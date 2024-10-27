Alanya\'da Avrupa Triatlon Kupası gerçekleştirildi

Spor

ALANYA'nın bu yıl 33.'üncüsüne ev sahipliği yaptığı Avrupa Triatlon Kupası; yaş grupları, elit erkek, elit kadın ve halk triatlonu kategorilerinde 26 ülkeden 367 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Triatlon Federasyonunun organizasyonunda, Alanya'da 33 yıldır kesintisiz olarak sürdürülen Alanya Avrupa Triatlon Final Kupası Yarışması gerçekleştirildi. Galipdere Halk Plajı'ndaki ilk düdük ile Ulusal Yarışlar etabı 165 sporcunun boy göstermesiyle başladı. Sporcular 750 metre yüzme parkuru ile mücadeleye başladı. Arkasından da 20.1 kilometrelik bisiklet etabına geçildi. Bisikletin akabinde sporcular koşu etabına geçerek, toplamda 4.8 kilometrelik koşu etabıyla yarışmayı bitirdi. Ulusal Yarışlar etabının ardından Halk Triatlonu, Elit Kadınlar ve Elit Erkekler Avrupa Triatlon Kupası'nda mücadele başladı. 26 ülkeden 70 elit erkek, 49 elit kadın sporcunun boy gösterdiği mücadelede elit kadınlar da 56 dakika 38 saniye ile birinci Almanya'dan Julia Bröcker, 56 dakika 52 saniye ile ikinci İngiltere' den Annabel Morton, 56 dakika 53 saniye ile üçüncü İtalya'dan Angelica Prestia oldu.

ELİT ERKEKLERDE ALTIN MADALYANIN SAHİBİ THOMAS HANSMAENNEL

Elit erkeklerde 50 dakika 58 saniye ile birinci Fransa'dan Thomas Hansmaennel, 51 dakika ile Fransa'dan Guillaume Hay ikinci ve 51 dakika 5 saniye ile yine Fransa'dan Basile Fouchard üçüncü oldu.

DERECEYE GİREN SPORCULAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Yarış sonunda ödül seremonisi gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara ödüllerini; Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Avrupa Triatlon Yarış Direktörü ve Komite Üyesi Herwig Grabner, Türkiye Triatlon Federasyonu As Başkanı Ali Baş, Alanya Belediye Başkan Danışmanı ve Organizasyon Koordinatörü Abdurrahman Açıkalın, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Antalya Gençlik Spor İl Müdür Vekili Buğrahan Bozkurt, Alanya Belediyesi Spor İşleri Müdürü Levent Uğur, Alanya Belediyesi Meclis Üyeleri ve yetkililer verdi.