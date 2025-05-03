Alanyaspor ve Kayserispor 1-1 Beraberlik - Son Dakika
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Alanyaspor ve Kayserispor 1-1 Beraberlik

Alanyaspor ve Kayserispor 1-1 Beraberlik

Süper Lig'de Alanyaspor, Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Goller Attamah (KK) ve Civelek'ten geldi.

03.05.2025 18:27
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Alkın BİRİCİK/ ALANYA (Antalya), ?

STAT: GAİN Park Stadyumu

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Bersan Duran, Samet Çavuş

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Cordova, Vilhena, Hwang (Dk. 74 Efecan Karaca), Sporar

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Jeanvier (Dk. 46 Bourabia), Carole, Karimi, Attamah, Ramazan Civelek (Dk. 80 Baran Ali Gezek), Kartal Yılmaz (Dk. 81 Uzodimma), Cardoso (Dk 90+2 Hasan Ali Kaldırım), Talha Sarıarslan (Dk. 68 Mane)

GOLLER: Dk. 30 Attamah (Alanyaspor) (KK) – Dk. 52 Ramazan Civelek (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Kartal Yılmaz, Hosseini, Karimi (Kayserispor) – Richard (Alanyaspor)

Süper Lig'in 34'üncü haftasında Alanyaspor sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.

12'nci dakika Kayserispor'da Carole'nin kaleci Bilal Bayazit'e dönmek istediği topta araya giren Alanyaspor'dan Janvier, ceza sahasına kadar topu sürüp kaleci Bilal Bayazit ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Bilal Bayazit topu ayağıyla çelerek golü engelledi.

25'inci dakikada sol taraftan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasıyla topla ceza sahası çaprazında buluşan Cordoso'nun şutunda top az farkla dışarı çıktı.

30'uncu dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine gönderdiği yerden ortaya ters vuruş yapan Kayserispor savunmasından Attamah, topu kendi kalesine gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

52'nci dakikada Kayserispor skoru eşitledi. Sol taraftan gelişen atakta Carole'ün pasında ceza sahası dışında topa buluşan Ramazan Civelek'in sert vuruşu fileleri havalandırdı: 1-1

71'inci dakikada Alanyaspor'un sol taraftan kullandığı kornerin ardından ceza sahası yayının gerisinde bulunan Janvier'in vuruşunda topa topuğuyla yön veren Cordova'nın vuruşunu kaleci Bilal Beyazit çıkarttı.

79'uncu dakikada Kayserispor'un sol taraftan gelişen atağında içeri sokulan Cardoso'nun vuruşu kaleci Ertuğrul Taşkıran'ın müdahalesine rağmen ağlara doğru giderken Alanyaspor'dan Balkovec'in müdahalesiyle top çizgiden oyun alanına döndürüldü.

Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Alanyaspor ve Kayserispor 1-1 Beraberlik - Son Dakika

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