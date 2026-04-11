Alanyaspor ve Trabzonspor 1-1 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 29'uncu haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadeleyi değerlendirdi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira açıklamasında, "Bizim için iyi bir puandı. İlk 20–25 dakika çok zor oldu. Ofansif anlamda farklı bir şey denedik ama ilk 20–25 dakika bunu tam olarak yapamadık. Daha sonra değiştirdik, düzenlemeler yaptık ve maça dahil olabildik. Defansif anlamda da küçük düzeltmeler yapmak zorunda kaldık. Çünkü Trabzonspor'un 4-4-2 oynayarak iki stoperle oyun kuracağını düşündük. Daha sonra çoğu zaman iki stoperin yanına bir oyuncu ekleyerek üçlü şekilde oyun kurdular. Bu yüzden ilk 20–25 dakikada zorluk yaşadık ve Trabzonspor bizden daha üstün oynadı. İlk yarıyı bu şekilde bitirdik. Devre arasında yapmamız gereken değişiklikleri ve düzenlemeleri konuştuk. İkinci yarıda daha iyi bir oyun sergiledik. Oyunu kurmaya başladık ama zaman zaman basit top kayıpları yaptık ve bu da bize zorluklar yaşattı. Bunun sebebi de bizim oyun oynama isteğimizdi. Çünkü sadece uzun toplarla oynayıp koşarak futbol oynamak istemiyoruz. Bu futbol değil. Biz oyun oynamayı, gerçek futbol oynamayı seviyoruz" dedi.

'O GOLÜ YEMEMEK ZOR DEĞİLDİ, TAMAMEN BİZİM HATAMIZDI'

Çalıştıkları yerden gol yediklerini söyleyen Pereira, "Hafta boyunca çalıştığımız bir yerden gol yedik. Ortalarda iyi olduklarını konuşmuştuk ve buna çalışmıştık ama maalesef o şekilde golü yedik. Aslında o golü yememek zor değildi. Bu tamamen bizim hatamızdı. Ama bunlar futbolda olabiliyor. Bu takımla ilgili en sevdiğim şey şu: Hiçbir zaman pes etmiyoruz. Bugün de pes etmedik ve oyuna devam ettik. Penaltıdan sonra golü bulduk. Penaltı çok netti. Golü attık ve mücadeleye devam ettik. Trabzonspor evet daha fazla topa sahip oldu, daha fazla pas yaptı. Çok iyi bir takım. Biz de defansif anlamda çok iyi işler çıkardık. Geçişlerde biraz daha doğru kararlar verebilseydik, daha kaliteli oynayabilseydik İzzet ve İbrahim Kaya ile bir iki gol daha bulabilirdik. Bir puan için mutlu değiliz, aslında bir puan yeterli değil. Ama mutsuzum da diyemem. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynadık ve o takımdan bir puan aldık. Bu şekilde son 5 maçtır üst üste puan alıyoruz. Tabii ki daha fazla galibiyet almak isterdim ama mücadele ediyoruz ve hedefimize ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

FATİH TEKKE: ONLAR KALEMİZE GELMEDEN 2 PUAN KAYBETMİŞ OLDUK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise, "Üzücü bir gün ama oyun olarak her şeyiyle domine ettiğimiz, her şeyiyle istediğimizin olduğu bir maçtı. Pozisyonlarda kısırlık var, evet ama oyun olarak her şeyiyle çok beğendiğim bir maç. Sonuç olarak onlar kalemize gelmeden biz 2 puan kaybetmiş olduk. Eksiklerimiz var ama her şeye rağmen kazanmamız gereken bir maçtı. Üzgünüz ama gerçekten zor bir deplasmanda iyi bir oyun oynadık. Oyuncularıma da söyledim; evet üzülelim ama haftaya yine zor bir maç var. Her maç zor oluyor, kolay maçımız yok. Ön tarafta biraz daha kreatif dediğimiz oyuncuların performansına ihtiyacımız var. Bugün açıkçası o istediğimiz olmadı. Alanyaspor'un burada oynadığı maçlarda genelde üstün olduğu bölümler çok olur ama bu maçta onlar adına bu hiç olmadı. Bence çok iyi hazırladığımız bir maçı oynadık ve benim en çok üzüldüğüm şey de bu. Çok iyi hazırlandık, istediğimiz gibi geçti ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. Yapacak bir şey yok. Üzüleceğiz, sonra haftaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'HAKEMLERİ ETKİLEYEN AÇIKLAMALAR YAPILIYOR'

