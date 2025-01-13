Alkollü Sürücüye Tahliye Tepkisi

Spor

Yüksek alkollü şekilde kullandığı aracıyla eski milli basketbolcu İlkan Kahraman'a çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder tahliye edildi. Binlerce kişi tahliye kararına sosyal medyada tepki gösterdi.

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 gecesi alkollü sürücü Emre Ali Önder, kontrolünü kaybettiği otomobiliyle İlkan Kahraman'a çarparak ölümüne neden oldu.

Taksirle öldürme suçundan iki yıldan altı yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Önder, dört ay süren tutukluluğun ardından, 10 Ocak'ta görülen ikinci duruşmada tahliye edildi.

Mahkeme heyeti, Önder'in yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.

Basketbol camiasından isimler başta olmak üzere sosyal medyada binlerce kişi hesaplarında " İlkan Karaman için Adalet" etiketiyle paylaşımlar yapıyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Profesyonel Basketbolcular Derneği Başkanı Furkan Aldemir, "Üzerimize düşen, bu davanın takipçisi olmaktır" diyor.

Karaman'ın ailesi ve avukatları, Önder'in bilinçli taksirle öldürme hükümleri uygulanarak en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyor.

Sanık Önder, olayın kaza olduğunu söylemiş, olay yerinden kaçtığı iddiasını reddetmişti.

'Sanık Önder alkollüydü, çarptıktan sonra kaçtı'

Olay anını gösteren kamera kayıtlarında, sanık Önder'in süratli bir şekilde Karaman'a çarptığı ve savurduğu görülüyor.

Akabinde olay yerinden ayrılan Önder, kazadan yaklaşık iki saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı.

Bu sırada yapılan ölçümlerde Önder'in 1.19 promil alkollü olduğu belirlendi.

Yasal sınır 0.5 promil.

Aracında savrulmuş halde bira şişeleri tespit edilen Önder de ifadesinde alkollü olduğunu kabul etti.

Ancak olay yerinden kaçtığı iddiasını reddetti, Datça Devlet Hastanesi'ne yaralandığı için gittiğini söyledi.

Davayı Karaman'ın annesi Nursen Nergiz ve kardeşi Berkan Karaman adına takip eden avukat Nihal Esen, kaza anındaki alkol oranının tespit edilmesini için adli tıp kurumundan rapor beklendiğini belirtiyor.

Davayı, BBC Türkçe'ye değerlendiren Esen "Olay yerinden kaçtığı için, iki saat sonrasında 1.19 promil alkollü bulundu. Kaza anını düşündüğümüzde çok daha yüksek miktarda alkollü olduğu çok açık" diyor ve devam ediyor:

"Kamera kayıtlarına göre çok süratli biçimde çarpıyor. Sanık frene bastığını ancak frenin çalışmadığını savundu ancak görüntülerde çok açık bir biçimde frene basılmadığı görülüyor. Basacak durumu yok, ayık vaziyette değil."

"Eylül ayı, hava aydınlık, yağmur yok. Zeminle ve hava durumuyla ilgili bir sebep yok. İlkan'ın da herhangi bir kural ihlali yapmadığı, yayaya kapalı bir alanda bulunmadığı bilirkişi raporuyla sabit."

Avukat Esen, sanığın olay yerinden kaçması, 112'yi aramaması ve yardımda bulunmaması sebebiyle iyi hal indiriminden yararlanmaması gerektiğini söylüyor:

"Takım elbise giyen, başını öne eğip savunma yapan maalesef cezada indirim alabiliyor. Bir hukukçu olarak bunları gördükçe, hiçbir şeye güvenemiyorum."

"Bu sadece İlkan Karaman olayı da değil. Ülkemizde benzer durumlar maalesef çok yaşanıyor. İnsanların adalete olan güveni sarsılmış durumda."

'Acımız taze, öfkemiz kuvvetli'

Sanığın tahliyesinin ardından Karaman'ın basketbolcu arkadaşları peşi sıra açıklamalarda bulundu.

Profesyonel Basketbolcular Derneği (BASKED) davaya müdahillik başvurusunda bulunacağını duyurdu.

BBC Türkçe'ye konuşan BASKED Başkanı Furkan Aldemir, benzer tüm davalara örnek olacak bir karar çıkmasını istediklerini söylüyor:

"Jenerasyon olarak hepimizin takım arkadaşlığı yaptığı, kardeşim gibi gördüğüm bir arkadaşımdı. Onun davasını, kardeşleri olarak kendi davamız gibi görüyoruz."

"Sadece İlkan için değil, bu tür davalara örnek olacak bir kararın çıkmasını istiyoruz. Alkollü araç kullanıp birinin ölümüne sebep olmayı 'kaza' olarak nitelendirmenin doğru olmadığını düşünüyoruz."

Aldemir, "İlkan çok genç bir oyuncu olduğu için, şu an basketbol oynayan birçok sporcunun da takım arkadaşlığını yapmış biri. O yüzden hepimizin acısı taze ve öfkesi kuvvetli" diyor.

'Yasa yetersiz kalıyor'

Önder'in yargılandığı taksirle öldürme suçu kapsamında iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması halinde bu ceza üçte birden yarı oranına kadar artırılabiliyor.

Esen'e göre caydırıcılıktan uzak olan bu ceza, toplumdaki cezasızlık algısını pekiştiriyor:

"Yasa yetersiz kalıyor, toplum vicdanını sızlatıyor. İnsanlar artık, 'Buradan çıkıp kaza yapsak demek ki hiçbir şey olmayacak' diye düşünüyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz."

"Bir taraftan da hakimin de eli kolu bağlanıyor. Evet bu kadar az ceza alıyorlar, çünkü yasa böyle. Bu yasaların değişmesi ve bu tür cezaların daha ağır bir yaptırıma dönüşmesi gerekir."

Sanık savunmasında ne dedi?

Önder, savcılıktaki ifadesinde, kaza anında alkollü olduğunu ve üzgün olduğunu söyledi.

Evinde yüksek alkol oranına sahip iki bira içtiğini söyleyen Önder, sonrasında annesinin ilacını almak amacıyla trafiğe çıktığını belirtti.

Frene basmasıyla birlikte aracın kaymaya başladığını, refüje çarptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Önder, kaza sonrası kaçmadığını savundu:

"Bu sırada olay yerinde yaya olarak bulunan tanımadığım, ismini sonradan öğrendiğim bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrendim. Kazadan sonra olay yerine vatandaşlar gelip bizimle ilgilendi.”

“Yaralandığım için Datça Devlet Hastanesi'ne gittim. Amacım, olay yerinden kaçmak değildi. Hastanedeyken polis ekipleri geldi ve beni yakaladılar.”