. Bu tabii Türk sporu ve bisiklet sporu açısından çok önemli. Ayrıca gelecekte yeni sporcuların yetişmesi için de önemli bir konu. Bunun da artarak devam etmesi gerekiyor. Gran Fondo'lar günlük yarışlar olduğu için bunu biraz daha festival havasına çevirebilmek için bu defa ilk kez bir tırmanış yarışı ekledik. Bunun için de Kemer çok ideal. Çünkü Tahtalı bunun için mükemmel bir parkur. Bu parkura ilgi de yüksek ve sporcuların da keyif alacağından eminim" ifadelerini kullandı.

'BU TÜR ÇOKLU KATILIM ORGANİZASYONLARI, MUTLAKA ŞEHİRDE BİR SPOR TURİZMİ OLUŞTURUYOR'

Spor turizminin önemine de değinen Güney, "Bu tür çoklu katılım, amatörlere açık ve çok fazla sporcunun yer aldığı organizasyonlar mutlaka şehirde bir spor turizmi oluşturuyor. Bu sadece bisiklette de değil, maratonlarda veya satrançta da bunu görüyoruz. O şehirde yapılan bir organizasyon özellikle turizm alt yapısı güçlü, düşük sezondaki turizm merkezlerinde bir katkı sağlıyor. Bugün de sporcular ve onların yakınları, basın mensupları, organizasyon ekipleri, yani 2 bin kişiye yakın bir grup var. Bu grup sonuç olarak burada kalıp, burada zaman geçiriyor ve bu da şehir ekonomisine bir katkı sağlıyor. Bu sayılar ne kadar yükselirse katkı da o kadar çoğalıyor. Kapadokya Ultra Trail, Çeşme Yarı Maratonu, Gran Fondo gibi organizasyonlar şehre çok ciddi katkı sağlıyor. Avrupa'ya baktığımız zaman da 35-40 bin kişinin katıldığı organizasyonlar var. Bütün bir şehir bir yıl boyunca buna hazırlanıyor. Umuyorum ki gelecekte Türkiye'de de bu tür büyük ve halkın çok rağbet gösterdiği organizasyonlar olacak. Spor turizmi diye de yıllarca konuştuğumuz şey de bu zaten" dedi.

SPORCULAR YARIN 98 KM VE 48 KM ETAPLARINDA PEDAL ÇEVİRECEK

Yarın organizasyonun ana yarışları 98 kilometrelik AKRA Parkuru ile 48 kilometrelik AG TOHUM Parkuru koşulacak. Her iki parkur da Kemer Olbia Parkı'ndan start alacak ve aynı noktada sona erecek. 98 km'lik AKRA Parkuru saat 08.00'de, 48 km'lik AG TOHUM Parkuru ise saat 08.30'da start alacak. Organizasyonun ödül töreni de saat 14.00'te Kemer Olbia Parkı'nda düzenlenecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Antalya, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 23:52:44. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.