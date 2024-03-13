Ali Koç, Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesini istiyor

Spor

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın da kabul etmesi halinde 7 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değiştirilmesinin doğru olacağını düşündüklerini söyledi.

Ali Koç, Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Koç, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeleri halinde Süper Kupa finalinin ertelenmesi için başvurup başvurmayacakları sorusu üzerine, "Takvim çok üste üste geldi. Tarihi belirlerken diğer tarihleri göz önünde bulundurmadık. Bizim bu turu geçmemiz ülkemizin 9'unculuğu için çok çok önemli. Ülke menfaatleri açısından rakibimizin de kabul etmesi halinde yeni bir tarih bulunmasının çok daha doğru olacağını arkadaşlarla aramızda konuştuk. Ahmet Bey bu konuda belli tarihler üzerinde çalışıyor. İnşallah turu geçeriz. 'Bu turu geçtik.' öz güveni beni korkutuyor. Yarın UEFA Başkanı da maçımıza geliyor. 'Evde izleyelim diyecektim' ama diyemedim. Bana bir sözü vardı maç seyretmek için. İnşallah tur atlayacağız. Başvuru yapmadık, yapacağız. Turu geçersek yeni vereceğimiz tarih de etkilenebilir. Bu turu geçelim." diye konuştu.

Ayasofya Stadı'nda final oynamayı Türk milletinin her ferdinin isteyeceğini aktaran Koç, "Bir Türk takımının, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, ismi Ayasofya olan bir statta final oynamasını herkes ister. Kim olursa olsun. Bunları konuşmak için çok erken. Hem ligde hem kupada finale de gidebilirsin, dört gün içinde iki kupadan da olabilirsin. Öyle bir ince ipin üzerinde yürüyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün kurduğu kumpaslardan işinize geleni kabul etmeniz riyakarlıklarınızın en büyük örneği"

Ali Koç, 3 Temmuz sürecinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) kurban edildiklerini, en iyi dönemlerinde maddi, manevi olağanüstü zararlar yaşadıklarını söyledi.

FETÖ'ye karşı ilk mücadeleyi Fenerbahçe'nin başlattığını belirten Koç, "Başkanımız 'Memleket elden gidiyor' dedi. Sulandırdınız. Maddi, manevi olağanüstü zararlar yaşadık. Takım otobüsümüz kurşunlandı, katliamdan döndük. Bu terör örgütüne kurban verilen tek kulüp Fenerbahçe. En iyi dönemimizdi. Federasyonla mahkemedeyiz tazminat için. Her türlü oyunu oynuyorlar uzatmak için." diye konuştu.

Organize bir kötülükle mücadele halinde olduklarını aktaran Koç, sarı-kırmızılı kulübe "er meydanına çıkma" teklifini yineledi.

Galatasaray'a 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve birçok kumpas hakkında ne düşündüklerini soran Koç, "FETÖ'nün kurduğu kumpaslardan işinize geleni kabul etmeniz sizin riyakarlıklarınızın en büyük örneği. İçişleri Bakanlığının kırmızı listesinde olan efsaneler var. Zekeriya Öz'ün, Mehmet Baransu'nun Galatasaraylı olması tesadüf mü? Teröristbaşının 'Dua ve himmetle ayağa kaldırmamız gereken kulüp.' dediği kim? Biz değiliz, hadi siz de 'Biz değiliz.' deyin. Terörist başının ekranlarda 'Gönlümdeki takım Galatasaray, inşallah şampiyon olur.' dediği kulüp kim. 'Fenerbahçe bize karşı sert, katı bir tutum içerisinde.' diyor bizim için. Belki bunun için oraya çöktüler. Bize çökemezler zaten." ifadelerini kullandı.

Futbolu dizayn etme girişimleri ve etkilerinin hala devam ettiğini savunan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En büyük hatamız suç örgütünün etki alanını sadece 3 Temmuz'la sınırlamak oldu. Fenerbahçe, FETÖ ile ilgili en son çamur atılabilecek kurumdur. Fenerbahçe'ye bu suçlamayı yapabilecek kurumların başında da siz gelirsiniz Galatasaraylılar. Son aylardaki açıklamalarla coşan zatın tenhada nasıl olduğunu anlatmak istiyorum. Algı bunların DNA'sında olduğu için sınırları yoktur. Şampiyonluk mücadelesini, Çanakkale Savaşı'ndaki mücadeleye benzetiyor. Bu izahı olmayan bir talihsizliktir. Git "Zaferin Rengi' filmini izle Sayın Başkan, neyin ne olduğunu daha iyi anlarsın." görüşlerini paylaştı.