Hakemlerle ilgili açıklamaların yapıldığı ve kendi tarzının bu olmadığını söyleyen Tekke, "Devre arası öncesi pozisyonda faul verdi ve bitirdi. Devre arasında hakeme sordum, 'Ben bitirdim' dedi. Ben de 'Faul çaldın ve bitirdin gibi oldu' dedim. Neticede hakemin söylediğine inanmak durumundayım. Ama penaltı pozisyonunu izledim. Kural olarak ele değme penaltı diyor ama futbolu yorumlayarak bakarsak… Oyuncu elini topun olduğu bölgeye değil, rakibin önüne geçmek için koyuyor. Çok küçük bir dokunuşla verilen enteresan bir penaltıydı bana göre. Herkes bu konuda beni eleştirebilir ama bu benim yorumum. Futbol yorumu içinde bunun penaltıyla uzaktan yakından alakası olmadığı da söylenebilirdi bana göre. Ama diğer tarafta hakemlerle ilgili konuşmalar… Sürekli hakemleri etkileyen, kaygılarını artıran açıklamalar yapılıyor. Benim tarzım bu değil. Ben daha çok oyun içinde gördüğüm ve yaşadığım anları yorumlarım. Bugünkü penaltı pozisyonunda kural penaltı diyor gibi gözüküyor ama biraz futbol yorumu katılsa farklı değerlendirme yapılabilirdi. Ben Premier Lig'i de çok izliyorum; benzer pozisyonlar orada neden verilmiyor? Bunları da düşünmek lazım. Ama hakemlere de yardımcı olmak gerekiyor. Dünya futbolunun geldiği noktada hakemlerin de kendilerini biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Dünya Kupası'na hakem gönderemiyorsak, burada bir problem var demektir. Hakem, hakim, hekim konusu çok can yakıyor. Hepsinin yaptığı hata can yakıyor. Dolayısıyla önce duyguların, psikolojinin ve kimliğin daha sağlam olduğu bir zeminde hakemlerin sahaya çıkması gerekiyor. Ama ülkede ne kadar konuşursak konuşalım, bunlar konuşulmuyor. Yine 'o girdi, bu çıktı' deniliyor. Türkiye bunları seviyor. Eleştirmeyi, boş bardağın boş tarafından bakmayı seviyoruz. Ama ben bugün yine oyunda kalıp değerlendirdiğimde, genel hatlarıyla çok iyi çalıştığımız, çok iyi hazırlandığımız bir maç oynadık. Bu insanları kızdırabilir ama bugün olmadı. Dün olmuştu, bugün olmadı. Ön taraftaki oyuncularımızın performansı yeterli değildi. Normalde değiştirmem gereken oyuncular vardı ama kulübümüzde kenar oyuncusu sıkıntımız var. Bu yüzden giren oyuncular da istediğimiz katkıyı veremedi. Genel hatlarıyla baktığımızda Alanyaspor'un bütün maçlarını izledim. Bu maçta kalemize hiç gelmediler ama biz 2 puan kaybettik. Bazen ne yaparsanız yapın olmaz. Bu da öyle bir gün. Bu benim inancım; Allah'ın izniyle oluyor. Bugün nasibimiz buymuş. Çalışmaya, hazırlanmaya, adım adım ilerlemeye devam edeceğiz" diye konuştu.