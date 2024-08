Alanyaspor ve Göztepe Berabere Kaldı

Spor

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Alanyaspor sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın tamamında üstün olan tarafın Alanyaspor olduğunu belirten Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ilk yarıda aceleyle yanlış paslar yaptıklarını söyledi. Tekke, "Maçın tamamında üstün olan taraf Alanyaspor takımıydı. İlk yarı özelinde üçüncü bölgede acele paslarımız, setin oyunumuzu bozucu acele ve yanlış paslarımız. Rakibimizin sadece ilk yarı boyunca taçtan ki ona da çok çalışmıştık ama yediğimiz gol taçtan oldu. İkinci yarının başlangıcı da bizim açımızdan çok iyi başladı" dedi.

"BU TAKIM BİR SERİ TUTTURACAKTIR"

Oyuncularını tebrik eden Tekke Alanyaspor'un seri tutturacağına inandığını bunun için biraz daha zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Tekke şunları söyledi:

"İkinci yarının son bölümünde risk aldığımız anlarda rakibimizin doğal olarak kazandığı 2-3 tane kontra atağı var. Hızlı hücumu var ki böyle de mağlup olabilirdik. Ama geneli ile ilgili maçın genelinde her şeyiyle sayısal, istatiksel, oyunsal organizasyonuyla beraber her şeyiyle oyuncularım elinden geleni yaptılar. Hepsini tebrik ediyorum. Yine kaybettiğimiz 2 puan var ama bu takım Allah nasip ederse inşallah bir seri tutturacaktır, başlayacaktır. Bunu yapmamız lazım. Bu bizim güvenimizi arttıracaktır. Daha iyi oyunlar çıkacaktır. Ama şu ana kadar 3 haftadır oyun olarak oyuncularıma performans olarak söyleyeceğim çok az şey var. Dolayısıyla hepsinin ayağına sağlık, 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz ama iyi yolda olduğumuzu biliyorum. Ki ben her zaman söylüyorum. Takım kadrosuyla alakalı sayısal problemlerimiz var, mevkisel problemlerimiz var, beklediğimiz oyuncular var. Umarım kısa sürede gelirler, gelenler daha hazır halde olur bu arada. Dolayısıyla biraz daha zamana ihtiyacımız var çok daha iyi olmak için. Şu an için biz gayet iyiyiz. Çok daha iyi olmak için biraz daha zamana ihtiyacımız var."

STOİLOV: BERABERLİK GERÇEKÇİ BİR SKOR DİYEBİLİRİZ

Beraberliğin gerçekçi bir skor olduğunu belirten Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, "İki takımın mücadelesi sahada vardı. Öyle diyebiliriz. İki takım da gerçekten kazanmak için oynadı ve bunu istedi. Alanyaspor daha fazla topa sahip olan taraftı ama biz daha fazla net fırsatlar yakaladık. Özellikle sonlara doğru 2-3 tane çok net fırsat yakaladık. Bunları gole çevirmemiz gerekiyordu fakat maalesef başaramadık. Bence bu iki takım mücadelesinde beraberlik gerçekçi bir skor diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"TÜM TARAFTARLARIN BU ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Süper Lig'in 2'nci haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçının ardından İzmir ekibine 2 maç seyircisiz oynama cezası vermesiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Stoilov, "Öncelikle ben şöyle düşünüyorum. Futbol taraftarlar içindir. Her statta zaten Passolig uygulaması var. Herkeste bu kartlar var. Orada 2-3-4 kişi bir sıkıntı yaratıyorsa, bundan dolayı bütün taraftarları cezalandırmak kabul edilemez. Bence kişisel bir ceza uygulanmalıydı. Ama tüm taraftarların bu şekilde cezalandırılması benim açımdan kabul edilemez. Bence aynı zamanda federasyon biraz daha esnek olmalı diye düşünüyorum. Sadece bizim kulübümüz açısından değil, tüm kulüplerde bir iki kişinin yaptığı şeyden dolayı bütün taraftarlar, gelen bütün sevdalılar kesinlikle cezalandırılmamalı. Zaten Passolig var. Kimin ne yaptığı her şey ortada. Bunlar biliniyor. O yüzden buna göre polisler var. Yakalanabilir, gerekli cezalar verilebilir ama bir kişisel olaydan dolayı kesinlikle tüm taraftarlara ceza vermek kesinlikle benim açımdan kabul edilemez. Çünkü futbolun taraftarlar olmadan bir hiç olduğunu düşünüyorum. Taraftarlar gerçekten futbol açısından çok değerli ve bizler bütün futbolseverler insanları nasıl sahaya getiririz diye çalışıyoruz. Sürekli bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz. Nasıl statları daha fazla doldururuz diye. Ama bu şekilde bütün stattaki taraftarların cezalandırılması gerçekten çok üzücü. Ben gerçekten böyle bir konuyla ilgili yorum yaptığım için üzgünüm. Ama dediğim gibi federasyon daha esnek olmalı. Yani kişisel yaptırımlar ve cezalar olmalı. Kesinlikle bütün taraftarlar bundan dolayı cezalandırılmamalı. Yoksa taraftarların olmadığı her hafta bu tarz uygulamalar olursa zevksiz bir futbol karşımıza çıkar. Pandemi döneminde olduğu gibi Covid döneminde olduğu gibi böyle boş statlarda oynamanın hiçbir zevki olmaz ve taraftarları olmadı mı futbolun hiçbir zevki kalmaz" diye konuştu.