"Bu sezon, bu şartlarda topladığımız puanlar mucizedir"

Başkan Koç, her türlü gücü ele geçirmiş ahlak yoksunu, vicdansız bir yapıyla mücadele ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Asla oynadığımız şey futbol değil, yaptığımız şey de spor değil. Tarihimizin rekorunu kırdık. Bu sezon bu şartlarda topladığımız puanlar mucizedir. Karşı karşıya olduğumuz kötülüğü anlatabildiğimi düşünüyorum. Saha içinde mücadele kadar saha dışındaki destekleriniz, gayretleriniz çok çok önemli. 'Fenerbahçeliyim' diyen herkese çok büyük iş düşüyor. 3 Temmuz'da malum örgütle nasıl mücadele ettiysek bu camiayla da benzer şekilde mücadele etmeliyiz. Fenerbahçe, en ağır saldırılara maruz kalsa da çok şükür haram kupalar kazanmak için bu memleketin evlatlarını birbirine kırdıranlardan olmadı, hiçbir zaman da olmayacak. Her şeye rağmen halen ve ısrarla bu memleketin evlatlarına spor yaptıran, bayrağımızı dalgalandıran, bunda da muvaffak olan, devletine ve milletine bağlı bir camiayız. Bu da böyle devam edecek. Türk futbolunda ahlaksızların ahlak, hainlerin ise sadakat dersi vermeye utanmadığı bir dönemden geçerken Fenerbahçe'miz yine iftiracıların, pusucuların ve tetikçilerin hedefindedir. 25 yıldır bu yol ve yordamla manipüle edilen bir ligimiz var. Bunlar şampiyon yapılmaya alışmışlar. Bunlar kayırılmaya ve ittirilmeye alışılmış bir zihniyet. Fenerbahçe ise tarihi boyunca elde ettiği her şeyi tanımsız mücadelelerle elde etmiş bir camiadır. Bizim hamurumuz çok çok farklıdır."

Futbol takımının büyük bir mücadeleyi sürdürdüğünü söyleyen Koç, "İnşallah sonu şampiyonluk olur. Yolumuz çok zor, bizim için şampiyonluğa çıkan yollar da hep zor olmuştur. Hocamıza, futbolcularımıza sonsuz güveniyoruz. Keşke sisteme de güvenebilsem. Son viraja girdik, sorumlulukları olanlara sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, yalpalamayın, kimseyi mutlu etmeye çalışmayın, doğruları savunun, saha dışında, sahada hak yemeyin. Federasyon yetkilileri, hakemler, medya kuruluşları, bu konunun paydaşı kim varsa her adımı sorumlulukla atmak zorundadır." şeklinde görüş belirtti.

"Aziz Yıldırım, keşke camiasına son 6 yılda daha çok sahip çıksaydı"

Ali Koç, bir önceki başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklama ve birlik, beraberlik çağrısıyla ilgili soruya, "Herhalde 6 yıl sonra aklına geldi, çok güzel bir yanıt verdi. Hakkı da. Keşke camiasına son 6 yılda daha çok sahip çıksaydı. Birlik ve beraberlik söylemleri şimdi aklına gelmeseydi. Onunla da ilgili de ileriki günlerde açıklamalarım olacak." yanıtını verdi.

Federasyonun şu anda istifa etse de etmese de sorunların çözülmeyeceğini ileri süren Koç, "Sorunların çözülmesi için kökünden devrim yapılması gerekiyor, başta hakemler. İçişleri Bakanlığımız, devletimiz çok ciddi operasyonlar yapıyor. Göreceksiniz bir gün bunlara da operasyon yapılacak. Görevi kötüye kullanma davaları da açılmalı ki açılacaktır. Bu er ya da geç olacak. Milyonlarca insanın sinirlerini, dengelerini, mutluluğunu kökünden etkileyen bir konudan bahsediyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Koç, bugünkü açıklamaları nedeniyle Trabzonspor maçında haksızlığa uğrayacaklarını düşünüp düşünmediği sorusunu, "Benim hep endişem var. Bu hafta özelinde bir endişem yok. Ben Trabzon'da iki takımın da sahaya çıkıp korakor mücadele edip hak edenin kazanacağını düşünüyorum." diyerek yanıtladı.

(Bitti)